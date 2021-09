အမျိုးသမီးတို့၏ နွေဦးမှတ်တမ်း

လွန်ခဲ့သော တစ်နာရီ က

သူဝတ်ဆင် ခဲ့တဲ့ "Everything will be okay" ဆိုတဲ့ အနက်ရောင် တီရှပ်ပေါ်ကစာသားဟာ လူထုအကြား စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ မတရားလုပ်ဆောင် မှုတွေကို ပိုပြီးထင်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။