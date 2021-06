ရုရှားနဲ့ မြန်မာကြားက လက်နက်ဆက်ဆံရေး (သို့မဟုတ်) ရုရှခရီးမှာ စစ်ခေါင်းဆောင် ဘာရလိုက်သလဲ။

အခုနှစ် ခရီးစဉ်ကတော့ (၉)ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာညီလာခံ(MCIS-2021) ကိုတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံပေါင်းစုံတက်တဲ့ အဲဒီအစည်းအဝေးမှာ "The Asia-Pacific Region in the Context of Global Politics" ခေါင်းစဉ်ပါစာတမ်းကို မြန်မာဘာသာနဲ့ ပဲ တက်ရောက် ပြောကြားခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီစာတမ်းထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က နိုင်ငံတကာကို ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။