လူမျိုးရေး အကြမ်း ဖက်မှုတွေ အတွက် အဖြေ ခက်နေ

Image caption တိုကျို တက္ကသိုလ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် မိန့်ခွန်း ပြောစဉ်

ဂျပန် နိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ မြန်မာ့ ဒီမို ကရေစီ လှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က တိုကျို တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသား တွေကို Democracy and Exceptions on Young Leaders of the World ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဟောပြောခဲ့ ပါတယ်။

ဂျပန် လူငယ် တွေဟာ နိုင်ငံရေးကို သိပ် စိတ်မဝင်စား ကြတာကို သူက ထောက်ပြ ပြောဆိုပြီး မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဆိုရင် မဲဆန္ဒ ပေးနိုင်ဖို့ အများကြီး ရုန်းကန်ခဲ့ကြရတာကို ပြောသွား တယ်လို့ ကိုယ်တိုင် အခမ်း အနား တက်ရောက်ခဲ့သူ ကိုမျိုးမြင့်ဆွေက ပြောပါတယ်။

ဒါ့အပြင် မြန်မာ နိုင်ငံမှာ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးမှု ကင်းမဲ့ နေတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ကာလမှာ အခက် အခဲတွေ ကြုံရတဲ့ အကြောင်း တို့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ရခိုင်ပြည်နယ် အရေး၊ မိတ္ထီလာ ကိစ္စနဲ့ ကချင် ပြည်နယ် က အခြေ အနေတို့ကို ဥပမာပေးပြီး ပြောခဲ့တယ်လို့ ကိုမျိုးမြင့်ဆွေက ဆို ပါတယ်။

ဂျပန် လူငယ်တွေက သူတို့ ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးကို စိတ်မဝင်စားကြပေမဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းကိုတော့ စိတ်ဝင်တစား ရှိကြပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ ကြိုဆို ကြတယ်လို့ လည်း သူက ပြော ပါတယ်။

ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က အင်္ဂါနေ့ တုန်းကလည်း ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဖူမီယို ကီရှိဒါ Fumeo Kishida နဲ့လည်း တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာ နိုင်ငံကို ဂျပန် အစိုးရ ဘက်က အကူအညီ အထောက် အပံ့တွေ ပေးရေးကို အဓိကထား ဆွေးနွေး ခဲ့ကြ ပါတယ်။

ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဖူမီယို ကီရှိဒါက မြန်မာ နိုင်ငံ အပေါ် ဂျပန် အစိုးရ အနေနဲ့ အကူ အညီတွေ ပေးရာမှာ အဓိက ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မယ့် အချက် အလက် တွေကို ရှင်းပြသွားပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်း ရေးမှာ ဂျပန် အစိုးရက ဆက်လက် အကူအညီ ပေးသွားမယ့် အပြင် အမျိုးသား ရင်ကြား စေ့ရေးကိုလည်း အထောက် အကူပေး ဆောင်ရွက် သွားမယ်လို့ ထပ်မံ ကတိပြု သွားခဲ့ကြောင်း ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဌာန ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဆာမာရူ ဆာတိုက ပြောပါတယ်။

ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကလည်း လက်ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ အခြေ အနေနဲ့ အနာဂတ် အရေးတွေ အကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောပြခဲ့ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံမှာ တိုင်းသူ ပြည်သားတွေ အတွက် အလုပ်တွေ ဖန်တီး ပေးနိုင်အောင် ဂျပန် ဘက်က ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုတွေ လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်း ပြောသွား ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

တခါ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အကူ အညီတွေ အထူး လိုအပ် နေတဲ့ လယ်ယာ ကဏ္ဍမှာ ဂျပန် အစိုးရအနေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး အကူအညီပေးဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြောသွားတယ် လို့လည်း သိရပါတယ်။