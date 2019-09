မင်းသားအင်ဒရူးနဲ့တွေ့ပေးဖို့ အပေးအယူလုပ်တဲ့ဗွီဒီယို

ဗြိတိသျှဘုရင်မကြီးရဲ့ ဒုတိယသား၊ ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် အင်ဒရူးမင်းသားရဲ့ ဇနီးဟောင်း မြို့စားကတော် ဆာရာ ဖာဂူဆန်က အင်ဒရူးမင်းသားနဲ့ တွေ့ခွင့်ရချင်သူတွေအတွက် ငွေတောင်းခံနေတဲ့ လျှို့ဝှက် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗွီဒီယို ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အပေါ် ကြေကွဲဝမ်းနည်းရပါကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။

Image caption အင်ဒရူးမင်းသားနဲ့တွေ့ပေးဖို့ မြို့စားကတော် ဟာ ဒေါ်လာ ၄ သောင်း လက်ခံခဲ့ပါတယ်

ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့ စီးပွားရေးသမား အဖြစ် ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ သတင်းထောက်ကို မင်းသားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ ဆာရာ ဖာဂူဆန်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇) သိန်း တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ The News of the World သတင်းက ပြောပါတယ်။

အင်ဒရူးမင်းသားနဲ့ အကျိုးအမြတ်ရမယ့် သဘောတူညီမှုအတွက် ကူညီမယ်လို့ ပြောပြီး မြို့စားကတော်က ဒေါ်လာ (၄) သောင်း လက်ငင်းအနေနဲ့ လက်ခံခဲ့တယ်လို့ သတင်းစာကဆိုပါတယ်။

ဒီကိစ္စကို အင်ဒရူးမင်းသားက လုံးဝ မသိခဲ့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။

The News of the World သတင်းစာက သူတို့ရဲ့သတင်းထောက် ဖြစ်သူဟာ မြို့စား ကတော်နဲ့ အခုလစောစောပိုင်းက နယူးယောက်မှာ တကြိမ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က လန်ဒန်မှာ တကြိမ် တွေ့ခဲ့ကြောင်း ရှင်းပြထားပါတယ်။

နယူးယောက်မှာ တွေ့စဉ် မြို့စားကတော်က သူ့အနေနဲ့ အင်ဒရူးမင်းသားနဲ့ တွေ့ဖို့ စီစဉ်ပေး မယ်ဆိုကြောင်း၊ လန်ဒန်ရောက်လျှင်ရောက်ခြင်း Royal Lodge နေရာကိုလာဖို့ ပြောကြား ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။

လန်ဒန်ရောက်တဲ့အခါ တွေ့ဆုံဖို့အတွက် အင်ဒရူးကို ပြောထားခဲ့ကြောင်း၊ ငွေကိစ္စကိုတော့ လုံးဝပြော မထားကြောင်း ပြောပြတယ်လို့ သတင်းစာက ဆိုပါတယ်။