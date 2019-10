ဘီဘီစီ မြန်မာဌာနမှူး OBE ဘွဲ့ချီးမြှင့်ခံရ

Image caption ဒီ OBE ဘွဲ့ဟာ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း ဌာနရဲ့ ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုတွေကို အသိအမှတ် ပြုလိုက်တာလို့ ဒေါ်တင်ထားဆွေ ပြော

ဗြိတိန် ဘုရင်မကြီး Queen Elizabeth ရဲ့ မွေးနေ့ အခါသမယ အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာ ထုတ်ဖော်ကြေညာတဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ရသူတွေ စာရင်းထဲမှာ ဘီဘီစီ နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်ချုပ် Lyse Douset နဲ့ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ် ဌာနမှူး ဒေါ်တင်ထားဆွေ တို့ OBE ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။

Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE) ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ဟာ အများ အကျိုးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်သူတွေကို အသိအမှတ်ပြု ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်တဲ့ ဆုဖြစ်ပြီး အသံလွှင့် သတင်းပညာ ကဏ္ဍမှာ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့မှုတွေ အတွက် သူတို့နှစ်ဦး အခုလို ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတာပါ။

ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ် ဌာနမှူး ဒေါ်တင်ထားဆွေက သတင်းထောက် တယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ သတင်းလုပ်ငန်းအပေါ် အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ဘီဘီစီ မြန်မာဌာနရဲ့ ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုတွေကို အသိအမှတ် ပြုလိုက်တာလို့ ခံစားမိကြောင်း ပြောပါတယ်။

ဘီဘီစီ မြန်မာဌာနဟာ မြန်မာပြည်တွင်းက အခြေအနေတွေကို အမှန်အတိုင်း တင်ပြနိုင်အောင် ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ ဒီလို ကြီးမားတဲ့ တာဝန်ကြီးကို ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ ဌာနကြီးရဲ့ တိုးတက်အောင်မြင်မှုအတွက် ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍကနေ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရတဲ့အတွက် ကုသိုလ်ထူးတယ်လို့ ယူဆမိတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။

ရှေ့လျှောက်မှာလည်း ဘီဘီစီ မြန်မာ ဌာနအနေနဲ့ သတင်းတွေကို ကမ္ဘာက ပိုသိအောင် ကြိုးစားတင်ပြပေးရမယ့် တာဝန် ပိုရှိလာပြီး ဆက်ကြိုးစား ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဒေါ်တင်ထားဆွေက ပြောသွားပါတယ်။

ဗြိတိန် ဘုရင်မကြီး ချီးမြှင့်တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ရသူစာရင်းထဲမှာ နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Angelina Jolie လည်း ပါဝင်ပြီး စစ်မက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ နေရာတွေမှာ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု အဆုံးသတ်ရေး နဲ့ တခြား လူသားချင်းစာနာတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်နေမှုနဲ့ Dame ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။