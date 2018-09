UEFA NATIONS LEAGUE ဆိုတာ ဘာလဲ

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် AFP Image caption စိတ်ဝင်စားမှု အသစ်တွေနဲ့ UEFA NATIONS LEAGUE

ဥရောပ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် UEFA ကတော့ နိုင်ငံ လက်ရွေးစင်အသင်းတွေ အတွက် နောက်ထပ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အသစ်တစ်ခုကို စတင် မိတ်ဆက် လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက တော့ ဥရောပ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် လက်အောက်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေ အတွက် UEFA Nations League ဆိုပြီး ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါ။ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၅၅နိုင်စလုံး ပါဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်ပေါ်မှုတည်ပြီး တန်းတက်၊ တန်းဆင်း ပုံစံမျိုး ကစားရမယ့် ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပုံက ဘောလုံး ပရိသတ်တွေသာ မက ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ နည်းပြတွေပါ ပြိုင်ပွဲ အကြောင်း နားလည်ဖို့ UEFA ရဲ့ တရားဝင် ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို ကြည့်ခဲ့ ရတယ်လို့ မြောက်အိုင်ယာလန် အသင်းနည်းပြ မိုက်တယ် အိုနေးလ်က ဆိုပါတယ်။ ဆိုတော့ UEFA Nations League ရဲ့ ပြိုင်ပွဲအကြောင်း၊ အားသားချက်၊ အားနည်းချက် တွေကို လေ့လာ ကြည့်တော့………

အဓိက ရည်ရွယ်ချက်

ဥရောပ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်ကတော့ ၄ နှစ် တစ်ကြိမ် ကျင်းပနေတဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့ ဥရောပ ဖလားပြိုင်ပွဲ အကြားမှာ နိုင်ငံလက်ရွေးစင် ပြိုင်ပွဲ သစ်တစ်ခု ကို UEFA Nations League ဆိုပြီး ဖန်းတီးခဲ့တာပါ။ ဒီပြိုင်ပွဲ ကျင်းပခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ပရိသတ် တွေ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတဲ့ နိုင်ငံ တကာ ခြေစမ်းပွဲရဲ့ နေရာမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန် လာမယ့် ပြိုင်ပွဲ တစ်ခုကို အစားထိုးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ UEFA Nations League ဆိုတဲ့ အတိုင်း ဥရောပ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် နိုင်ငံပေါင်း ၅၅ နိုင် စလုံး ပါဝင်ခွင့်ရလို့ အကြိတ် အနယ်ရှိပြီး ဆုဖလား ပေးမယ့် ပြိုင်ပွဲမျိုး၊ နောက် နိုင်ငံ လက်ရွေးစင် အသင်းတွေကို လိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေလို တန်းဆင်း၊ တန်းတက် ပုံစံတွေကြောင့် ဘောလုံး ပရိသတ်တွေကို ရသ အသစ်မျိုး ပေးဖို့ ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ပြိုင်ပွဲအကြောင်း

UEFA Nations Leagueမှာ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်း ၅၅ သင်းကို ဥရောပ နိုင်ငံလက်ရွေးစင် အသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ရလဒ် အဆင့် သတ်မှတ်ချက် အလိုက် A, B, C, D ဆိုပြီး ပြိုင်ပွဲငယ် ၄ ခု ခွဲပြီး ယှဉ်ပြိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ A မှာ ဥရောပ ထိပ်တန်း ၁၂ သင်းဖြစ်တဲ့ ဂျာမနီ၊ ပေါ်တူဂီ၊ ဘယ်ဂျီယံ၊ စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလန်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ အီတလီ၊ ပိုလန်၊ အိုက်စလန်၊ ခရိုအေးရှားနဲ့ နယ်သာလန် တို့ ပါဝင် ပါတယ်။ ဒုတိယ အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ B မှာ ၁၂သင်း၊ C မှာ ၁၅ သင်းနဲ့ အဆင့် သတ်မှတ်ချက် အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ D မှာ ၁၆သင်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ UEFA Nations Leagueရဲ့ လိဂ် A, B, C, D အဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွေ အတွင်း ပါဝင်ကြမယ့် အသင်းတွေကို ၃ သင်းနဲ့ ၄ သင်းပါ အုပ်စုတွေကို ဖွဲ့ပြီး အိမ်ကွင်း၊ အဝေးကွင်း ပတ်လည် ပွဲတွေ ကစားစေမှာပါ။ ထိပ်ဆုံး ရတဲ့ အသင်းတွေက တန်းတက်ခွင့် ရမှာဖြစ်ပြီး အောက်ဆုံး ရတဲ့ အသင်း တွေက တန်းဆင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အသင်းကြီးတွေသာ ချန်ပီယံ ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိမယ့် UEFA NATIONS LEAGUE

လိဂ် A နဲ့ ချန်ပီယံဆုဖလား

UEFA Nations Leagueရဲ့ ချန်ပီယံဆု ကိုတော့ လိဂ် A က ထိပ်သီး ၁၂ သင်း ထဲကပဲ မျှော်လင့်ခွင့်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့် A မှာ ရှိတဲ့ ၁၂ သင်း ကို ၃သင်းပါ ၄ အုပ်စု ခွဲထားပြီး ပတ်လည် ကစားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိဂ် A ရဲ့ အုပ်စု ၁ မှာ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ နယ်သာလန်၊ အုပ်စု ၂မှာ ဘယ်ဂျီယံ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ အိုက်စလန်၊ အုပ်စု ၃ မှာ ပေါ်တူဂီ၊ အီတလီ၊ ပိုလန်နဲ့ အုပ်စု ၄ မှာ စပိန်၊ အင်္ဂလန်၊ ခရိုအေးရှားတို့ ပါဝင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စု တစ်ခုစီ ကနေ ထိပ်ဆုံးရတဲ့ ၄ သင်းဟာ ဆီမီးဖိုင်နယ် အဆင့်ကို တက်ရောက်ခွင့် ရမှာဖြစ်ပြီး အုပ်စု နောက်ဆုံး ရမယ့် ၄သင်းက တန်းဆင်းရမှာပါ။ ဆီမီး ဖိုင်နယ်နဲ့ ဖိုင်နယ်နဲ့ တတိယနေရာလု ပွဲတွေကိုတော့ နှစ်ကျော့ ပုံစံမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ တစ်ပွဲတည်း ကစားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရှင် အသင်းကို တော့ ဆီမီးတက်တဲ့ ၄ သင်း ထဲကနေ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းမှာ ရွေးချယ်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဆီမီးနဲ့ ဖိုင်နယ်မှာ အနိုင်ရတဲ့ အသင်းက UEFA Nations Leagueရဲ့ ချန်ပီယံဖြစ် လာမှာဖြစ်ပြီး ကြေးငွေ ယူရို ၇.၅သန်း နဲ့အတူ ဆုဖလား ရရှိ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

တန်းတက်၊ တန်းဆင်းခွင့်

UEFA Nations Leagueရဲ့ လိဂ် A ကတော့ အမြင့်ဆုံး လိဂ်ဖြစ်လို့ တန်းတက်ခွင့် မရှိဘဲ ဆီမီးဖိုင်နယ် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲဟာ လိဂ်ပုံစံ အတိုင်းဖြစ်လို့ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ လာလီဂါတို့လို တန်းဆင်း တန်းတက်စနစ် လည်းကျင့် သုံးပါတယ်။ လိဂ်(A)က အုပ်စုဗိုလ်(၄)သင်းဟာ နောက်ဆုံး အဆင့်ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်သလို အောက်ဆုံး(၄)သင်းကလည်း လိဂ်(B)ကို တန်းဆင်းရမှာပါ။ ဒီလိုပဲ လိဂ်(B)မှာလည်း အုပ်စုပထမ(၄)သင်းဟာ လိဂ်(A)ကို တန်းတက်မှာဖြစ်ပြီး လိဂ်(B) အုပ်စုအောက်ဆုံး (၄) သင်းက လိဂ်(C)တန်းဆင်းရမှာပါ။ လိဂ်(C)မှာလည်း ဒီလို ပုံစံပဲဖြစ်ပြီး လိဂ်(D)မှာတော့ တန်းဆင်းစရာလိဂ်မရှိတော့လို့ အုပ်စုဗိုလ်(၄)သင်း တန်းတက်ခွင့် ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

ဘယ်လောက်ကြာမလဲ

UEFA Nations Leagueရဲ့ အုပ်စုတွေ အားလုံး ဟာ တန်းတက် တန်းဆင်း စနစ် နဲ့ ကစားမှာ ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲ ကာလ ကလည်း ၂ နှစ်အထိ ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြိုင်ပွဲ ကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ ကနေစပြီး လာမယ့်နှစ် ဇွန်လ အထိ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ခုနှစ်မှာ ကျင်းပမယ့် ဒုတိယ အကြိမ် UEFA Nations League မှာတော့ ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ လိဂ် A , B , C , D က အောက်ဆုံး အသင်းတွေ တန်းဆင်းရပြီး ထိပ်ဆုံး အသင်းတွေ တန်းတက် လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပုံစံဟာ ပုံမှန် ကျင်းပနေတဲ့ ကလပ် အသင်းတွေရဲ့ အမှတ်ပေး ပြိုင်ပွဲက စနစ်အတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ယူရို ၂၀၂၀ ဝင်ခွင့် ၄နေရာ ရှိနေ

ယူရို ၂၀၂၀ ဝင်ခွင့်

UEFA Nations Leagueဟာ ယူရို ချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲ ကြီးကို ဝင်ရောက်ခွင့်ရမယ့် နောက်ထပ် လမ်းကြောင်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ UEFA Nations League ကနေ ယူရိုပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ၄ နေ ရာစာ ရရှိမှာပါ။ လာမယ့် ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲ ဝင်ခွင့်ကိုတော့ ပုံမှန်အတိုင်း ၅၊ ၆ သင်းပါတဲ့ အုပ်စု ၁၀စုနဲ့ ခြေစစ်ပွဲတွေ ကျင်းမှာ ဖြစ်ပြီး ထိပ်ဆုံး ၂သင်းစီ တိုက်ရိုက် ခြေစစ်ပွဲအောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောစရာရှိတာ က လက်ကျန် ၄ နေရာ အတွက်ပါ။ ဒီ ၄ နေရာဟာ UEFA Nations League ကနေ ဝင်ခွင့်ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ( အရင်ပြိုင်ပွဲတွေ တုန်းကလိုမျိုး အုပ်စု တတိယရတဲ့ ၈သင်းကို Play-Offs ကစားတဲ့ ပုံစံမျိုး မရှိတာ့ )။

UEFA Nations Leagueနဲ့ ဝင်ခွင့် ၄နေရာ

UEFA Nations Leagueကနေ ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ခွင့်ရမယ့် ၄နေရာကို အခုလို ပုံစံနဲ့ ရွေးချယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ UEFA Nations League ရဲ့ လိဂ်(၄)ခု၊ အုပ်စု(၄)ခုစီက အုပ်စုပထမရတဲ့(၁၆)သင်းက Play- Offs အဆင့်ကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ Play-Offs အဆင့်မှာတော့ လိဂ် Aက အသင်းတွေဟာ လိဂ်B,C, D အသင်းတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ မှာမဟုတ်ဘဲ လိဂ် အဆင့်တူ အသင်း အချင်းချင်းသာ တွေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိဂ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ D က အန်ဒိုရာ၊ ဆမ်မာရီနို၊ ဂျီဘရော့တာ၊ ကိုဆိုဗိုတို့လို အသင်းငယ်တွေ လည်း ယူရို ခြေစစ်ပွဲ အောင်ခွင့် ရနိုင်မှာပါ။

Play-Offs ကစားခွင့်ရမယ့် ၁၆ သင်းကို လိဂ်အဆင့် အတိုင်း ၂သင်းစီ မဲနှိုက်ပြီး ဆီးမီးဖိုင်နယ် ပုံစံမျိုး ရှုံးထွက် ကစားစေမှာပါ။ နိုင်တဲ့ အသင်း ကတော့ ဖိုင်နယ်၊ နောက် ဗိုလ်စွဲမယ့် ၄သင်းက ယူရို ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

အားသာချက်

UEFA Nations Leagueရဲ့ လိဂ် A, B, C, D တွေအမှာ ပထမရတဲ့ အသင်းတွေဟာ ယူရိုချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ခွင့် ရဖို့ နောက်ထပ် တစ်ကြိမ် အခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ( ပုံမှန် ခြေစစ်ပွဲမှာ ခြေစစ်ပွဲမအောင်ခဲ့ပါက )

UEFA Nations Leagueရဲ့ အုပ်စု ပထမရတဲ့ အသင်းဟာ ပုံမှန် ဥရော ခြေစစ်ပွဲတွေမှာ ခြေစစ်ပွဲအောင်းပြီးသားဖြစ်ပါက UEFA Nations League ရဲ့ အုပ်စု ဒုတိယ ရတဲ့အသင်း က အစားထိုး ဝင်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အသင်းကြီးတွေ အတွက် ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးတွေကို လွဲချော်ဖို့ အခွင့်အရေး နည်းသာသလို၊ ကမ္ဘာ့အဆင့် အရမ်းနိမ့်တဲ့ ဥရောပ အသင်းငယ်လေးတွေ အတွက်လည်း ယူရိုပြိုင်ပွဲ ဝင်ခွင့်ရဖို့ ပိုပြီး အခွင့် အရေးရှိလာမှာ ဖြစ်တယ်။ ( ဥပမာ အနေနဲ့ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ အီတလီတို့ အုပ်စုပေါ့။ ဒီအုပ်စုမှာ ကမ္ဘာ့ ဖလား လွဲချော်ခဲ့တဲ့ အီတလီအနေနဲ့ UEFA Nations Leagueရဲ့ အုပ်စုမှာ ပထမရခဲ့ပြီး ပုံမှန် ယူရို ခြေစစ်ပွဲမှာ ခြေစစ်ပွဲ မအောင်ခဲ့ရင် လည်း ယူရို ဝင်ခွင့်ကို နောက်ထပ် အခွင့်အရေး တစ်ကြိမ် အဖြစ် UEFA Nations Leagueကနေ ခြေစစ်ပွဲဖို့ အခွင့်အရေး ရှိဦးမှာပါ။ )

အားနည်းချက်

ပရီးမီးယားလိဂ်၊ လာလီဂါ၊ စီးရီးအေနဲ့ ဥရောပ ထိပ်သီးလိဂ်ပွဲတွေရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်မှုတွေကြောင့် ကလပ်အသင်းတွေ အတွက် ကစားသမားတွေ ပွဲပန်း နိုင်မှာဖြစ်လို့ ဒီပြိုင်ပွဲအပေါ် ဝေဖန်နေပါတယ်။

နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲကြီးတွေကို နှစ်စဉ် နီးပါး ကြည့်ရမယ့် အနေအထား တွေကြောင့် ပြိုင်ပွဲကြီးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု လျော့ကျ လာနိုင်ဖွယ်ရှိ။

UEFA NATIONS LEAGUE

UEFA Nations League အုပ်စုများ

League A

အုပ်စု ၁ ။ ဂျာမနီ ၊ ပြင်သစ် ၊ နယ်သာလန်

အုပ်စု ၂ ။ ဘယ် ဂျီ ယံ ၊ ဆွစ် ဇာ လန် ၊ အိုက် စ လန်

အုပ်စု ၃ ။ ပေါ် တူ ဂီ ၊ အီ တ လီ ၊ ပို လန်

အုပ်စု ၄ ။ စ ပိန် ၊ အင်္ဂလန် ၊ ခ ရို အေး ရှား

League B

အုပ်စု ၁ ။ ဆ လို ဗက် ကီး ယား ၊ ယူ က ရိန်း ၊ ချက်

အုပ် စု ၂ ။ ရု ရှ ၊ ဆွီ ဒင် ၊ တူ ရ ကီ

အုပ် စု ၃ ။ သြ စ တြီး ယား ၊ ဘော့ စ နီး ယား ၊ မြောက် အိုင် ယာ လန်

အုပ် စု ၄ ။ ဝေးလ်စ် ၊ အိုင် ယာ လန် ၊ ဒိန်း မတ်

League C

အုပ် စု ၁ ။ စ ကော့ တ လန် ၊ အယ် ဘေး နီး ယား ၊ အစ္စရေး

အုပ် စု ၂ ။ ဟန် ဂေ ရီ ၊ ဂရိ ၊ ဖင် လန် ၊ အက်စ် တိုး နီး ယား

အုပ် စု ၃ ။ ဆ လို ဗေး နီး ယား ၊ နော် ဝေ ၊ ဘူ ဂေး ရီး ယား ၊ ဆိုက် ပ ရပ်

အုပ် စု ၄ ။ ရို မေး နီး ယား ၊ ဆား ဘီး ယား ၊ မွန် တီ နီ ဂ ရိုး ၊ လစ် သူ ရေး နီး ယား

League D

အုပ် စု ၁ ။ ဂျော် ဂျီ ယာ ၊ လတ် ဗီး ယား ၊ ကာ ဇက် စ တန် ၊ အန် ဒို ရာ

အုပ် စု ၂ ။ ဘီ လာ ရု ၊ လူ ဇင် ဘတ် ၊ မော် ဒို ဗာ ၊ ဆမ် မာ ရီ နို

အုပ် စု ၃ ။ အ ဇာ ဘိုင် ဂျန် ၊ ဖာ ရိုး ကျွန်းစုများ ၊ မော်လ် တာ ၊ ကို ဆို ဗို

အုပ် စု ၄ ။ မက် ဆီ ဒိုး နီး ယား ၊ အာ မေး နီး ယား ၊ လီ ချင် စ တိန်း ၊ ဂျီ ဘ ရော် တာ

ကစားမယ့် နေ့များ

ပွဲစဉ် ၁ ။ ၆ - ၉ စက်တင် ဘာ ၊ ၂၀၁၈

ပွဲစဉ် ၂ ။ ၉ - ၁၁ စက် တင် ဘာ ၊ ၂၀၁၈

ပွဲစဉ် ၃ ။ ၁၁ - ၁၃ အောက် တို ဘာ ၊ ၂၀၁၈

ပွဲစဉ် ၄ ။ ၁၄ - ၁၆ အောက် တို ဘာ ၊ ၂၀၁၈

ပွဲစဉ် ၅ ။ ၁၅ - ၁၇ နို ဝင် ဘာ ၊ ၂၀၁၈

ပွဲစဉ် ၆ ။ ၁၈ - ၂၀ နို ဝင် ဘာ ၊ ၂၀၁၈

ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ် ။ ။ ၅ - ၉ ဇွန် ၊ ၂၀၁၉