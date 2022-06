ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - တစ်ကျော့ပြန် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကာလ ဖြတ်သန်းမှု

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘယ်နေရာမှာထား

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေ့စဥ်အချိန်ဇယား

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်ပ အခြေအနေကိုဘယ်လောက်သိရလဲ။

သွေးသားရင်းမဟုတ်တဲ့မိသားစုဝင်များ

အချဉ်ကြောက်ပြီး သားကြီးငါးကြီးမစားသူ

ဝင်ငွေမရှိတဲ့ နိုဘယ်ဆုရှင်၊ ရိက္ခာအတွက်ဆိုင်ကြီးတွေကမဝယ်နိုင်

အဖြူနဲ့ အညိုရောင်လုံချည်

ပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးအကြောင်း အခါမလပ်မေးတတ်သူ

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လက်ရှိသူကြုံနေရတဲ့အပေါ်စိတ်နေသဘောထား

'' Stone Walls do not a Prison make, Nor Iron bars a Cage, Minds innocent and quiet take that for an Hermitage. If I have freedom in my Love, and in my soul am free, Angels alone that soar above, enjoy such Liberty ''