ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချီးမြှင့်ထားတဲ့ လန်ဒန်မြို့တော်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ပြန်ရုပ်သိမ်း

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် MOFA Image caption ဆုရုတ်သိမ်းမှုကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားတာကနေ အပြီးရုပ်သိမ်းလိုက်တာပါ။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချီးမြှင့်ထားတဲ့ လန်ဒန်မြို့တော် လွတ်မြောက်ရေးဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။

Freedom of the city of London ဆိုတဲ့ ဒီဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကို မူလက ဒီလိုရုပ်သိမ်းတာကေန ဆိုင်းငံ့ထားဖို့ စီစဉ်ထားရာကနေ ခုတော့ အပြီးရုပ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။

မြန်မာပြည်တွင်းမှာ လူသားချင်းစာနာမှုကင်းမဲ့တဲ့ အနိုင်ကျင့်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေအပေါ် ကန့်ကွက်ရှုံ့ချကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီဆုကို ရုပ်သိမ်းရတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဆုကို အပြီးတိုင်ရုပ်သိမ်းဖို့ လန်ဒန်မြို့တော်ကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့ဝင်တွေက မတ်လ ၅ ရက်မှာ မဲပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။

သူ့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ အကြမ်းမဖက်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး လွတ်လပ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ လူ့ဘောင်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးဖို့ သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး မမှိတ်မသုန် ကြိုးပမ်းနှစ်မြှုပ်ထားခဲ့မှုအပေါ် အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဒီဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

လန်ဒန်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဆာဒေးဗစ်ဝုထ်တန်က ဆုရုတ်သိမ်းခြင်းအပေါ် ခုလိုပြောပါတယ်။

"ဒီနေ့ အခုလို ဆုံးဖြတ်ရတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့က လုံးဝကန့်ကွက် ရှုတ်ချတယ်ဆိုတာကို ပြသလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်တက်ရောက်တဲ့ သည်ဟေ့ဂ်က(အိုင်စီဂျေ) တရားရုံးမှာ လူမျိုးပြုန်းတီးစေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကြားနာခဲ့ပြီးဖြစ်သလို သက်သေအထောက်အထားတွေလည်း တွေ့ရခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်" လို့ ပြောသွားပါတယ်။

ဒါ့အပြင် ဒီဆုကို အပြီးတိုင်းရုတ်သိမ်းရေး အဆုံးအဖြတ်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံက အကြောင်းပြန်ကြားမှုကို စောင့်ခဲ့ပေမယ့် မရခဲ့တဲ့အတွက် ခုလိုအပြီးတိုင်ရုတ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ သူကဆက်ပြောပါတယ်။

အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကို သူ့ရဲ့ ဗြိတိန်ခရီးစဉ်အတွင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ မေလကတုန်းက လက်ခံရယူခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။

ဒီဆုကို ရုပ်သိမ်းတာကနေ ခဏဆိုင်းထားဖို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့နောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စတွေအပေါ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတွေပေါ်မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ ကော်ပိုရေးရှင်း ကပြောပါတယ်။

ဒီလန်ဒန်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကို ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဝင်စတန်ချာချီ၊ သူနာပြုဆရာမ ဖလော့ရင့်နိုက်တင်ဂေးလ်၊ တောင်အာဖရိက သမ္မတဟောင်း နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလ်လား၊ ဘုန်းတော်ကြီးဒက်စမွန်တူးတူးနဲ့ သိပ္ပံ ပညာရှင် စတီဖင်ဟော့ဖ်ကင်းတို့ကို ချီးမြှင့်ထားပါတယ်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက် နိုင်ငံတကာက ပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ ဆုတံဆိပ်တွေထဲက တချို့ကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းတာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။

ဗြိတိန်က သူပညာသင်ယူခဲ့တဲ့ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်မှာ ထားရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ ပန်းချီကားလည်း ဖြုတ်ချခံခဲ့ပါတယ်။

ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ဆုဆိုတာတွေအပေါ် သူအလေးမထားကြောင်းနဲ့ ဒီလိုဆုတံဆိပ်တွေဆိုတာ ဝင်လာလိုက်၊ ထွက်သွားလိုက် ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာက မိတ်ဆွေကောင်းဆက်ဆံရေးအတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာ ဖြေကြားထားပါတယ်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။