ဦးနေဝင်းရဲ့လူယုံ၊ သံအမတ်များရဲ့ဆရာနဲ့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်

လွန်ခဲ့သော တစ်နာရီ က

အာဇာနည် မဖြစ်ခဲ့သူ

လေမျိုးရှစ်ဆယ်ခရီး

လူငယ်တွေကြားက ဆရာ

ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့ သံတမန်

ဒေါက်တာခင်မောင်ညွန့်ဟာ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာ ရှိတဲ့ အနုပညာဦးစီး၊ နိုင်ငံသမိုင်းသုတေသန၊ ရှေးဟောင်းသုတေသန ဌာနတွေမှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် လုပ်ရင်း ပြည်ပ ခရီးတွေကို သွားရပါတယ်။ တရုတ်ပြည်သွားခရီးတခုမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းက တရုတ်ခေါင်းဆောင် တိန့်ရှောင်ဖိန်ဆီ စကားမေးခိုင်းတာကို ကပွဲအတွင်းမှာ မေးခဲ့ရပါတယ်။ မေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့ နိုင်ငံအကျိုးအတွက် ဘယ်သူမှမပြောပါဘူးလို့ ကျမ်းကျိန်ထားခဲ့လို့ ပြန်မပြောပြခဲ့ပါဘူး။ တိန့်ရှောင်ဖိန်ဆီက အိုကေ တခွန်းပြန်ပြောလို့ ချက်ချင်း သံရုံးကနေ ဦးနေဝင်းရှိတဲ့ ဆွစ်ဇာလန်ကို မိုးရွာတယ် ဆိုတဲ့ စကားဝှက်နဲ့ အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ ဦးနေဝင်းဆီက ကိုခင်မောင်ညွန့် You've done very well! Thank you. ဆိုတဲ့ ချီးမွမ်း စကား ကလွဲပြီး ဘာဆုလာဘ်မှ မရခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်း ဒါမျိုး စေခိုင်းတာတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။