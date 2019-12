သတင်းထောက်လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုစတင်

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် mjn Image caption မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ယက် လှုပ်ရှားမှု

DVB သတင်းထောက် ကိုဇော်ဖေ ခေါ် ကိုသူရသက်တင် သတင်းလိုက်ရာ မှာ ဝတ္တရား နှောက်ယှက်မှု၊ ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု စတာတွေ နဲ့ ပုဒ်မ တပ်ပြီး ထောင်ဒဏ် အပြစ် ပေးမှု ဟာ သတင်း မီဒီယာ လောက မှာ ဝေဖန်စရာ ဖြစ်သွား ပါတယ်။

အခုလို အပြစ်ဒဏ် တလွဲ ချမှတ်တာကို မခံနိုင်တဲ့ သတင်းထောက် လေးရာ ခန့်နဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မြန်မာ ဂျာနယ်လစ် ကွန်ယက် MJN က ကိုဇော်ဖေ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် တောင်းဆိုတဲ့ သူတို့ အခေါ် Black Campaign ကို စတင်လိုက်ပါပြီ။

ဒီအခါ မှာ လူမှုကွန်ယက် Face Book မှာ အနက်ရောင်တွေ နဲ့ ဖုံးအုပ်တဲ့ ကမ်ပိန်း၊ အနက်ရောင် အခံမှာ စာသားနဲ့ ရေးရာမှာလည်း၊ အများပြည်သူ ဝင်ထွက် သွားလာ နိုင်တဲ့ နေရာ မှာ သတင်းယူတဲ့ သတင်းယူတဲ့ သတင်းထောက် ကို ထောက်ဒဏ် ချမှတ်တာ ကို ကန့်ကွက်တယ် ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ Without Freedom of Press, Democracy cannot function ဆိုတဲ့ စာတန်းရေး ကမ်ပိန်း စတင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း၊ မြန်မာ ဂျာနယ်လစ် ကွန်ယက် က တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်၊ 7 Day ဂျာနယ်တိုက် က အယ်ဒီတာ တယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုသန်းဌေး က ဘီဘီစီ ကို ပြောပါတယ်။

အခြား ဂျာနယ်တွေလည်း Black Campaign ကို စတင် နေပြီ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း၊ လွတ်လပ်စွာ သတင်း ရယူပိုင်ခွင့် မရှိသေးတာ ကို ကိုသန်းဌေး က ထောက် ပြရာမှာ မသက်ဆိုင်တဲ့ ပုဒ်မ တပ် စွဲဆိုတာရယ်၊ အဂတိ လိုက်စားမှု ကို ဖေါ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတာ ကို ထောင်ချမှု အပြင်၊ အချို့သတင်းထောက် တွေ လည်း အမှု ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အကြောင်းတွေ လည်း ကိုသန်းဌေး ကရှင်းပြ ပါတယ်။