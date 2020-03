ဓာတ်ပုံ မူပိုင် EMMANUEL DUNAND Image caption ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ တိုင်းမ်ရဲ့ တစ်နှစ်တာ သြဇာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။

တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းက ရွေးချယ်ထားတဲ့ ရာစုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ သြဇာအလွှမ်းမိုးဆုံး အမျိုးသမီး ၁၀၀ စာရင်းမှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်နေပါတယ်။

သူ့ကို ဘာကြောင့် ရာစုနှစ်အတွင်း အမျိုးသမီး ၁၀၀ စာရင်းမှာ ဖော်ပြရလဲဆိုတာကို တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းက ခုလိုရေးသားထားပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်နွေရာသီမှာ တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ စိတ်ဓာတ်တွေလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။

နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုရဲ့ သူရဲကောင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အတိုက်အခံအင်အားစုတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို စတင်တွန်းလှန်ခဲ့တယ်လို့ တိုင်းမ်က ရေးသားပါတယ်။

စစ်တပ်က လူထောင်ပေါင်းများစွာကို နှိမ်နင်းသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး သွးထွက်သံယိုမှုတွေနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုနောက်ပိုင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီက ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး အဲဒီပါတီက တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါတီဝင်တွေကို ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပါတယ်။

ပါတီဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ဇွဲရှိရှိနဲ့ မဆုန်မနစ် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၀ အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲလုပ်တော့လည်း အန်အယ်လ်ဒီက တောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လို့ စစ်အစိုးရက အာဏာလွှဲပြောင်းမပေးခဲ့ပါဘူး။

အဲဒီနောက် အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၂၀၁၀ အထိ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအောင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာပါ။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် STR Image caption ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နေခဲ့ရပြီး ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာမှာတော့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အရပ်သားအစိုးရ အာဏာရလာပြီး အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် တိုင်းပြည်ကို လက်တွေ့ဦးဆောင်မှု ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ မကြာခင်မှာပဲ စစ်တပ်က လူနည်းစုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မှာ ပြုမှုဆက်ဆံခဲ့တာတွေအပေါ် ခုခံကာကွယ်ပြောဆိုဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် ပြည်ပက သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေ စိတ်ပျက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာတရာရုံး အိုင်စီဂျေမှာလည်း ဂမ်ဘီယာရဲ့ တရားစွဲထားမှုကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက် ခုခံချေပခဲ့တဲ့အပေါ် ပြည်တွင်းမှာထောက်ခံမှုတွေရခဲ့ပေမယ့်လို့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ပစ်ပယ်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း က ဖော်ပြ ထားပါတယ်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ တစ်နှစ်တာအတွင်း သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ၁၉၉၀ ခုနှစ်က ဖော်ပြခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် STR Image caption ၁၉၉၀ အစောပိုင်းကာလတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပြင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ(ငြိမ်း) ဦးသိန်းစိန်လည်း တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အဲဒီလူပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ စာရင်းမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ဖော်ပြခံခဲ့ရ ပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးသိန်းစိန်ကတော့ နိုင်ငံကို စစ်အစိုးရလက်ထက်ကနေ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်နဲ့ ထွက်လာတဲ့ အစိုးရကို ဦးဆောင်ပြီး ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့် ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ တိုင်းမ်က ဆိုပါတယ်။

တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းရဲ့တစ်နှစ်တာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးလူသား (Man of the Year) ကို ၇၂ နှစ်ကြာအောင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး အများစုက အမြဲတမ်းလိုလို အမျိုးသားတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။

၁၉၉၉ ခုနှစ်ကစလို့ Man of the year အစား တစ်နှစ်တာ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်(Person of the Year) အဖြစ် ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ဒီနှစ်မှာတော့ တိုင်းမ်က တစ်နှစ်တာအတွင်း သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး အမျိုးသမီး ၁၀၀ စာရင်းနဲ့အတူ ရာစုနှစ်အတွင်း သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး အမျိုးသမီး ၁၀၀ ကိုပါ စုစည်းဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် SAUL LOEB Image caption အတိုက်အခံဘဝတစ်လျှောက်လုံး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ဒါ့အပြင် အဲဒီစာရင်းမှာ အာရှဒေသက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပြင် ၁၉၉၂ ခုနှစ်က တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် စီယန်ကျင်းယု၊ အာဖဂန်နစ္စတန်ဘုရင် မိဖုရား ဆုယာရာတာဇီ၊ အိန္ဒိယရဲ့ ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဝန်ကြီး အမ်ရစ်ကာအာ၊ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟောင်း အကွီနိုရဲ့ ဇနီး ကိုဇာရန်အကွီနို၊ ပါကစ္စတန်က နိုဘယ်လ်ဆုရှင် မာလာလာယူဆွစ်ဖိုင် စတဲ့ အာရှဒေသတွင်းက အမျိုးသမီးတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။

အခုလို ရာစုနှစ်သြဇာအရှိဆုံးစာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို ကာကွယ်ပြောဆိုဖို့ ပျက်ကွက်တဲ့အတွက် သူရရှိထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆုတံဆိပ်တချို့ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခံနေရပါတယ်။

ဆုနဲ့ပတ်သက်လို့ သိပ်အလေးမထားပေမယ့် မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသူတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။