အလင်္ကာပုလဲပန်း၊ နွတ်စိမ်းပဝါရှာပုံတော်

Spoonerism ဆိုတာက William Spooner ဆိုသူက အများဆုံးသုံးတတ်၊ ထောက်ပြတတ်လို့ သူ့နာမည်နဲ့တွဲမှတ်ထားတာပါ။ စကားလုံးရှေ့နောက်မှားသုံးတတ်တာမျိုး၊ ချွတ်ချော်ပြောဆိုတတ်တာမျိုးကို ပြောတာပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားမှာ lighting a fire ကို fighting a liar လို့မှားပြောတာမျိုး၊ go and take a shower ကို go and shake a tower လို့မှားပြောတာမျိုး၊ the lord is a loving shepherd ကို the lord is a shoving leopard လို့မှားပြောတာမျိုးပါ။ ဗမာစကားမှာတော့ ကုလားပဲဆန်ကို ကုပလဲဆန်လို့ပြောမိတာမျိုး၊ မာလကာသီးကို မာကလာသီးလို့ပြောမိတာမျိုး၊ ဗာဒန်ကို ဗန်ဒါလို့ပြောမိတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ ပါဠိလို အက္ခရာဝိပ္ပလ္လာသလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီပါဠိစကားကို မြန်မာပြန်ရင်တော့ စကားလုံးဖောက်ပြန်ချွတ်ချော်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဗမာလို တိုတိုရှင်းရှင်းပြောရရင် နှုတ်ချော်တာပါ။