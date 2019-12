မြန်မာမှာ ကမ္ဘာ့ အမျိုးသမီး ဆွေးနွေးပွဲ ပထမဆုံး ကျင်းပ

Image caption အမျိုးသမီး ညီလာခံကို IMF အကြီးအကဲ လည်း တက်ရောက်

မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာ့ အမျိုးသမီး ညီလာခံကို ပထမဆုံး အကြိမ် ကျင်းပခဲ့ ရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က အဖွင့် မိန့်ခွန်း ပြောခဲ့ ပါတယ်။

၁၃ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီး ဖိုရမ်ကို ပြောင်းလဲမှု မြန်ဆန်သော လူမှုအဖွဲ့အစည်း အတွင်းမှ အမျိုးသမီးများ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် ပေးထား ပါတယ်။

သောကြာနေ့က စတင် ခဲ့တဲ့ ညီလာခံမှာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ နိုင်ငံ အပြောင်းလဲနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ အမျိုးသမီး တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေ အကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ကြ ပါတယ်။

မြန်မာ မိသားစု တွေမှာ ပညာရေး အတွက် ငွေသုံးတဲ့အခါ သမီး မိန်းကလေး တွေထက် သား တွေ အတွက်သာ ပိုသုံးချင်တဲ့ အလေ့ကို ပြုပြင်မှသာ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် နိုင်မယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြောခဲ့ ပါတယ်။

စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ အတွက်လည်း ပညာရေး ကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောပါသေးတယ်။

တခါ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်မှာ အမျိုးသမီးတွေ အရင်ကနဲ့ မတူတော့ဘဲ ရှေးရိုးစွဲစိတ် ရှိသူတွေက ခေတ်အမြင် ရှိလာလို့ ကောင်းတဲ့ဘက်ကို ဦးတည် လာတယ်လို့ ဒီညီလာခံတက်နေတဲ့ ခရီးသွားကုမ္ပဏီ တခုရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ဒါရိုက်တာ ဒေါ်သတိုး သူဇာအောင်က ပြောပါတယ်။

ဒီညီလာခံကို မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ် သံရုံးနဲ့ ပြင်သစ် အခြေစိုက် Women Forum for the Economy and Society တို့ ပူးပေါင်း ကျင်းပတာ ဖြစ်ပါတယ်။

မလေးရှား၊ ပြင်သစ်၊ အမေရိကန်၊ စင်္ကာပူ၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်း စတဲ့ နိုင်ငံတို့က အမျိုးသမီး စွန့်ဦး တီထွင် လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ အမျိုးသမီး အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှား သူတွေ၊ အမျိုးသမီး သတင်း သမားတွေ တက်ရောက်သလို အစိုးရ ဘက်က လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည် နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီး ဌာန ဝန်ကြီး ဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင်နဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်စန္ဒာခင်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ ပါတယ်။

နောက်တစ်နေ့ စနေနေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က အနာဂတ် အတွက် ခေါင်းဆောင်များ မြှင့်တင် ဖော်ထုတ်ခြင်း ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ရှိပါတယ်။