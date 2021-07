ကားပျံတစင်း လေဆိပ် ၂ ခုအကြား စမ်းသပ်ပျံသန်း

လွန်ခဲ့သော ၅ မိနစ် က

အလွန် စိတ်ချမ်းသာစရာ

စျေးကွက်ကြီးပါ

'တော်တော် ကောင်းပါတယ်'

University of the West of England က လေယာဥ်ပုံစံ တီထွင်မှုနဲ့ လေယာဥ်ပျံဆိုင်ရာ သုတေသန ပညာရှင် ဒေါက်တာ စတီဗင် ရိုက် ကတော့ ဒီ AirCar က Bugatti Veyron ပြိုင်ကားနဲ့ Cesna 172 တို့ ရပြီး မွေးလာတဲ့ ကလေးလိုပဲလို့ တင်စားပါတယ်။