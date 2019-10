မိုဘီ ဂျီနိုနဲ့ အသံသစ်ဆုရှင်

မိုဘီဂျီနိုကဏ္ဍကနေကြိုဆိုပါတယ်။

ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ယူကေနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာထင်ရှားလာတဲ့ဂီတကြယ်ပွင့်တစ်ပွင့်အကြောင်းကြားရမှာပါ။

သီချင်းသံ Do It Like A Dude

ဘီဘီစီကနေ Sound of 2011 ဆိုပြီးလာမယ့်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းနိုင်ငံတကာ ဂီတလောကမှာ အောင်မြင်လာဖို့ အလားအလားအကောင်းဆုံးတေးသံရှင်သစ်ဆုတစ်ဆုကို ဇန်နဝါရီလဆန်းအတွင်းမှာ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။

Intro အသံ- - -

နိုင်ငံတကာ ဂီတလောကမှာရှိပြီး ပရိတ်သတ်သိပ်မသိသေးတဲ့ အဆိုတော် အသစ်တွေထဲက အခုနှစ်အတွင်းထူးထူးခြားခြား ရေပမ်းစားလာမယ့် သူတစ်ဦးကို မဲပေးရွေးချယ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီဘီစီကနေ ဆုပေးတာ ဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင် ၉ နှစ်ရှိပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေထဲမှာ ရခဲ့တဲ့ သူတွေထဲ မှာတော့ 50 Cent, Mika, Adele, Ellie Goulding စတဲ့သူတွေပါဝင်ကြပါတယ်။

အလားအလာအကောင်းဆုံး တေးသံရှင်သစ်ဆုအတွက် ရွေးချယ်တဲ့ သူတွေထဲမှာတော့ ဘီဘီစီက ဂီတဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်ရေးမှုး၊ ဒီဂျေတွေအပြင် နာမည်ကြီး ဂီတမဂ္ဂဇင်းတွေက အယ်ဒီတာတွေ၊ ဂီတဆောင်းပါးရှင်တွေ၊ ထုတ်လုပ်သူတွေ၊ ဘလော့ဂါတွေနဲ့ ရေဒီယို ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ် တင်ဆက်သူတွေ အများအပြား ပါဝင်ကြပါတယ်။ ဒီနှစ် ၂၀၁၁အတွက်အလားအလာအကောင်းဆုံးတေးသံရှင်သစ်ဆုကိုရသွားတဲ့သူကတော့

ဒီနှစ်အတွက် ရတဲ့သူကတော့ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် Jessie J ဆိုတဲ့လန်ဒန်မြို့က တေးရေး၊ တေးဆိုတစ်ဦးပါ။

Jessie J ဟာဂီတသရုပ်ဖော်ဘာသာရပ်နဲ့လန်ဒန်က အနုပညာကျောင်း တစ်ခုကို တက်ခဲ့ပြီး လန်ဒန်ကပြဇာတ်ရုံတွေမှာသရုပ်ဆောင်လည်းလုပ်ဖူးပါတယ်။ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ ဂီတ သရုပ်ဖော် ပုံစံတွေကလည်း အမြင်ဆန်းနေပါတယ်။ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်မှာ ပထမဆုံး သီချင်းခွေ ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီက ပျက်သွားခဲ့ပြီး ဆက်မထုတ်ဖြစ် တော့ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်မှာတော့ အမေရိကန်က ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Lava နဲ့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး Single မိတ်ဆက်ခွေထွက်လာပါတယ်။Do it like a dude ယောင်္ကျားတစ်ယောက်လိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သီချင်းပါ။

ယောင်္ကျားတစ်ယောက်လို လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဒီသီချင်းဟာ မိန်းကလေးတွေလည်း ယောင်္ကျားလေးတွေလို လုပ်နိုင်တယ်။ လာကျောလို့ မရဘူး။ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီသီချင်းထဲကခမ်းကြမ်းကြမ်း စကားလုံးတွေကြောင့်တချို့ကအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်ကြပေမယ့်သူကတော့ ဒီသီချင်းဟာ ပျော်စရာ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီသီချင်း MTV ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းသူ့ရဲ့ မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်တွေက အရောင်စုံ၊ စူးရှရှ ၊ ပြုးတူပြဲတဲ ပုံစံမျိုးတွေ တွေ့ရလို့ သူဟာ UK ကလေဒီဂါဂါဖြစ်လာမလားလို့တချို့ကထင်ကြပါတယ်။Do it Like a Dude သီချင်းဟာအခုဆိုရင် ယူကေရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံးစရင်းမှာ နံပါတ် ၅ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ iTunes Download စာရင်းမှာလည်း နံပါတ်၃နေရာမှာတွေ့ရပါတယ်။

Jessie J ဟာဒီသီချင်းကို ပထမRihanna ကိုရောင်းဖို့စိတ်ကူးခဲ့ပေမယ့်သူ့ကိုယ်တိုင်ဆိုဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သီချင်းရေးတာ၆နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့Jessie J ဟာကိုယ်တိုင်ရေးဆိုရုံတင်မဟုတ်ပဲအခြားအဆိုတော်တွေအတွက်လည်းသီချင်းတွေရေးပေးပါတယ်။သူရေးတဲ့ သီချင်းတွေမှာနိုင်ငံတကာမှာ ပေါက်ခဲ့ဘူးတဲ့ သီချင်းတွေ ပါပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာChris Brown, Alicia Keys, Justin Timbelake နဲ့Miley Cyrus တို့လည်း ပါပါတယ်။ Justin Timberlake ကလည်း Jessie J ဟာ လောလောဆယ် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအဆိုတော် တစ်ယောက် ဖြစ်နေတယ်လို့ ချီးမွန်းပြော ဆိုထားပါတယ်။ အဆိုတော်Miley Cyrus အတွက်သူရေးပေးတဲ့ Party in the USA ဆိုရင်လူကြိုက်အများဆုံးစာရင်းမှာနံပါတ်၁နေရာရောက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကားဂီတလောကကိုစတင်ချေချမိတဲ့အဆိုတော်လေးတစ်ယောက်ရောက်သွားတဲ့အခါ မြင်တွေ့ရ တာလေးတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မြူးမြူးကြွကြွ စာသားတွေနဲ့ ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။ သီချင်းက ဒီလိုပါ။

Jessie J ဟာဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာWho You Are ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပထမဆုံး သီချင်းပြည့် အယ်လ်ဘမ်တစ်ချပ်ထုတ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။ဒီအယ်လ်ဘမ်ထဲက သီချင်းတွေကတော့ Do it Like A Dude ဆိုတဲ့စောစောကသီချင်းလိုမြူးမြူးကြွကြွပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပုံစံမျိုးတင်မကပဲနုးညံ့တဲ့ သီချင်းပုံစံမျိုးတွေလည်း တွေ့ရမယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့

Who You Are ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်သီချင်းကလည်းကိုယ်ဘာဆိုတာ မမေ့နဲ့၊ ဘဝဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ ရရှိတိုင်းလည်း ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို အရှုံးမပေးနဲ့ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ ဒီသီချင်းကို ဘီဘီစီစတူဒီယိုထဲမှာသူဆိုထားတာကတော့ဒီလိုပါ။

Jessie J ဟာWho You Are ခွေမထုတ်သေးခင်မတ်လကျရင်လည်းအဲဒီထဲမှာ ပါမယ့် Price Tag ဆိုတဲ့သီချင်းကိုSingle မိတ်ဆက်ခွေထပ်ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲဒီသီချင်းကတော့

တကယ်တော့ Jessie J ဟာနှလုံးခုန်မြန်တာရယ်၊အကြောရောဂါဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကြောင့်သူ့ရဲ့ဆရာဝန်ကသူသီချင်းကောင်းကောင်းဆိုနိုင်ဖို့အာမမခံနိုင်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကိုယ်သူတော့ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Jessie J ပြောတာကတော့

ဘဝဆိုတာ ဘယ်သူ့အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ချင်တာကို အခု လုပ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်လို့ပြောပါတယ်။

ဒါကြောင့် ဒီနှစ်အတွင်း လူလုပ်မယ့်အလုပ်တချို့ထဲမှာလည်း

လူကြိုက်အများဆုံးအယ်လ်ဘမ်တစ်ချက်ထုတ်မယ်။

ဖျော်ဖြေရေးခရီးထွက်မယ်

သူ့နာမည်နဲ့ ရေမွှေးထုတ်မယ်

လန်ဒန်တဝိုက်မှာ လူငယ်ကလပ် အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့မယ်၊ ပရဟိတအဖွဲ့ ဖွဲ့မယ်၊

အဆိုတော် Leona Lewis နဲ့အတွဲဆိုမယ်

အဆိုတော် Britney Spears အတွက်သီချင်းရေးပေးမယ်။ပြောရရင် သူလုပ်ချင်တာကလည်း တော်တော်လေး များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ Do it Like A Dude သီချင်းလေးဆိုရင်အကုန် လုပ်မယ့်ပုံပါပဲ။

ဒီနှစ်အတွက်BBC ကနေပေးတဲ့ဒီနှစ်အတွက်အလားအလာအကောင်းဆုံးအသံရှင်သစ်ဆုရJessie J နဲ့၊သူ့ရဲ့မိတ်ဆက်သီချင်းကိုနားစဉ်ပြီးပြန်တော့ လောလောဆယ် UK မှာနံပါတ်တစ်ဖြစ်နေတာကတော့ကရေဘီယံလူမည်းမလေးRihana ရဲ့What's my name ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ။ Rihanna ဟာလည်းUK ဂီတလောက သမိုင်းမှာ နံပါတ်တစ်နေရာကို အများဆုံးအဖြစ်ု ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် ရရှိဘူးတဲ့ ပထမဆုံးအမျိုးသမီးအဆိုတော် ဖြစ်လာပါတယ်။ အမျိုးသားအဆိုတော်တွေထဲမှာ နံပါတ်တစ်နေရာကို ခြောက်ကြိမ်ရဘူးသူကတော့ ကွယ်လွန်သူ အဆိုတော်ကြီး Elvis Presly ဖြစ်ပါတယ်။Rihanna ရဲ့Loud အယ်လ်ဘမ်ကလည်းနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာနံပါတ်၁ ရောင်းအကောင်းဆုံးအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်နေပါတယ်။ကဲသူ့ရဲ့လက်ရှိ ရေပမ်းအစားဆုံး What's my name သီချင်းနားစဉ်ရင်းဒီတစ်ပတ်မိုဘီဂျီနိုကဏ္ဍကနေနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ထပ်ဆုံတာပေါ့ဗျား။