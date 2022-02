ချစ်၍ခေါ်ရာ၊ မန်းတက္ကသိုလ်က ထွန်းနဲ့ကေသီ

ဆရာမလုပ်ရင်း မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းနဲ့ သုတေသနကွန်ဂရက် စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေမှာ ကက်သလင်းဖော့ ပညာရပ်စာတမ်းတွေ ဝင်ဖတ်ပြီး Compound Names in Burmese( မြန်မာနာမ်စကားပေါင်းများ),Some Examples of Depletion of Meaning in Burmese(မြန်မာစကားမှာ အဓိပ္ပာယ်လျော့နည်းသွားတဲ့ နမူနာအချို့),The Parts of Speech in Burmese and Burmese Qualifiers (မြန်မာဘာသာစကားရှိ ဝါစင်္ဂများနဲ့ မြန်မာအထူးပြုများ), Neologisms in English and Burmese(အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာ ဘာသာစကား မှာ စကားလုံးသစ် ဖြစ်ပေါ်ဖန်တီးမှုများ) စတဲ့ စာတမ်းတွေကို အသင်းဂျာနယ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ သူ့စာတမ်းတွေမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရုက္ခဗေဒဒေါက်တာ သန်းထွန်းကို အမေးခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် လေ့လာပြုစုခဲ့တယ်လို့လည်း မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ)က ဒေါက်တာကက်သလင်းဖောနှင့် မြန်မာစကား မြန်မာစာ ဆောင်းပါးမှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကက်သလင်းဟာ မြန်မာစကားမှာ နာမ်၊ ကြိယာ၊ ဝိဘတ်၊ အထူးပြုဆိုပြီး ဝါစင်္ဂလေးပါးရှိတယ်လို့ ယူဆသူ ဖြစ်ကြောင်း လည်း မောင်ခင်မင်က ရေးပါတယ်။