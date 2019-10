ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတအိုဘားမားနဲ့တွေ့ဆုံမယ်

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Reuters Image caption ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့ထားမှု ဖြေလျှော့ရေး အပါ အဝင် နှစ်နိုင်ငံ အရေး ဆွေးနွေးဖို့ ရှိ

နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ အိမ်ဖြူတော်မှာ တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့ ထားမှု ဖြေလျှော့ရေး အပါ အဝင် နှစ်နိုင်ငံ အရေး ဆွေးနွေး ဖို့ ရှိပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် ပိတ်ဆို့ မှုတွေ ကြောင့် နိုင်ငံရေး အရ တိုးတက် တယ်လို့ ပြောနိုင်တာ မရှိဘဲ ရပ်တန့် နေခဲ့ တာပဲ ရှိတယ်လို့ လန်ဒန် Queen Mary တက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေး ဌာနက မြန်မာ့ အရေး ကျွမ်းကျင်သူ စာတော်ဖတ် ဒေါက်တာ လီဂျုန်းစ် က ပြောပါတယ်။

အခု ပြန်ဖွင့် ပေးမယ် ဆိုရင်လည်း စစ်တပ်မှာ စီးပွားရေး ထက် ပိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ရှိနေပြီး သူတို့ အနေနဲ့ နိုင်ငံ တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ အချုပ်အခြာ ကိုပဲ ဂရုစိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။

အမေရိကန်က တချို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ လာပြီး ရင်နှီးမြှုပ်နှံ ဖို့ စိတ်ဝင်စား ကြပေမယ့် မြန်မာ အနေနဲ့ ခေတ်နောက် ကျတဲ့ ဥပဒေ အတား အဆီးတွေ၊ လမ်းပန်းနဲ့ လျှပ်စစ်မီး မကောင်းတာ စတဲ့ အားနည်း ချက်တွေကို ပြင်ရ ဦးမယ်လို့ လည်း မစ္စတာ ဂျုန်းစ် က ပြောပါတယ်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သမ္မတ အိုဘာမား နဲ့ တွေ့ဆုံ ပြီးနောက် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီနဲ့ နေ့လယ်စာ သုံးဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီနောက်မှာတော့ ညနေစောင်းမှာ အထူး ဧည့်သည် အနေနဲ့ ဝါရှင်တန်က အထင် ကရ နေရာ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ လင်ကွန်း အမှတ်တရ ဗိမာန်ကို သွားရောက် ဖို့ ရှိပါတယ်။

၁၉၆၃ ခုနှစ် တုန်းက မာတင်လူသာကင်း က I have a dream ကျွန်တော်မှာ အိပ်မက် တစ်ခု ရှိတယ် ဆိုတဲ့ မိန့်ခွန်း ပြောခဲ့တဲ့ နေရာကို သွားရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် နေ့မှာတော့ ဟားဗတ် ဖောင်ဒေးရှင်းက The 2016 Harvard Humanitarian of the Year ဆု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပ်နှင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။