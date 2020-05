ရခိုင်ရောက် မလေးရှားပြန် နှစ်ဦးမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစတွေ့

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် MOFA Image caption မလေးရှားပြန်တွေက တွေ့တာ ၉ ဦးရှိပြီ

ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းဒေသမြို့နယ် တွေဖြစ်တဲ့ သံတွဲနဲ့ တောင်ကုတ် မြို့နယ်တွေကို ရောက်နေတဲ့ မလေးရှားပြန် နှစ်ဦးမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တွေ့ရှိရတယ်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစား ဝန်ကြီးဋ္ဌာန ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ သိရပါတယ်။

မေလ ၁၈ ရက်နေ့ ည၈နာရီ ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့ ပိုးတွေ့လူနာ အမှတ် ၁၈၈ ဟာ သံတွဲမြို့နယ်အတွင်းကဖြစ်ပြီး အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ဖြစ်ကာ မေလ ၁၉ ရက်နေ့မနက် ၇ နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့ လူနာအမှတ် ၁၉၀ ဟာ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် တောင်ကုတ်မြို့နယ် သက္ကယ်ကျွန်းကျေးရွာကဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာ မလေးရှားနိုင်ငံက ပြန်လာသူတွေဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။

သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းက မလေးရှားနိုင်ငံကနေ လေကြောင်းခရီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီး ရန်ကုန်ကနေတဆင့် ကားနဲ့သူတို့ရဲ့နေရပ်တွေဆီကို ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ သံတွဲဆေးရုံ ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ထွန်းထွန်းဝင်းက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။

မလေးရှားကနေ ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ် နဲ့ ပြန်ပို့တာ မေလ ၁၈ ရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်း ၄၈၄ ယောက်ရှိပြီလို့ မလေးရှားနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးက သံရုံးအုပ် ဦးနိုင်မင်း ( Chief of Chancery , Embassy of the republic of the Union Myanmar) က ဘီဘီစီကိုပြောခဲ့ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံက ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် အတည်ပြူ လူနာတွေထဲမှာ မလေးရှားပြန် ၉ဦးထိရှိ လာပြီးတော့ အဲဒီထဲမှာ ရခိုင်က ၂ ဦး ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။

မပြန်ရမှာ စိုးရိမ်နေကြတဲ့ မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေ

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် MOFA Image caption ရခိုင်ပြည်နယ် က ပထမဆုံး ပိုးတွေ့သူဟာ မလေးကပြန်လာသူဖြစ်

လက်ရှိ ရခိုင် က ပိုးတွေ့ရှိထားသူတွေနဲ့အတူ ခရီးအတူ အတူလာခဲ့ကြတဲ့ ဆက်စပ်သံသယရှိသူ နောက်ထပ်သုံးဦး ကို သံတွဲမြို့က ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ မှာ ကျန်းမာရေးဌာရဲ့ညွှန်ကြားချက်အ တိုင်း သီးသန့်ခွဲပြီး စောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်း သံတွဲဆေးရုံ ဆရာဝန်ကြီး ကပြောပါတယ်။

သူတို့နဲ့အတူ သံတွဲမြို့ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့သူတွေကို မေလ ၁၉ ရက်နေ့မှာထပ်မံစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီး ဓါတ်ခွဲနမူနာတွေကိုလည်း ညနေ ၆ နာရီမှာ သံတွဲကနေတစ်ဆင့် ရန်ကုန်ကိုပို့မှာဖြစ်တယ်လို့ သံတွဲမြို့နယ် ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ထွန်းထွန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။

"အဲ့ဒီသံတွဲ လူနာက မနေ့ကည ၁၁ နာရီခွဲလောက်မှာ ဆေးရုံကိုရောက်လာပါတယ်။ အခြေအနေက ဖျားတာနာတာ ဘာလက္ခဏာမှ မရှိဘူး။ သူက မလေးရှားကနေ လေယာဉ်နဲ့ပြန်လာတာပါ။ ရန်ကုန်ကိုရောက်တော့ အဲ့ဒီကနေ ကားနဲ့လာတယ်။ တောင်ကုတ်ကိုရောက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရယ်၊ တရုတ်ပြန် ၈ ယောက်ရယ် လိုက်ထရပ် တစ်စီးနဲ့ သီးသန့်လွှတ်ပေးလိုက်တာ။ ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်း ဒီနေ့စစ်ဆေးမယ်။ ညနေ ၆ နာရီမှာ ပို့ပါမယ်။"လို့ ဒေါက်တာထွန်းထွန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။

ဒါ့အပြင် တောင်ကုတ်မြို့နယ်အတွင်း ပိုးတွေ့တဲ့ လူနာနံပါတ် ၁၉၀ ဟာလည်း မလေးရှားကနေ ပြန်လာသူဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာ ထွန်းထွန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် CJ Image caption လူနာ အမှတ် ၁၉၀ ဟာတောင်ကုတ်မြို့နယ် သက္ကယ်ကျွန်းကျေးရွာက အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် မလေးပြန်

မေလ ၁၉ ရက် မနက်ပိုင်းက ထုတ်ပြန်ချက်အရ ပိုးတွေ့လူနာနောက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တောင်ကုတ်မြို့နယ် သက္ကယ်ကျွန်းကျေးရွာက အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် မလေးရှားပြန်ဟာ ကျေးရွာမှာ ကွာရန်တင်းဝင်နေသူဖြစ်ပြီးတော့ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေသိရတဲ့အတွက် မေလ ၁၉ ရက်မနက်ပိုင်းမှာ တောင်ကုတ်ဆေးရုံကြီး ပို့လိုက်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။

ဒါ့အပြင် မြောက်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်း မလေးရှားနိုင်ငံကပြန်လာသူ ၁၄ ဦးရှိနေပြီး သံတွဲနဲ့ တောင်ကုတ်က ပိုးတွေ့လူနာနှစ်ဦးနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ကာ လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုရောက်ရှိနေသူတွေဟာ မလေးရှားနိုင်ငံက မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ထွက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ကြပါတယ်။

မြောက်ဦးမြို့နယ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့သူ ၁၄ ဦးတို့ဟာ ပြည်လုံးကြီးကျေးရွာက ၂ ဦး၊ ရှော်မေကျေးရွာက ၁ ဦး၊ ကြိမ်ချောင်းကြာကန်ကျေးရွာက ၂ ဦး၊ မျောက်ချောင်းကျေးရွာက ၃ ဦး၊ ပြလှကျေးရွာ ၁ ဦး၊ လက္ကာကျေးရွာက ၁ ဦး၊ အောက်သကန်ကျေးရွာက ၁ ဦး၊ နားလိပ်ကျေးရွာက ၁ ဦးနဲ့ လောင်းကြက်ကျေးရွာက ၂ ဦးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။

သူတို့ ၁၄ ဦးရဲ့ဆေးစစ်ချက်နမူနာတွေကိုတော့ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကနေ စစ်တွေမြို့ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ မနက်ဖြန်မှာ ဆေးစစ်ချက်အဖြေသိရမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် CJ Image caption ရခိုင်တောင်ပိုင်း ကနှစ်ဦးပိုးတွေ့

ကိုဗစ် ၁၉ ဗိုင်းရပ် ကူးစက်ခံထားရသူပေါင်း တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမှာ ၁၉၁ ဦးထိရှိလာနေပြီဖြစ်ကာ မလေးရှားက ပြန်ရောက်လာသူတွေထဲ ကရောဂါပိုးတွေ့တာ အခုဆိုရင် စုစုပေါင်း ၉ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။