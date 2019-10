နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ အမေရိကန် စောင့်ကြည့်နေ

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် AFP Image caption အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး မြန်မာ နိုင်ငံကို ပထမဆုံး အကြိမ်ရောက်လာ

မြန်မာ နိုင်ငံမှာ နှစ်ရက်ကြာ ခရီးစဉ် ရောက်နေတဲ့ အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Penny Pritzker က နှစ်နိုင်ငံကြား စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍတိုး မြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးတို့ လုပ်ဆောင်ဖို့ မြန်မာ အစိုးရနဲ့ သဘောတူခဲ့ ပါတယ်။

ရန်ကုန်မြို့က အမေရိကန် သံရုံးမှာလည်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု ရုံးခွဲ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါတယ်။

အမေရိကန်ဘက်က မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင် နေသလို မြန်မာ အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလည်း စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့က စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ကုန်သွယ်ရေး ၀န်ကြီး Penny Pritzker က ပြောပါတယ်။

အခုချိန်အထိ ရထားတဲ့ တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းမှုတွေကို အခြေခံပြီး နောက်ထပ် တိုးတက်မှုတွေ ရအောင်ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။

အားလုံးပါဝင်တဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အပြင် အစိုးရ ဘက်က ပွင့်လင်းမြင်သာမှု နဲ့ တာ၀န်ယူမှု တွေပိုလုပ်ဖို့၊ အလုပ်သမားအခွင့် အရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လေးစားလိုက်နာဖို့ ကိုလည်း ကုန်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးက ပြောခဲ့ပါတယ်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် US Campaign for Burma အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ စစ်တမ်း တစ်ခုမှာ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီတချို့က တာဝန်သိ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု မလုပ်ကြဘူးလို့ ဝေဖန် ထားပါတယ်။

ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနဲ့ ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်နိုင်ဦး ကတော့ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီတွေဟာ CSR လို့ခေါ်တဲ့ လူမှုရေးအရ တာ၀န်ယူ ဆောင်ရွက်တဲ့ အပိုင်းမှာ အားကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပမာဏ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၂၅၀ ခန့် ရှိပါတယ်။

နိုင်ငံကြား စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရာမှာ အမေရိကန်ဘက်က စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု အားလုံး ရုပ်သိမ်းပေးဖို့နဲ့ ဖွံဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံတွေကိုပေးတဲ့ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် GSP ရဖို့ကိုလည်း မြန်မာအစိုးရက မျှော်လင့်နေပါတယ်။