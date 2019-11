မြန်မာ အပေါ်ကုလစုံစမ်းရေး အမေရိကန်ထောက်ခံ

Image caption ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေး

မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရ လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖေါက်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ အဆိုကို အမေရိကန် ပြည်ထောင် စုက ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။

အခုအခါအမေရိကန်နဲ့ အတူ ဗြိတိန်၊ သြစတြေးလျား၊ချက်ပြည်ထောင်စု နဲ့ ဆိုလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံတို့ အပါအဝင် ထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံ ငါးနိုင်ငံရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။

ပုံမှန်အားဖြင့် မြန်အရေးဆွေးနွေး ကြတဲ့အခါ လုံခြုံရေးကောင်စီကို ရောက်ရင် တရုတ်နဲ့ ရုရှားတို့က ပယ်ချလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလှုပ်ရှားမှု အောင်မြင်ဖို့ ဘယ်လောက် နီးစပ်လဲ ဆိုတာ US Campaign for Burma မှ ဦးအောင်ဒင်ကိုမေးကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ လုံခြုံရေးကောင်စီ ကတဆင့် မသွားဘဲ အထွေထွေညီလာခံနဲ့ လူအခွင့်ရေး ကောင်စီတို့ကနေ သွားတဲ့ နည်းလမ်း နှစ်ခုရှိတယ်လို့ ဘီဘီစီ ကို ပြောပါတယ်။

ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံက မဲအများစု ထောက်ခံမှုနဲ့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကို စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့ခိုင်းနိုင်သလို ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီရဲ့ မဲအများစုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကော်မရှင်ဥက္ကဌက ကျွမ်းကျင်သူတွေ ပါဝင်တဲ့ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကိုတာဝန်ပေးနိုင်တယ် လို့လည်းပြောပါတယ်။

ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး သံတမန် မစ္စတာ သောမတ်စ် ကင်တားနားက သူ့ရဲ့မတ်လ အစီရင်ခံစာထဲမှာ မြန်မာအစိုးရ ကျူးလွန်တဲ့ ပစ်မှု တွေကို ကော်မရှင် ဖွဲ့စုံစမ်းရန် ကုလသမဂ္ဂအား တောင်းဆိုထားပါတယ်။