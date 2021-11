ဝန်ကြီးချုပ်ကတော် ပေးတဲ့ စာပေဆုနဲ့ အမျိုးသားစာပေဆုရသမ္မတ

စာဆိုတော် နိုင်ငံရေး

ဖျင်ထပ်သဘင်

စာပေဆု အငြင်းပွားမှုများ

စစ်ဆိုရှယ်လစ်နဲ စစ်မျိုးချစ်စာပေ

အရပ်သားအစိုးရခေတ် ဆုများ

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD ပါတီ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်လုံးကျွတ် ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီးနောက် ၂ဝ၁၆ နောက်ပိုင်းမှာ ပေးတဲ့ စာပေဆုတွေ ပြောင်းလဲ လာပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်စာရေးဆရာတွေရဲ့ လက်ရာတွေနဲ့ စာပေဗိမာန်ထုတ် လူသိနည်းတဲ့ စာအုပ်တွေကို ဆုတွေ ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီ ပေးခဲ့လို့ ပြင်ပစာဖတ် ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားမှု မရခဲ့တဲ့ စာပေဆုတွေကို စစ်အစိုးရဟောင်းနဲ့ မနီးစပ်တဲ့ စာပေသမားအများစုနဲ့ စိစစ်ရွေးချယ်တဲ့ စနစ်ပြောင်းလဲ ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် လူကြိုက်များ ထင်ရှားတဲ့ စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေရဲ့ စာတွေ၊ စကားပြောပုံစံနဲ့ ရေးတဲ့ စာတွေကို ဆုပေးတာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထောင် ဆယ်နှစ်နီးပါး ကျခဲ့ပြီး စကားပြောပုံစံနဲ့သာ ရေးခဲ့တဲ့ ညီပုလေးရဲ့ ထက်မြက်တဲ့ဓားသွားပေါ်က ချိုမြမြပျားရည်စက် စာအုပ် ၂ဝ၁၆ မှာ အမျိုးသားစာပေဆု ရခဲ့ပါတယ်။ တောင်ပေါ်က ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ ဘဝကို ရေးတဲ့စာအုပ်ကို ဝတ္ထုရှည်ဆုပေးတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့ အဝေးရောက် သတင်းစာဆရာ ကျော်စွာမိုးရဲ့ The Cell, Exile, and the New Burma: A Political Education amid the Unfinished Journey toward Democracy ကလည်း ၂ဝ၁၈ မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ (သုတ)ဆုရခဲ့ပါတယ်။