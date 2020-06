ဓာတ်ပုံ မူပိုင် BTS Image caption အဖွဲ့ဝင် ခုနစ်ဦးပါတဲ့ ကမ္ဘာကျော် BTS ကေပေါ့ပ်အဖွဲ့

တောင်ကိုရီးယား ကေပေါ့ပ် အဖွဲ့ BTS က Black Lives Matter လှုပ်ရှားမှုအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ်သန်း လှူဒါန်းလိုက် ပါတယ်။

အမေရိကန်မှာ အခြေပြုထားတဲ့ ဒီ Black Lives Matter လှုပ်ရှားမှုဟာ လူမည်းတွေအပေါ် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပါတယ်။

BTSအဖွဲ့ရဲ့ အေဂျင်စီ Bit Hit entertainment က အဲဒီလှုပ်ရှားမှုအတွက် ဒေါ်လာ တစ်သန်း လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ စနေနေ့က ပြောကြားကြောင်း တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက် ယွန်ဟက်သတင်းဌာနနဲ့ ဗရိုက်တီသတင်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။

BTS အဖွဲ့ရဲ့ တွစ်တာစာမျက်နှာမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကို ဆန့်ကျင့်တဲ့သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်းရပ်တည်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ရှုံ့ချကြောင်း၊ လူသားချင်း လေးစားမှုခံရဖို့ အားလုံးမှာ အခွင့်အရေးရှိကြောင်းနဲ့ အားလုံးနဲ့ အတူတကွရပ်တည်သွားမယ် ဇွန် ၄ ရက်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် BTS Twitter Image caption တွစ်တာမှာ Black Lives Matter လှုပ်ရှားမှုအပေါ် ထောက်ခံကြောင်း BTS အဖွဲ့ရဲ့ ရေးသားချက်

အဲဒီနေ့မှာပဲ ဒီလှုပ်ရှားမှုအတွက် BTS အဖွဲ့က ဒေါ်လာတစ်သန်းလှူတယ်လို့ သူတို့ အေဂျင်စီက ပြောတဲ့သတင်းတွေ ထွက်လာတာပါ။

အဲဒီသတင်းတွေ ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက BTS Army လို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေက တွစ်တာမှာ ဟက်ချ်တပ်ခ်တွေနဲ့ #MatchAMillion ဆိုပြီး BTS အဖွဲ့ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ပမာဏအတိုင်း ထပ်လှူနိုင်ဖို့ စတင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။

၂၄ နာရီအတွင်းမှာပဲ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရှစ်သိန်းကျော် ရရှိခဲ့ပြီး ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်တဲ့ One In An Army အဖွဲ့က လူမည်းတွေဟာ အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ လူမည်းတွေအားလုံးနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

BTS အဖွဲ့ဟာ အဖွဲ့ဝင်ခုနစ်ဦးပါတဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ကေပေါ့ပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်း အားပေးသူပရိသတ်များစွာနဲ့ အောင်မြင်မှုကြီးကြီး မားမားရထားတဲ့ အဖွဲ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် BTS Image caption ကိုဗစ်ကြောင့် သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲခရီးတွေ ရပ်ထားရပါတယ်။

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဧပြီလအတွင်း သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ Map of the Soul ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေပွဲတွေကို ဆိုင်းငံ့ထားရပါတယ်။

ငယ်ရွယ်သူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကမ္ဘာကျော်တဲ့အပြင် လူငယ်ပရိသတ်သန်းပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက် သူတို့အဖွဲ့ဟာ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ ညီလာခံမှာ ဧည့်သည်တွေအဖြစ် တက်ရောက်ပြီး နှုတ်ဆက်စကားပြောခွင့် ရခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကေပေါ့ပ်အဖွဲ့အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ထားပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် UNICEF Image caption ကုလညီလာခံရောက် BTS အဖွဲ့

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မင်နီယားပိုလစ်စ်မြို့မှာ မေ ၂၅ ရက်က ရဲအရာရှိတွေလက်ထဲ သေဆုံးခဲ့တဲ့အာဖရိကန်အမေရိကန်လူမျိုး ဂျော့ဖလွိုက် သေဆုံးမှုကြောင့် အမေရိကန်တစ်ဝန်း ဆန္ဒပြပွဲတွေ အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။

အခုတော့ ဂျော့ဖလွိုက်သေဆုံးမှုဟာ နိုင်ငံတကာထိ သတိပေးတပ်လှန့်လိုက်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာလည်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းပျံ့နှံ့ လာပါတယ်။

BTS အဖွဲ့လိုပဲ ကမ္ဘာ့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်နဲ့ ကျော်ကြားသူ တချို့ဟာ ဂျော့ဖလွိုက်သေဆုံးမှုက အစပြုပြီး လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကို ဆန့်ကျင်ကြောင်းနဲ့ Black Lives matter လှုပ်ရှားမှုအတွက် လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ထားကြပါတယ်။