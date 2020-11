၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဆောင်လဲ-NLD နဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီတို့ လားရာ

NLD ပါတီ တောင်ပြိုကမ်းပြို ဘာကြောင့်နိုင်သလဲ

"ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ICJ ကိစ္စဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထွက်ရပ်လိုက်တယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ သူ့သြဇာ တစ်စုံတစ်ရာ ကျဆင်းတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ထောက်ခံမှုအကြီးအကျယ်ရတယ်။ We stand with Daw Aung San Suu Kyi တွေထွက်လာတယ်။ ဒါတွေက election campaign (မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှု) သဖွယ် ဖြစ်သွားတယ်။ တော်တော်အောင်မြင်တယ်။ ဒါက တစ်ချက်။ နောက် ကိုဗစ် ပထမလှိုင်းက အစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံ သိပ်မဆိုးတဲ့အတွက် ဒါလည်း ထောက်ခံမှုရတယ်။ နောက်အတိုက်အခံ။ အတိုက်အခံရဲ့ အားနည်းချက်က တပ်ကို သိပ်ပြီး မှီခိုလွန်းတယ်။ အဲဒါက တပ်အတွက်လည်း မကောင်းဘူး။ သူ့အတွက်လည်း မကောင်းဘူး" လို့ ဆရာကျော်ဝင်းက ဆိုပါတယ်။