လန်ဒန်က ကမ္ဘာကျော် ပိုင်းဝုဒ် စတူဒီယို

လန်ဒန်မြို့ အပြင်က ပိုင်းဝုဒ် စတူဒီယိုဟာ ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင် စတူဒီယိုကြီး တခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ စတူဒီယိုစတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ အချိန်က စလို့ ဟောလီးဝုဒ်ရဲ့ ၀က်၀က်ကွဲအောင်မြင်တဲ့ နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများစွာ ရိုက်ကူး ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ( ၄၃) နှစ်က မင်းသားကြီးရောဂျာမိုး ပါ၀င်တဲ့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင် (The Spy Who Loved Me ) ကို အဲဒီ မှာရိုက်ကူးခဲ့တာတွေကို ရှုစားရအောင်ပါ။ ကိုမိုးမြင့်က ပြောပြမှာပါ။