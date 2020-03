ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Supplied Image caption သံအမတ် မစ္စတာ လီဆန်းဟွာ

တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံပြီးရင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းလောက်ကဆိုရင်တစ်ရက်ကိုလူပေါင်း ၉၀၀ ကျော်အထိကူးစက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ကူစက်မှုက တစ်ရက်ကို လူပေါင်း ၁၀၀ အောက်ထိ ကျဆင်း သွားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံကိုလည်းပြည်ဝင်ခွင့်မပိတ်ထားပဲ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားတဲ့နိုင်ငံက လူတွေကိုလည်း စိစစ်လက်ခံနေပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းစနစ်တွေနဲ့ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေလဲ။ ဒီနည်းစနစ်တွေကိုရော မြန်မာနိုင်ငံက ဘယ်လိုသင်ခန်းစာယူနိုင်မလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတောင်ကိုရီယားသံအမတ် မစ္စတာ လီဆန်းဟွာ ကို ဘီဘီစီအကြီးတန်းသတင်းထောက် စောရန်နိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်း ထားပါတယ်။

မေး။ ။ မကြာသေးမီက ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတိုချုပ် ပြောပြပေးပါ။

ဖြေ။ ။ အတည်ပြုချက်အသစ်တွေကို လေ့လာကြည့်ပါက အခြေအနေ တိုးတက်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ၂လပိုင်း အကုန် အတည်ပြုချက်အသစ် (Peak)မှာ တစ်ရက်လျှင်လူပေါင်း ၉၀၀ကျော်အထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း တစ်ရက်ကို လူပေါင်း ၁၀၀အောက်ထိ ကျဆင်းသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒါနဲ့တင် ကျေနပ်မနေသင့်ပါဘူး (We should not be complacent)။ ဒယ်ဂူ ဂယောင်းဘို့ဘက်မှာ အတည်ပြုလူနာ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းအထက် ရှိတဲ့အတွက် ဒယ်ဂူ ဂယောင်းဘို့ဒေသတွေမှာ အထူးကြပ်မတ်စစ်ဆေးတာနဲ့ ပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်တာတွေကတဆင့် ဒေသတွင်း အတည်ပြု လူနာအသစ်တွေ ထပ်မံမတွေ့ရှိတော့တဲ့ အခြေအနေကို မြင်နေရပါတယ်၊ ဆိုးလ်နဲ့ အနီးတဝိုက်ဒေသတွေမှာလည်း ပြန့်ပွားမှု အနည်းငယ် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အတွက် ထိုဒေသအတွင်း ပျံပွားမှုကို ကာကွယ်ရန် ပိုမို ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။

မေး။ ။ ကိုရီးယားက ကိုရိုနာရောဂါလက္ခဏာစစ်ဆေးတာ (diagnostic test) ကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်တွယ်နိုင်တာကို အနောက်နိုင်ငံကလည်း အသိအမှတ်ပြုတယ်။ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ လဲဆိုတာကို ပြောပြပါဦး။

ဖြေ။ ။ ဝါရှင်တန်ပို့စ်နှင့် နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်တွေလို အနောက်တိုင်း မီဒီယာတွေကတော့ ကိုရီးယားရဲ့ စိစစ်စွမ်းရည်ကို အောင်မြင်မှုပုံစံ (Success model) အဖြစ် အကဲဖြတ် ထားပါတယ်။ တစ်နေ့ကို လူ၂သောင်းလောက် ရှိတဲ့ သံသယလူနာများကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် စိစစ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံ ရှားပါတယ်။ ကိုရီးယားမှာ အတည်ပြုလူနာ ၈၀၀၀ ကျော်အထိရှိရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ဗိုင်းရပ်လက္ခဏာရှိသူတွေကို စမ်းသပ်ရှာဖွေရာခဲ့တဲ့အတွက်လို့ ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ အတည်ပြုလူနာ အစရှိတဲ့ ကိုရိုနာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေအနေကို ပြည်သူများထံ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ အသိပေးပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ အချိန်နှင့်တပြည်းညီ မျှဝေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မူဝါဒကိုလည်း ချီးမြှောက်ကြပါတယ်။ စစ်ဆေးမှု အပိုင်းမှာတော့ ကားထဲကနေ မဆင်းဘဲ ကားပေါ်က စစ်ဆေးခံတဲ့ (Drive-through testing stations) ကို အမေရိကန်အပြင် တခြား နိုင်ငံတွေက စံပြအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် အလွန် စီးပွားရေးကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေ ဘယ်လို စီစဉ် ထားသလဲ နဲ့ နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်း သတင်းများ

မေး။ ။ ကိုရီးယားကတော့ ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ လူဝင်မှုကို အပြည့်အဝ ပိတ်ပင်တား ဆီးတာမှု မလုပ်ပေမဲ့ နိုင်ငံတွင်း ဝင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ချက်မျိုးနဲ့ virus ဝင်ရောက်မှုနဲ့ ပျံ့ပွားမှုကို ကာကွယ်တားဆီးနေပါသလဲ။

ဖြေ။ ။ ဖြစ်ပွားမှု ပမာဏများတဲ့ အချို့နိုင်ငံတွေကိုတော့ (Special Entry Procedure) ကို သုံးပြီး ဗိုင်းရက်စ် ဝင်ရောက်မှုနဲ့ပျံ့ပွားမှုကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေက ဝင်ရောက်လာသူတွေအနေနဲ့ လေဆိပ်မှာ စမတ်ဖုန်း တစ်ခုချင်းဆီမှာ self- diagnostic application ကို ထည့်သွင်းရပါတယ်။ အဲဒီကတဆင့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေကို Quarantine တာဝန်ရှိသူများထံ နေ့စဉ် အကြောင်းကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အကြောင်းမကြားတာဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေးပြသနာရှိသည်ကိုဖြစ်စေ တွေ့မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေး အာဏာပိုင်တွေက သင့်လျော်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကို ချက်ချင်း လုပ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ကတော့ ကိုရီးယားရဲ့ အဆင့်မြင့်ICT နည်းပညာ အသုံးပြုထားတဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုတဲ့ စနစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ ကိုရိုနာ အတည်ပြုလူနာ တွေ့မယ်ဆိုရင် အပြင်ထွက်ခွင့် ပိတ်ပင်ပြီး အတည်ပြုလူနာနဲ့ ထိတွေ့ရတဲ့ အုပ်စုကိုလည်း စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုတဲ့ ကာလအတွင်း ထွက်ခွာခွင့်မရပါဘူး။ လေဆိပ်မှာလည်း (3-step detection system) နဲ့ စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီး အဖျား ချောင်းဆိုး အစရှိတဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာရောဂါ လက္ခဏာတွေ့မယ်ဆိုရင် ထွက်ခွာခွင့် ပိတ်တာ ပြုလုပ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံထဲ(Social Distancing)နဲ့ နိုင်ငံသားများရဲ့ ဆန္ဒအလျောက်ပါဝင်မှုက အလွန် မြင့်မားနေတယ်လို့ သိထားပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း အကဲဖြတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ကိုရိုနာ အခြေအနေက တိတိကျကျ မြန်မြန်ဆန်ဆန် အချက်အလက် မျှဝေတာကတဆင့် အစိုးရ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုရယူဖို့က အရေးကြီးတယ်လို့ အတည်ပြုထားပါတယ်။

အစိုးရ လုပ်ဆောင်ချက် တုံ့ပြန်မှု စွမ်းရည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ယုံကြည်မှု၊ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နားလည်မှုကို နောက်ခံပြီး တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး နဲ့ social distancing မှာ ရင့်ကျက်တဲ့ နိုင်ငံသား တစ်ဉီးချင်းရဲ့ တက်ကြွစွာပါဝင်မှုက အရေး ကြီးပါတယ်။ အစိုးရနှင့် ပြည်သူကြား ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ကာ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှု မဖြစ်ကြဘဲ တည်ငြိမ်စွာ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်သွားကြရန် အရေးကြီးကြောင်း။ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြည်သူများထံ ပန်ကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာလည်း စိုးရိမ်ကြီးစွာ ရိက္ခာဝယ်ယူစုဆောင်းတာ၊ မမှန်ကန်သည့် သတင်းတွေ ထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးတာ မလုပ်ကြဖို့ အလေးအနက်တိုက်တွန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။

သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မကူးစက်ဖို့ အကောင်းဆုံး လက်ဆေးနည်း

မေး။ ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်လို့ မြင်ပါသလဲ။

ဖြေ။ ။ ကူးစက်ရောဂါအတွက် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တာဟာ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲ သလိုမျိုး ခြိမ်းခြောက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး အမျိုးသားရေး စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်လို ဖြစ်နေပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပန်းတိုင် (SDG: Sustainable Development Goal) ပန်းတိုင် ၃ ရပ် မှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုအတွက် နိုင်ငံအသီးသီးကနေ သတိပေးချက် စောစောထုတ်ပြန်တာ(early warning)၊ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှု လျှော့ချတာ(risk reduction) ၊ ထိန်းချုပ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တာ(management)တို့ ပါဝင်နေပြီး ပြည်သူအားလုံး လက်လှမ်းမီနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး (universal health coverage) ဖြစ်နေဖို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ တုန်းက ဘူဆန်မှာ လုပ်တဲ့ ကိုရီးယား-အာဆီယံ အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေက နိုင်ငံဖြတ်ကျော် စိန်ခေါ်မှုတွေ (transnational challenges)နဲ့ပတ်သက်လာရင် တူညီတဲ့တုံ့ပြန်မှုက အခြားမည်သည့် အချိန်အခါများထက် အရေးပါကြောင်းကို တူညီစွာ သိနားလည်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရာမှာ စောလျှင်စွာ စမ်းသပ်ဖော်ထုတ်တာ (early detection and testing)၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုတာ (quarantine) ၊ ကုသရေးလုပ်ငန်း (treatment) တွေ ခြုံငုံပါဝင်နေတဲ့အလျောက် ကိုရီးယား-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံရဲ့ best practices အတွေ့အကြုံတွေကို မျှဝေတာ၊ နည်းပညာ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်တာ စသည်ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထား ကြီးမားတယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ၊ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ

မေး။ ။ ကိုရိုနာ ၁၉ စစ်ဆေးတာတွေ၊ စောင့်ကြပ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံဆီမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဘယ်လိုသင်ခန်းစာမျိုးတွေ လေ့လာလို့ရမလဲ။

ဖြေ။ ။ မကြာသေးခင်က WHO အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟာ ကိုရိုနာရောဂါပိုး ကူးစက်မှု ကာကွယ်ရေးနဲ့ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးမှာ အဓိကအရေးကြီးတာက ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း 'test, test, test' ဟု အလေးထားပြောကြားရလောက်အောင် ရောဂါကူးစက်ခံရသူကို စောစီးစွာ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး သူတို့ကို စောင့်ကြပ်ထားရှိကာ ဒေသတွင်းလူမှုအသိုင်းအဝန်းတွင် အသစ်ကူးစက်စေမှုကိုကာကွယ် တားဆီးပြီး လူနားများအား မြန်ဆန်သည့် ကုသမှုများ ထောင့်ပံ့ပေးခြင်းသည့် အလွန်တရာ အရေးကြီး လှပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ ကိုရီးယားရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအဖွဲ့ရဲ့ တင်းမာသည့်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုတွေဟာ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းတွင် စံပြကောင်း ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ကိုရီးယားရဲ့ drive-through testing stations တွေကို အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံအချို့တွင် အတုယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။

ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မနေ့က ပြည်သူများထံ ပန်ကြားသည့် မိန့်ခွန်းတွင် အလေးထားပြောကြားထားသလို ကိုရိုနာ ၁၉ အန္တရာယ်ကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံသားများရဲ့ စိတ်သဘောဆန္ဒအရ အင်တိုက်အားတိုက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ အရေးကြီး ပါတယ်။ အစိုးရ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေ၊ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူများက ယုံကြည်မှုခိုင်မာစေရန်မှာလည်း အခြားအရာများထက် အရေးကြီးတယ် လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။

မေး။ ။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်လာတဲ့ ကိုရီးယားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိပါသလား။

ဖြေ။ ။ အရောင်းအဝယ်အပိုင်းမှာတော့ အခက်အခဲတွေ များပါတယ်။ လေကြောင်းလိုင်း၊ ဟိုတယ်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စားသောက်ဆိုင် အစရှိတဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာ ခရီးသွားတွေရဲ့ ဝယ်လိုအား သိသိသာသာကျဆင်းသွားလို့ အကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ကိုရီးယား သံရုံးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃လပိုင်း၊ ၁ရက်နေ့မှာ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလာရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဉီးအုန်းမောင်နဲ့ ခရီးသွားလာရေးအပိုင်းမှာ ကြုံတွေ့နေတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး တန်ပြန်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။

CMP (Cut-Make-Package) လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း အနေနဲ့ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို တရုတ်အပေါ်ကို မှီခိုအားထားနေရတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်မှု များစွာထိခိုက်တဲ့ အလျောက် ပုံမှန်လည်ပတ်ရေး ခက်ခဲတဲ့ အနေအထားတွင်ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာကြား လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပရောဂျက်တွေ ကလည်း ၂ပတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း အစီအစဉ်ကြောင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေကို ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။

မြန်မာနဲ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိတဲ့ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး

မေး။ ။ ဒီနှစ်က ကိုရီးယား-မြန်မာ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ၄၅ နှစ်ပြည့်လို့ သိထားပါတယ် ကိုရီးယားသံရုံးအနေနဲ့ ဘယ်လိုအစီအစဉ်များ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါသလဲ။

ဖြေ။ ။ မနှစ်ဟာ နှစ်နိုင်ငံထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များကြား ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ အပြန်အလှန် ကျင်းပ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ ထူးခြားတဲ့ နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ၄၅ နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့ ယခုနှစ်ဟာဆိုရင် ပိုမိုထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်အဖြစ် ပုံဖော်သွားကြရန်မှာ နှစ်နိုင်ငံလုံး၏ ခိုင်မာတဲ့ ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်က ပထမဆုံးအနေဖြင့် မြန်မာကို ကိုရီးယားခရီးသွား အရေအတွက် ၁ သိန်းတက် ရောက်ရှိခဲ့ပြီးလူထုအချင်းချင်း နှီးနှောဖလှယ်မှုများ(people-to -people exchange trend) တစ်ခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာအလုပ်သမားစေလွှတ်မှု EPS(Employment Permit System) ကို ယမန်နှစ်ထက် ၇ ဆနီးပါး တိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုရိုနာကူးစက်ရောဂါ အခြေအနေတွေကြောင့် အခက်အခဲများရှိပေမဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှု နှီးနှော ဖလှယ်မှုတွေဟာ မကြာမီ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေဖြင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေအပြင် မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း စတဲ့ အမျိုးမျိုးသော ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေနဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ တိုးတက်ဝင် ရောက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ ကိုရီးယား-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတား၊ ကိုရီးယား-မြန်မာ စက်မှုဇုန် စီမံကိန်း စတဲ့ အကြီးစားလုပ်ငန်းတွေလည်း အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိနေပါတယ်။