သားဂျာနယ်ကျော် ကွယ်လွန်

နာမည်ကျော် သတင်းစာဆရာ မောင်နှံဖြစ်တဲ့ ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်နဲ့ ဂျာနယ်ကျော် မမလေးတို့ရဲ့ အထွေးဆုံးသားဖြစ်တဲ့ ကလောင်နာမည် သားဂျာနယ်ကျော် အမည်ယူထားတဲ့ စာရေးဆရာ မိုးဟိန်းဟာ ဒီကနေ့ မနက် ၉ နာရီက ရန်ကုန်မြို့ SSC ဆေးရုံမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။

Image caption သားဂျာနယ်ကျော် (ခ) မိုးဟိန်း

လည်ချောင်းကင်ဆာဝေဒနာကို နှစ်နှစ်ကြာခံစားပြီးနောက်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး မကွယ်လွန်အထိ စာရေးတာတွေကို လုပ်သွားခဲ့တဲ့အပြင် လူမှုရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ပညာဒါနစာသင်ပေးတဲ့ ကျောင်းဆရာအလုပ်ကိုလည်း လုပ်ကိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။

လာမယ့် စနေနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီမှာ ရန်ကုန်မြို့၊ ရေဝေးသုဿန်မှာ သင်္ဂြိုလ်မယ်လို့ သားဖြစ်သူ ကိုမိုးသန့် က ပြောပါတယ်။ စာရေးဆရာရဲ့ မကွယ်လွန်ခင် နောက်ဆုံး ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ စာအုပ်ကတော့ What I see, How I see အမည်ရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။

ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ သားဂျာနယ်ကျော်ဟာ ``ကျွန်တော်နဲ့ ကင်ဆာ`` ခေါင်းစဉ်နဲ့ အပတ်စဉ် ရေးသားနေတာလည်း ရှိပြီး၊ ဖတ်ရတာဟာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပေမယ့် သေခြင်းတရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားသဘော ပြည့်နေပုံ ရတယ်လို့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ နာမည်ကျော် သတင်းစာ ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ မောင်ဝံသ က ပြောပါတယ်။

၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ ကျောင်းသားညီညွတ်ရေးတပ်ဦးတို့ရဲ့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြတာတွေ၊ နေပူခံဆန္ဒပြတာတွေမှာလည်း လက်တွဲ လှုပ်ရှားခဲ့ဖူးတယ်လို့ သူက ပြောပြပါတယ်၊ စာဖတ်နာပြီး အင်္ဂလိပ်စာ အလွန်တော်သူ ဖြစ်တယ်လို့လည်း မောင်ဝံသ က သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘီဘီစီကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။