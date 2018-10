ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption သိပ္ပံ၊ သင်္ချာ နဲ့ စာဖတ် စွမ်းရည် တွေကို ၇၅ နိုင်ငံမှာ အကဲဖြတ်ပြီး ထုတ်ပြန်တဲ့ OECD က ပညာရေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက် PISA မှာ စင်ကာပူ က ပထမ စွဲ

ဂျက် ရဲ့ တပတ်စာ အချိန်ဇယားက အပြည့်ပါ၊ ကျန်တဲ့ တလလုံး လည်း ဒီလိုပါပဲ။

တနင်းလာနေ့တိုင်း သူ့ကို အိပ်ရာကနှိုးမယ့် နာရီနှိုးစက် က မနက် ၆ နာရီဆို မြည်ပါတယ်။

မနက် ၇ နာရီခွဲ ဆိုရင်တော့ ၁၂ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားလေး သင်္ချာတွေ တွက်ရပါပြီ။

အင်္ဂါနေ့တွေမှာ မန်ဒရင်း ဘာသာစကား သင်ခန်းစာပြီးရင် ၄၅ မိနစ် အနားရချိန် ရမှာပါ။

သောကြာနေ့တိုင်း ညနေ ၄ နာရီ ၅၀ မိနစ် ကနေ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ် ကြား မှာ အနားရပါတယ်။

စနေနေ့တွေမှာတော့ သင်္ချာ၊ သိပ္ပံ၊ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ သင်ခန်းစာတွေ ရှိပြီး အခြားနေ့တွေ ထက်စာရင် ပိုအနားရတဲ့ နေ့ပါ။ ၂ နာရီ ကြာအောင်နားရတဲ့ အချိန်ရှိပါတယ်။

တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ ပညာရေးအတွက် အလုပ်များရတဲ့ တခြားနေ့တွေလိုပါပဲ၊ ဂျက် တယောက် ည ၉ နာရီ မှ အိပ်ရာဝင်ရမှာပါ။

ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်

လူဦးရေ ၅ သန်း ၈ သိန်း လောက်သာရှိတဲ့ စင်ကာပူက မူလတန်း စာမေးပွဲကိုဖြေဖို့အတွက် ဂျက်လိုပဲ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ဒီလို အချိန်စာရင်းဆွဲပြီး အပြင်းအထန်ကြိုးစားကြရပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေ ရတဲ့ လစာ က အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၆၀၀ ကနေ ၃၃၀၀ အထိ ရနိုင်

အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး ဘဏ်တခုမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဂျက်ရဲ့ အမေ ရှာရယ် အိုင်အောင်း က "သူက ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဆင်ခြေမများတတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သူစာသင်တဲ့အချိန်ဇယား က တခြားကလေးတွေလောက်တော့ သိပ်မပြင်းထန် ပါဘူးရှင့်" လို့ပြောပါတယ်။

"တခြား မိဘတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါတိုင်းသူ့အတွက် ကျမ စာအုပ်တွေ ထပ်ဝယ်ပေးရဦးမယ်လို့ ပဲ တွေးမိတာပါပဲ"

စင်ကာပူက ကမ္ဘာမှာ အလေးစားရဆုံး ပညာရေးစနစ်တွေ ထဲက တခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ ဖွံ့ဖြိုးရေး နဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ (OECD)ရဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၇၅ နိုင်ငံ က ကျောင်းသားတွေရဲ့ သိပ္ပံ၊ သင်္ချာ နဲ့ စာဖတ် စွမ်းရည် တွေကို အကဲဖြတ်တဲ့ PISA အမည်ရ စာမေးပွဲတွေမှာ စင်ကာပူ ကျောင်းသားတွေ က ထိပ်ကပါ။

နိုင်ငံအနေနဲ့ အခုလို ရလဒ်ကောင်းတွေရလာတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ အများသားပါ။ အဲဒီထဲက တခုကတော့ စင်ကာပူအစိုးရဗျူရိုကရေစီ ယန္တရားက လူတွေက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်တွေမှာ ကျောင်းပြီးလာခဲ့တဲ့သူတွေပါ။ နောက်အကြောင်းရင်း တခု ကတော့ စင်ကာပူရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပါ။ အဲဒီရည်မှန်းချက်ကတော့ စင်ကာပူကို ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး၊ အဖွံ့ဖြိုးဆုံး၊ ပညာအတတ်ဆုံး နိုင်ငံတွေထဲက တခုဖြစ်ရမယ် ဆိုတာပါ။

လစာ ကောင်းကောင်းပေး

အခုလိုပညာရေး အဆင့်မြင့်လာစေတဲ့ နောက် အကြောင်းရင်းတခုကတော့ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ အရည်အသွေး မြင့်မားလို့ပါပဲ လို့ ဂလပ်စကို တက္ကသိုလ်က ကလိုက်ဗ် ဒင်မော့ခ် က ဆိုပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး ဌာန National Institute of Education ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ သူ အဲဒီကို ရောက်နေပြီး စင်ကာပူက ဦးဆောင်မှုအစီအစဉ်တွေ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကို သူ က လုပ်ဆောင်ပေးရတာပါ။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption အစိုးရစစ် စာမေးပွဲတွေ ဖြေဆိုနိုင်ဖို့ စင်ကာပူကကျောင်းသားတွေ အပြင်ပုဂ္ဂလိက ကျူရှင်သင်တန်းတွေ ယူရပါတယ်

ပညာရေးဘက်မှာလုပ်ရင် ရတဲ့လစာဟာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍတွေဘက်မှာလုပ်လို့ရတဲ့ လစာတွေလိုပဲ ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကလည်း အကောင်းဆုံးဘွဲ့တွေ ရခဲ့တဲ့သူတွေ ကို ဆွဲဆောင်စေပါတယ်။

ယေဘုယျအားဖြင့် ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ လစာတွေ က ဒေါ်လာ ၁၆၀၀ နဲ့ စတတ်ပြီး ၃၃၀၀ အထိရတတ်ကြပါတယ်။ အချိန်ပိုနဲ့အထူး အလုပ်တွေ အတွက် လည်း လစာအပိုတွေ ရတတ်ပါတယ်။

အစိုးရအသုံးစရိတ် ဘတ်ဂျက်ရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုလည်း ပညာရေးဘက်မှာ စင်ကာပူကသုံးပါတယ်။

ဒင်မော့ခ် က "သူတို့မှာ နည်းပညာတွေ၊ ဓာတ်ခွဲသုတေသနခန်းတွေ၊ အထူးကောင်းမွန်တဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေ ရှိပါတယ်" လို့ရှင်းပြပါတယ်။

ဆင်းရဲပြီး စာမတတ်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝင်နောက်ခံ

စင်ကာပူဟာ တချိန်တုန်းက အာရှရဲ့ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေထဲ က တနိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption ၁၉၆၀ နှစ်တွေ အတွင်း စင်ကာပူမှာ စာမတတ်သူ အရေအတွက်များပြီး အာရှတိုက်အတွင်း အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံတွေထဲက တခုဖြစ်ခဲ့

အစိုးရ စာရင်းဇယားတွေအရ မလေးရှား ကနေ ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာ စင်ကာပူ လွတ်လပ်ရေးရတုန်းကာလက အီလစ် ရေပေါ်ဆီ လူတန်းစားတွေသာ ပညာရေး လက်လှမ်းမီခဲ့ပြီး နိုင်ငံ လူဦးရေတဝက်လောက်က စာမတတ်ခဲ့ကြဘူးလို့ သိရ ပါတယ်။

စင်ကာပူဟာ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်လည်း ရှားပါးတဲ့နိုင်ငံပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့ က လူသားအရင်းအမြစ်မှာပဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာပါ။

ဒါပေမဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ အစိုးရရှိနေပြီး အခြေခံလွတ်လပ်တဲ့အခွင့်အရေးတချို့ ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ အဲဒီထဲက တခု ကတော့ လူမှုရေးလိုအပ်ချက် လုံခြုံစိတ်ချရဖို့နဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေ ရဖို့အတွက် ကျိုးနွံလိုက်နာရမယ် ဆိုတာပါ။ သူတို့ ပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်း ဒီအတွေးအခေါ်က အဓိကကျတဲ့ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ်။

အီလစ် ရေပေါ်ဆီ ကျောင်းတွေ

သူတို့အားလုံးထဲ စွဲနေတာတခုကတော့ kiasu ကီယာဆု လို့ခေါ်တဲ့ တခုခုတော့ ဖြည့်ဖို့လိုနေသေးတယ် ဆိုတဲ့ ခံစားမှုပါပဲ။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption စင်ကာပူမှာ အပြိုင်အဆိုင်လုပ်ရတဲ့အချိန်က ငယ်ငယ်လေးကတည်းကစပါတယ်

ကျောင်းဆရာမ လုပ်ဖူးတဲ့ ဒေါင် ဖန်း က "ကလေးတွေအနေနဲ့ သူတို့ အမှတ်တွေမကောင်းမှာကို မိဘတွေကစိုရိမ်နေကြမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးက သူတို့အတွက်အမြဲ စိုးရွံ့စရာဖြစ်နေစေတယ်" လို့ ပြောပါတယ်။

ကလေးတွေက အကောင်းဆုံးကျောင်းတွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေ ကို တက်နိုင်အောင် PSLE လို့ခေါ်တဲ့ အစိုးရစစ် မူလတန်းစာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ချိန်က စတင်ပြီးကြိုးစားကြရတာပါ။ အဲဒီစာမေးပွဲမှာ အမှတ်ကောင်းပါမှ သူတို့သင်ကြားလိုတဲ့ အလယ်တန်းကျောင်းကို တက်နိုင်မှာပါ။

ဖန်း က "အဲဒီ အလုပ်ကို သူတို့ အသက် ၂ နှစ် ကတည်းက စလုပ်ရတာပါ" လို့ ဆိုပါတယ်။

အပြိုင်အဆိုင်ကြဲရတော့ ကလေးအများစု က ကျူရှင်တွေ ယူရပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption စင်ကာပူ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ အိမ်စာတွေ အများကြီးလုပ်ရ

ဂျက်ရဲ့ အမေ ရှာရယ် အိုင်အောင်းက သူ့သားအတွက် လစဉ် ကျူရှင်ခ ဒေါ်လာ ၇၀၀ လောက်သုံးပါတယ်။

Strait Times သတင်းစာ အရ ကျူရှင်လုပ်ငန်းက နိုင်ငံမှာ အမြတ်အစွန်းသိပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီလုပ်ငန်းက တနှစ်ကို ဒေါ်လာ သန်း ၇၅၀ လောက် ဝင်ငွေ ရှာနိုင်ကြပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ကျူရှင်ကရတဲ့ အပိုသင်ခန်းစာတွေက အထောက်အကူဖြစ်၊ မဖြစ်ဆိုတဲ့အပေါ် အငြင်းအခုံတွေကရှိပါတယ်။ အပိုကျူရှင်ချိန်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ဂျက်တယောက် သူ့အမေလိုချင်တဲ့ အီလစ် ကျောင်းတက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ မူလတန်း PSLE အမှတ်တွေ မရခဲ့ပါဘူး။

အိမ်မှာ သင်ကြားပေးတဲ့ ပညာရေး

ကလေးတွေအတွက် PSLE စာမေးပွဲတွေ ဘယ်လောက်ခက်ခဲသလဲဆိုတာ ကျူရှင်တွေ ခေတ်စားလာတာက သက်သေပြနေတယ်လို့ ဒေါင် ဖန်း က ရှုမြင်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption အိမ်မှာ သင်ကြားရေး ကို မိသားစု တွေ ပိုပြီး ရွေးချယ်လာကြ

"သူတို့ လွယ်လွယ်လေးဖြစ်အောင် ကျမတို့ဘာလို့ မလုပ်ပေးနိုင်တာလဲ၊ ကျမတို့ ကလေးတွေ သူတို့အသက်လေးတွေနဲ့ သင့်တော်တဲ့ စာမေးပွဲတွေ ဘာလို့ ရှိမနေတာလဲ" လို့ သူက မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။

သူ မိခင်တယောက်ဖြစ်လာတော့ ပညာရေးမှာ ပုံမှန်လုပ်နေကျတဲ့ စနစ်ကနေ အိမ်မှာပဲ သင်ကြားတဲ့ စနစ်ကို ပြောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။

"ကျမတို့ကို မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေအောင်လုပ်နေတဲ့ စနစ်နဲ့နေနေရတာ က မှားနေပြီလို့ ကျမ ယုံတယ်၊ သင်ကြားမှုကနေ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ ရလဒ်တွေ မပေးတဲ့ ပညာရေးစနစ်အောက်မှာ ကျမကလေးတွေ ကို သွတ်သွင်းဖို့လုပ်တာမျိုး က သိပ်ကို ကြမ်းတမ်းစက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်" လို့ မိန်းကလေးငယ် ၂ ယောက် နဲ့ ၈ လ အရွယ် ကလေးငယ် ၁ ယောက်ရှိတဲ့ ဖန်း က ပြောပါတယ်။

အိမ်မှာ စာသင်ပေးတဲ့ တခြားမိသားစုတွေလိုပဲ ဖန်း လဲ အစိုးရ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ယူပြီး သူ့ သမီးတွေကို PSLE စာမေးပွဲဝင်နို်ငအောင် လုပ်ပါတယ်။ သူ့သမီးတွေရဲ့ အမှတ်က နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပျမ်းမျှအမှတ်ဘောင်ရဲ့ အောက် ကို မရောက်ဖို့ သူမျှော်လင့်ထားပါတယ်။

စိုးရွံ့ရမှုတွေ နဲ့ သေကြောင်းကြံစည်မှုတွေ

ဂျက်ရဲ့ အမေ ရှာရယ် အိုင်အောင်း က သူ့ သား လိုအပ်တဲ့ PSLE အမှတ်မရရင် အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ ဘေးဖယ်ခံရမှာကို စိုးရိမ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်း တွေ ကို လစာ ကောင်းကောင်းပေးပြီး ဆွဲဆောင်နေ

"ကလေးက စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်" လို့ ရှရယ် အိုင်အောင်း က ပြောပါတယ်။

တချိန် လေယာဉ်မှူး ဖြစ်ဖို့ အိပ်မက်မက်ထားတဲ့ ဂျက် က စာမေးပွဲကို ပြန်ဖြေဖို့ လုပ်ရပါဦးမယ်။

အကောင်းဆုံးတွေကို ရှာဖွေတာက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိုးရွံ့မှုတွေများလာတဲ့ ကလေးတွေ များများလာပါတယ်။ လူငယ်တွေ သေကြောင်းကြံစည်တဲ့ နှုန်းလည်း များလာပါတယ်။ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်တဲ့ Samaritans ရဲ့ အဆိုအရ စင်ကာပူ က အသက် ၁၀ နှစ်နဲ့ ၂၉ နှစ်ကြား လူငယ်တွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေကြတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း က ပညာရေးအတွက် ဖိအားတွေ လို့ သိရပါတယ်။

ဒီနှစ် အစောပိုင်းကာလမှာ အစိုးရက ဒီပညာရေးစနစ်ဟာ ကျောင်းသားတွေကို ဖိအားတွေ ပေးနေတယ် ဆိုတာ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။

"ကလေးတွေ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အတင်းအကြပ်ဖိအားတွေ မပေးရစေတဲ့ စနစ်တခုကို ပြောင်းလဲဖို့ ကတိပေးပါတယ်" လို့ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး အွန်ရီကန်း က ပြောပြီး ကျောင်းသားတွေ အချင်းချင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး ကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးကြဖို့ ပန်ကြားပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption အစိုးရ စာမေးပွဲတွေက အကောင်းဆုံးကျောင်း တွေ တက်ရ၊ မရ ဆုံးဖြတ်

အလွတ်ကျက်မှတ်ရမယ့် အစား သင်ယူဖို့ လုပ်ငန်းစဉ် ကို ပိုအာရုံထားဖို့ အတွက် အစိုးရ က "Thinking Schools, Learning Nation တွေးတောဆင်ခြင်စရာ ရမယ့် ကျောင်း၊ သင်ယူရမယ့် နိုင်ငံ" ဆိုတဲ့ မူဝါဒ ကို ချမှတ်ပါတယ်။

ဆောင်ပုဒ် ကတော့ "teach less and learn more နည်းနည်းသင်ကြား၊ များများလေ့လာ" ပါ။

ဒင်မော့ခ် က "ကျောင်းသားတွေ သူတို့ဘာသာသူတို့ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် အားပေးတဲ့ စနစ်ပါ၊ သူတို့ အဖွဲ့လိုက်လုပ်တာတွေလည်း ရှိမယ်၊ သူတို့ အလုပ်ကို သူတို့တွေးတောနိုင်ပါတယ်"

အမေ့လျော့ခံ ကျောင်းသားတွေ

အခုထိတော့ အကောင်းဆုံးအမှတ်တွေ မရတဲ့ ကျောင်းသားတွေအဖို့ ပစ်ပယ်ခံရဆဲပါ။

ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် တက္ကသိုလ် က ပရော်ဖက်ဆာ တယောက်လည်းဖြစ်၊ သုတေသီ တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ မက်သရူး အက်တန်စီရို က ထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားတွေ မဟုတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် မြှင့်တင်ရေး အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဆရာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို လေ့လာဖို့ စင်ကာပူ ကို ၂၀၁၁ မှာ သွားခဲ့ပါတယ်။ မညီမျှမှုတွေများလာတာကို သူတွေ့ရပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption လူငယ်တွေ သေကြောင်းကြံစည်တဲ့နှုန်းမြင့်လာတာ က ပညာရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေ ပြောင်းလဲဖို့ အစိုးရအပေါ် တွန်းအားတွေ ဖြစ်ခဲ့

"ပုဂ္ဂလိက ကျူရှင်တွေတက်ဖို့ ပေးနိုင်တဲ့ ဝင်ငွေမြင့်တဲ့ မိသားစုတွေက အနာဂတ်အတွက် ပညာရေး၊ လူမှုရေး နဲ့ ပရောဖက်ရှင်နယ် အလုပ် ဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်တွေ ကောင်းကောင်းရစေတယ်" လို့ သူက ပြောပါတယ်။

"လူမှုရေး တရားမျှတမှုရှိဖို့ သမိုင်းတလျောက် ဘေးဖယ်ခံထားသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စေရေးအတွက် ပညာရေးစနစ်တွေက လုပ်ဆောင်ပေးသင့်တယ်"

"လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကို အံ့သြစရာ ကောင်းကျိုးပြုတာတွေက လူ့အလွှာစုံက ပေးတာပါ၊ ပညာရေး ဆိုတာ အီလစ်ရေပေါ်ဆီတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲ မဖြစ်သင့်ဘူး" လို့ သုတေသီ အက်တန်စီရို က ပြောပါတယ်။

(Claudia Jardim၊ BBC News ဘရာဇီး ရဲ့ ဆောင်းပါးကို ရင်မောင်၊ BBC News မြန်မာ ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်သည်)