မပြန်ရမှာ စိုးရိမ်နေကြတဲ့ မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေ

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် MOFA Image caption မလေးရှား ကပြန်လာသူတွေမှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ စခန်းတွေမှာ နေထိုင်သူတွေလည်းပါ

ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ရောက်ပြီးကိုဗစ် ၁၉ ကြောင့် ပိတ်မိနေသူတွေကို ပြန်ခေါ်ဖို့ မြန်မာအစိုးရက ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ် Relief Flight တွေကို စေလွှတ်ကာ မေလ ၁ ရက်နေ့က စတင်ပြီး ပြန်လာသူတွေအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။

ဒီ ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်တွေနဲ့ ပြန်လာသူတွေထဲမှာ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ ၊ ဂျပန်နဲ့ ကိုးရီးယား နိုင်ငံက ဖြစ်ပြီးဒီရက်ပိုင်း မလေးရှားက ပြန်လာသူတွေထဲက ကိုဗစ် အတည်ပြုလူနာ ၆ဦးအထိ ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

မလေးရှားကနေ ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ် နဲ့ ပြန်ပို့တာ အခုဆိုရင် စုစုပေါင်း ၄၈၄ ယောက်ရှိပြီလို့ မလေးရှားနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးက သံရုံးအုပ် ဦးနိုင်မင်း ( Chief of Chancery , Embassy of the republic of the Union Myanmar) က ပြောပါတယ်။

ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်တိုး လူနာ ၄ဦးဟာ မလေးရှားကပြန်ရောက်လာတဲ့ လူတွေဖြစ်တာကြောင့် အခု မလေးရှားမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဖို့ စာရင်းပေးပို့ထားတဲ့ လူတွေကတော့ မပြန်ရမှာ စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ မလေးရှားမှာ ဒုက္ခသည်အရေး ကူညီပေးသူတွေကပြောပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် MOFA Image caption ရန်ကုန်လေဆိပ် မလေးရှားပြန်တွေကိုစစ်

မလေးရှားကနေ ရန်ကုန် ကို ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ် နဲ့ ပြန်ပို့တာ ဟာ မေလ ၈ ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

မေလ ၈ ရက်နေ့မှာ မလေးရှားကို တရားဝင်လာရောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ဖို့ လေကြောင်းလိုင်းတွေ မရှိတာကြောင့် ပိတ်မိနေသူတွေအနက် ၉၃ ဦး၊ မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှာတော့ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ တရားမဝင်နေထိုင် တာကြောင့် မလေးရှားရဲရဲ့ဖမ်းဆီးတာ ခံရပြီး ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းတွေမှာ နေထိုင်သူ ၃၉၁ ဦးကို လေကြောင်းနဲ့ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ ခွဲပြီး ပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဦးနိုင်မင်းက ရှင်းပြပါတယ်။

မလေးရှားနိုင်ငံမှာတော့ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ စက်ရုံတွေကို အကန့်အသတ်နဲ့ ဖြေလျှော့ဖွင့်ပေးခဲ့ပေမယ့် မေလ ၁၇ ရက်နေ့အထိ ရောဂါကူးစက်သူ ( ၆၈၉၄ )ဦး ၊ သေဆုံးသူ (၁၁၃) ဦးနဲ့ ပြန်လည် သက်သာ လာသူ ၅၅၇၁ ဦး ရှိကာ လက်ရှိဆေးကုသမှု ခံယူနေသူ ၁၂၁၀ ဦး ရှိတယ်လို့ မလေးရှားအစိုးရ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

ဒါ အပြင်မလေးရှားအစိုးရက ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး အမိန့် ကို မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ကနေ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့အထိ ထပ်တိုးပြီး ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ မလေးရှားရောက် မြန်မာတွေက ဆိုပါတယ်။

မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလန်ပူမှာ မြန်မာလူမျိုး ၅၀၀ ကျော်နေထိုင်တဲ့ Pudu ရပ်ကွက်အပါအဝင် Petaling Jaya နဲ့ old town တို့ဟာ အခုချိန်မှာတော့ မလေးရှား အစိုးရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Red Zone တွေဖြစ်ပြီး လော့ဒေါင်းချခံထားရတဲ့ နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် MOFA Image caption မလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်း (Camp) တွေကနေနောက်ထပ် ပြန်လာချင်လို့ စာရင်းပေးသူ ၃၀၀ကျော်ရှိ

မလေးရှားရောက် မြန်မာလူမျိုးတွေကို အကူအညီပေးနေတဲ့ ကိုအိုက်လွင်ကတော့ Red zone ဆိုတာ တစ်ရပ်ကွက်ထဲမှာတင် ရောဂါပိုးတွေ့တဲ့ လူ ၄၁ ယောက် ကျော်တာနဲ့ အနီရောင် သံဇကာတွေနဲ့ ပိတ်ပစ်ပြီး လော့ဒေါင်း ချလိုက်တာပါ။ အဲဒီနေရာက ကိုယ့်လူမျိုး လူတွေအတွက် အစားအသောက်တွေ သွားပို့တာတွေကို လုပ်ပေးနေရတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။

လက်ရှိ အခြေအနေမှာ Padu ကို မေလ ၁၅ ရက်နေ့ကနေ မေလ ၂၉ ရက်အထိ ၁၄ ရက် လော့ဒေါင်းချထားတယ်လို့ ကိုအိုက်လွင်က ပြောပါတယ်။

အခုလတ်တလော မလေးရှားက မြန်မာတွေ စိတ်ပူနေတာကတော့ ကမ့်လို့ခေါ်တဲ့ မလေးရှားလူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း (Camp) တွေမှာ နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကို ဖြစ်တယ်လို့ ကိုအိုက်လွင်က ဆိုပါတယ်။

" မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ပြီး ရောဂါတွေ့တယ်ဆိုတာက ရပ်ကွက်တွေထဲကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကမ့်တွေထဲကဖြစ်နိုင်တယ် သူတို့တွေက အဲဒီမှာ လနဲ့ချီကြာနေလာတာ။အဲဒီလူတွေက တချို့ဆို ဆွေမျိုးတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရှိတယ် ။ ကမ့်အများစုက တွေ့ခွင့်မရတော့ လေယဉ်လတ်မှတ်ဖိုး မပေးနိုင်လို့ ငါးလလောက်စောင့်နေရသူတွေတောင်ရှိတယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။

ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ ပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို မြန်မာအစိုးရက စင်းလုံးငှားလေယာဉ်တွေနဲ့ ပြန်ခေါ်ရာမှာ နှစ်ထောင်ကျော်ရှိ သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။

မလေးရှားမှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမလေးရှားအာဏာပိုင်တွေက ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစလို့ ပြန်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ လေးဦး တွေ့ရှိရတယ်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ဒီကနေ့ မေလ ၁၈ ရက်က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။

ဒီလေးဦးဟာ မလေးရှားနိုင်ငံကနေ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေဖြစ်ပြီး ကရင်ပြည်နယ်က နှစ်ဦးနဲ့ တနင်္သာရီတိုင်း ကတစ်ဦး ရခိုင်ပြည်နယ်ကတစ်ဦး တို့မှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီလေးဦးနဲ့ဆိုရင် မလေးရှားက ပြန်လာသူတွေထဲကနေ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာက ၆ဦးထိရှိလာပါပြီ။

ကျန်နှစ်ဦးကတော့ ချင်းပြည်နယ်၊ ထန်တလန်မြို့နယ်က တစ်ဦးနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်က တစ်ဦးတို့ဖြစ်ပါတယ်

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် MPA Image caption နောက်ထပ်မလေးရှားကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ် Relief Flights တွေအတည်မပြုနိုင်သေး

ကမ့်ထဲမှာ ရောက်နေသူတွေဟာ တရားမဝင် နေထိုင်သူ၊ လက်မှတ်မရှိသူတွေဖြစ်ပြီး မလေးရှားရဲက အော်ပရာစီ ဝင်တဲ့အခါမှာ ဖမ်းမိကာ အဆိုပါစခန်းတွေထဲ ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။

မလေးရှားမှာ ကမ့်ပေါင်း ၁၁ ခုရှိပြီး ဖမ်းမိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို မြန်မာသံရုံးက သွားရောက်စိစစ် ကာ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် အတည်ပြုကာ CI (Certificate of Idenity) ကိုထုတ်ပေးရကြောင်းနဲ့ ထုတ်ပေးပြီးတဲ့လူတွေဟာ မလေးရှားကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ဖို့ လေယာဉ် လတ်မှတ်ဖိုး မလေးရှား ရင်းဂစ် ၆၅၀ ပေးသွင်းရပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပို့ပေးတယ်လို့ မလေးရှားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဆိုပါတယ်။

မလေးရှားနိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လိုတဲ့လူသုံးမျိုးသုံးစားရှိပြီး ပထမ အမျိုးအစားက မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလည်အပတ်သဘောမျိုးရောက်နေပြီး လေကြောင်းလိုင်းတွေ ပိတ်တာကြောင့်သောင်တင်နေတဲ့ သူတွေ၊နောက် မလေးရှားနိုင်ငံမှာ တရားဝင် လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီး အခု ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့လုပ်ငန်းခွင် အဆင်မပြေမှု တွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို အပြီးပြန်လိုသူတွေနဲ့၊ နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ တရားမဝင် လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရင်း မလေးရှားရဲက ဖမ်းမိတာကြောင့် ကမ့်တွေထဲရောက်ကာမြန်မာပြည်ကို ပြန်ဖို့ စောင့်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေက ဆိုပါတယ်။

အဲဒီလို ပြန်လိုသူတွေအနက် ပထမ နဲ့ ဒုတိယ အမျိုးအစားတွေထဲကမြန်မာသံရုံးအီးမေးလ်ကို ပြန်ဖို့ စာရင်းပေးသွင်းထားသူတွေဟာ ၆၀၀ ကနေ ၇၀၀ကြားရှိပြီး ဒီလူတွေ ပြန်ဖို့ အတွက် မေလ ၂၀ ရက်နေ့နဲ့မေလ ၂၅ ရက်နေ့တွေမှာအထူးလေယာဉ်စီစဉ်ပေးဖို့ စာတင်ထားတယ်လို့ ဦးနိုင်မင်းက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။

အခုလို ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့အချိန်ကစပြီး ကမ့်တွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာဖို့ စီစစ်ဆဲ သုံးရာကျော်ရှိနေတယ်လို့ မြန်မာသံရုံးအုပ် ဦးနိုင်မင်းက ဆိုပါတယ်။

ဦးနိုင်မင်းက " အကုန်တော့မပါနိုင်လောက်သေးဘူး တစ်ချို့တွေက နိုင်ငံသား စိစစ်ဖို့လိုအပ်တာတွေရှိသေးတယ်။ သံရုံးက သွားစိစစ်ရပါတယ်။ စိစစ်လို့မှန်ကန်မှ သူတို့ ပြန်ဖို့ ကျွန်တော်တို့က ဆောင်ရွက်ရတာလေ။ အခုလောလောဆယ် မလေးရှားမှာ ကူးစက်ရောဂါကြောင့် သွားလာမှုထိန်းချုပ်ထားဆဲပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကမ့်ကို သွားစစ်ဖို့ နည်းနည်းလေး အခက်အခဲရှိနေပါသေးတယ် " လို့ဆိုပါတယ်။