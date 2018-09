တစ်ပတ်အတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက မြင်ကွင်းစုံ

မိချောင်းကို ဧည့်ခန်းထဲခေါ်ပြီး အစာကြွေးသူ၊ လန်ဒန်က ဘဲလေးအက၊ အိန္ဒိယက လိင်ပြောင်းသူတွေအတွက် ဖျော်ဖြေပွဲ၊ ကိုရီးယားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာ မြင်ရတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ကြိုဆိုရေးအဖွဲ့ စတဲ့ စတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရှုစားနိုင်ကြပါပြီ။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် DAVID GUZMAN/ EPA Image caption မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ Acapulcoမြို့မှာ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ ကိုကင်း၊ ဆေးခြောက်နဲ့ စိတ်ကြွ ဆေးပြားတွေကို မီးရှို့ခဲ့တဲ့ မက္ကဆီကို မရိန်း တပ်ဖွဲ့။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Francis Mascarenhas/ Reuters Image caption အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွမ်ဘိုင်းမြို့မှာ လိင်ပြောင်းတဲ့သူတွေ အတွက် ရန်ပုံငွေပွဲတခုမှာ ကဖို့ စင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ အမျိုးသမီး။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Aleksandar Plavevski/ EPA Image caption တရုတ်နိုင်ငံ Jiangyinမြို့မှာ ရှိတဲ့ မြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ပြတိုက် တခုမှာ တွေ့ရတဲ့ မြင်းဇောင်းထဲက မြင်း နှစ်ကောင်။ ဒီပြတိုက်မှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်က မြင်း ၄၇ ကောင်ကို မွေးမြူထားသလို ကမ္ဘာ့ပေါ်မှာ မြင်းအများဆုံး စုဆောင်းထားတဲ့ ပြတိုက်အဖြစ် ဂင်းနစ် မှတ်တမ်း ဝင်ထားပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် PYONGYANG PRESS CORPS / EPA Image caption တောင်ကိုရီးယား သမ္မတနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပြုံယမ်းမြို့က မေဒေး ကွင်းထဲမှာ ကပြနေတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား အကအဖွဲ့။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Stephane Mahe/ Reuters Image caption ပြင်သစ်နိုင်ငံ Nantes မြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် ၆၇ နှစ် Philippe Gilletဟာ တွားသွား သတ္တဝါ ၄၀ဝ ကျော်ကို သူရဲ့ နေအိမ်မှာ မွေးထားပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ယဉ်ပါးနေတဲ့ Aliလို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ မိကျောင်းကို မစ္စတာ Gilletက ဧည့်ခန်းထဲမှာ အစာကျွေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Kirsty O'Connor/ PA Image caption ရာသီဥတုသာယာတဲ့နေ့တနေ့မှာ လန်ဒန်မြို့က စကိတ်ပန်းခြံတခုထဲမှာ အကလေ့ကျင့်နေတဲ့ ဘဲလေး အကမယ်တဦး။

All photographs belong to the copyright holders as marked.