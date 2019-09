ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ တွေ့ဆုံ

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Image caption ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ဖြူတော်ကို ရောက်ရှိလာစဉ်။

အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့အတွက် ဒီကနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် မနက်ပိုင်းမှာ အိမ်ဖြူတော်ကို ရောက်ရှိ လာပါတယ်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ဖြူတော်ကို ရောက်ရှိချိန်မှာပဲ သမ္မတ အိုဘားမားက မြန်မာနိုင်ငံကို Generalized System of Preferences (GSP) လို့ ခေါ်တဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အထူး အခွင့်အရေးကို ပြန်ပေးတော့မယ်လို့ ဖော်ပြ ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။

အဲဒီ GSP အထူးအခွင့်အရေး အရ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ တင်ပို့ကုန်တွေအပေါ် အကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ လျှော့ပေါ့ခွင့် ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ဖြူတော်ကို ရောက်ရှိချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီး သမ္မတ အိုဘားမားက ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်ကို ပေးပို့တဲ့ စာထဲမှာ အဲဒီလို ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ အိုဘာမား နဲ့ တွေ့ဆုံ ပြီးနောက် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီနဲ့ နေ့လယ်စာ သုံးဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီနောက်မှာတော့ ညနေစောင်းမှာ အထူး ဧည့်သည် အနေနဲ့ ဝါရှင်တန်က အထင် ကရ နေရာ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ လင်ကွန်း အမှတ်တရ ဗိမာန်ကို သွားရောက် ဖို့ ရှိပါတယ်။

၁၉၆၃ ခုနှစ် တုန်းက မာတင်လူသာကင်း က I have a dream ကျွန်တော်မှာ အိပ်မက် တစ်ခု ရှိတယ် ဆိုတဲ့ မိန့်ခွန်း ပြောခဲ့တဲ့ နေရာကို သွားရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် နေ့မှာတော့ ဟားဗတ် ဖောင်ဒေးရှင်းက The 2016 Harvard Humanitarian of the Year ဆု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပ်နှင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။