Image caption ဗြိတိန်ရဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ အသုံးချပြီး ပြည်သူ့ အကျိုးပြု ဆောင်ရွက်လို့ အသိအမှတ်ပြတဲ့ အနေနဲ့ ချီးမြှင့်တာ ဖြစ်တယ် လို့ ဒေါ်တင်ထားဆွေ က ပြောပါတယ်။

ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း ဌာန ရဲ့ ဌာနမှုး ဒေါ်တင်ထားဆွေ ဟာ ဗြိတိန် ဘုရင်မကြီး ရဲ့ မွေးနေ့ အခါသမယ ချီးမြှင့် တဲ့ OBE လို့ ခေါ်တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဆုတံဆိပ် ကို လက်ခံ ရယူ ခဲ့ပါတယ်။

ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ က ဘတ်ကင်ဟမ် နန်းတော် မှာ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနား မှာ သမီးတော် အဲန်းမင်းသမီး က ဘုရင်မကြီး ရဲ့ ကိုယ်စား ပေးအပ် ခဲ့ပါတယ်။

OBE လို့ခေါ်တဲ့ the Order of the British Empire ဆုတံဆိပ် ဟာ တိုင်းပြည် အကျိုးပြု တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ မှာ ဆောင်ရွက် ပေးတဲ့ အရပ်သား တွေကို ပေးတဲ့ ဆု ဖြစ်ပါတယ်။

ဗြိတိန် နိုင်ငံ ရဲ့ သတင်း လွတ်လပ်ခွင့် ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ အသုံးပြုပြီး သတင်း အမှောင်ချ ခံထား ရတဲ့ နိုင်ငံတွေ မှာ နေထိုင် နေရသူ တွေ မျက်စိ နား ပွင့်လာအောင် ဆောင်ရွက် ပေးမှုတွေ ကို အသိအမှတ် ပြုပြီး အခုလို ချီးမြှင့်တာ ဖြစ်တယ် လို့ ဒေါ်တင်ထားဆွေ က ပြောပါတယ်။

ဒီ တခေါက် OBE ဆု ချီးမြှင့် ခံရသူ တွေ ထဲမှာ ဒေါ်တင်ထားဆွေ နဲ့ အတူ ဘီဘီစီ ရဲ့ နောက် သတင်းသမား အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက် အကြီးအကဲ လစ်ဒူးဆက် လည်း ပါဝင်ပါတယ်။

ဘီဘီစီ ဟာ ပြည်သူ့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးတဲ့ ဌာန ဖြစ်တာနဲ့ အညီ မြန်မာနိုင်ငံက သူတွေ အပါအဝင် ကမ္ဘာတလွှားက မြန်မာ အားလုံး အတွက် မြန်မာ့ ရေးရာ အခြေအနေ အမှန်တွေ ကို ဆက်လက် စုံစမ်း ပြီး သုံးသပ် တင်ပြ သွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အပြင် မြန်မာ ပြည်သူ တွေ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရပိုင်ခွင့် ခံစား ပိုင်ခွင့် တွေကို သိ နားလည် လာအောင် သတင်းတွေ က တဆင့် တင်ပြ ပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ထားကြောင်း ဒေါ်တင်ထားဆွေ က ပြောပါတယ်။