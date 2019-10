ဆီးနိတ် ကိုယ်စားလှယ် ပါတီတွေနဲ့တွေ့

Image caption အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်က မြန်မာ့အရေး စိတ်ဝင်စား

အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး ကော်မီတီဥက္ကဌ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်ကယ်ရီရဲ့ လက်ထောက် မစ္စရော်ဘင် လာနာဟာ မြန်မာ နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။

သူက ရန်ကုန်မြို့က အမေရိကန်သံရုံး သံရုံးယာယီတာဝန်ခံရဲ့ နေအိမ်မှာ ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

အဓိကအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောထားတွေကို မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်တာဘာကြောင့်လဲ၊ ရှေ့ကိုဘာလုပ်ငန်းစဉ်တွေ လုပ်ဖို့ရှိသလဲ ဆိုတာ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။

NLD ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးကတော့ ပါတီအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝိုင်းရံပေးထားပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ ပြန်ပြောခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

မစ္စရော်ဘင် လာနာဟာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လဲ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ NDF ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေကတော့ အခုရလာတဲ့ အခွင့်အရေးကို အရယူပြီး နိုင်ငံရေး ကွက်လပ်ကို ဝင်ရောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တဲ့ အကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတဖို့ ရှိနိုင်သလားဆိုတဲ့ အမေးကိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကိုကြည့်ရင် တရားမျှတမှု မရှိဘူးဆိုတာ သိနိုင်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာ ကလည်း ကူညီပေးဖို့ လိုကြောင်း ပြောခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

မစ္စလာနာဟာ အခုခရီးစဉ်က လေ့လာ တွေ့ရှိချက်တွေကို ဆီးနိတ် နိုင်ငံခြားရေး ကော်မီတီကို ပြန်အစီရင်ခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မကြာသေးခင်တုန်းကလည်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာ့ဒ်ကမ်းဘဲလ် မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။

အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒတွေကို နိုင်ငံခြားရေးဌာနက အကောင်အထည် ဖော်တာ ဖြစ်ပေမယ့် လွှတ်တော်တွေ ကလည်း ထောက်ပြ ဝေဖန် အကြံပြုလို့ ရတာကြောင့် အခုလည်း အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးကော်မီတီက သီးခြားလေ့လာစုံစမ်းရေး အဖွဲ့ စေလွှတ်တာဖြစ်တယ်လို့ ဝါရှင်တန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ US Campaign for Burma က ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်ဒင်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။