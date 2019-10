ဓာတ်ပုံ မူပိုင် DUX CARVAJAL / ONE Image caption ONE ရဲ့ နှစ်ထပ်ကွမ်း ချန်ပီယံဆုရှင် ဂုဏ်ပုဒ်ကို ဆက်ထိန်းထားတဲ့ မြန်မာ့စပါးအုံး

ကချင်နွယ်ဖွား သိုင်းပေါင်းစုံ ကစားသမား အောင်လအန်ဆန်ဟာ သူ့ရဲ့ ONE ချန်ပီယံရှစ် လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ရွှေခါးပတ် ကာကွယ်ပွဲမှာ စိန်ခေါ်သူ ဘရန်ဒန်ဗဲရာကို ၂ ချီမှာတင် အလဲထိုးပြီး အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့တော်မှာ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ အဲဒီပွဲဟာ စင်္ကာပူ အခြေစိုက် ONE ချန်ပီယံရှစ် သိုင်းပေါင်းစုံ ပြိုင်ပွဲရဲ့ ပွဲ ၁၀၀ ပြည့် အထူးပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ဘက် ဘရန်ဒန်က အမေရိကန် အခြေစိုက် နာမည်ကျော် UFC ကစားသမားဟောင်းလည်း ဖြစ်သလို ONE ရဲ့ ဟဲဗီးဝိတ်တန်းမှာလည်း ရှုံးပွဲ မရှိသေးသူ ဖြစ်လို့ အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ ဒီနိုင်ပွဲကို ကမ္ဘာ့ အားကစား မီဒီယာတွေ အသားပေး ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။

အင်အားကြီး ပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ယူလိုက်နိုင်တဲ့ အောင်ပွဲ နဲ့ ရှေ့ဆက်မယ့် ခြေလှမ်းအသစ်တွေ အကြောင်းကို အောင်လအန်ဆန် က ဘီဘီစီ ကို အခုလို သီးသန့် ဖြေကြားထားပါတယ်။

ပရိသတ်ရဲ့ အားပေးမှု

ဘီဘီစီ။ ။ ဘရန်ဒန်ဗဲရာ ကို အလဲထိုး နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲကို မြန်မာပြည်က ပရိသတ်တွေ အားပေးကြရင်းနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားပြီး အသက်ဆုံးရှုံး ခဲ့ကြရသူတွေ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ကိုအောင်လကို အူလှိုက်သည်းလှိုက် အားပေးကြတဲ့ မြန်မာ ပရိသတ်အပေါ် ကိုအောင်လက ဘယ်လို သတင်းစကားတွေ ပါးချင်ပါသလဲ။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းဘူး။ အားပေးတဲ့ သူတွေ နည်းနည်း သတိထားပါနော်။ ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ သူတွေ သတိထားပါလို့ ပြောချင်တယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်တာ လိုလားတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့တော့ ပရိသတ်တွေ နားလည်ဖို့က ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးက ပို အရေးကြီးတာပေါ့နော်။

ဘီဘီစီ။ ။ ကျွန်တော်တို့ ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း မှာ ကချင် ပြည်နယ် က အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ အားပေးကြတဲ့ အကြောင်း ဗီဒီယို တင်ထားပါတယ်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အောင်ပွဲခံ ပျော်ရွှင်ကြတဲ့ ဗီဒီယို တွေ ကလည်း ဆိုရှယ် မီဒီယာတွေ ပေါ်မှာ ဘရန်ဒန်နဲ့ ပြိုင်ပွဲ ထိုးသတ်တဲ့ ညက ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေကို ကိုအောင်လက ကျွန်တော်တို့ ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းက တဆင့် ဘာပြန်ပြောချင်ပါသလဲ။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ဒီလိုမျိုး အားပေးကြတာကို ကျွန်တော် ပျော်တယ်နော်။ မြန်မာပြည်က လူတွေ ဂုဏ်ယူပြီး ပျော်နိုင်လို့ ကျွန်တော်လည်း ပျော်တယ်၊ ဝမ်းသာတယ်။ နောင်လည်း ဒီလို ထပ်ပြီး ဂုဏ်ယူနိုင်အောင် ကျွန်တော် ကြိုးစားမယ်။

ပြင်ထားတဲ့ နည်းဗျူဟာ အတိုင်း ဖြစ်ခဲ့လား

ဘီဘီစီ။ ။ ဘရန်ဒန်နဲ့ ပွဲမှာ အလဲထိုး အနိုင်ယူခဲ့နိုင်တာက Game Plan (ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ပွဲနည်းဗျူဟာ) အတိုင်း အင်အားကြီးတဲ့ ပြိုင်ဘက်ကို ဖိအားပေးနိုင်ခဲ့လို့ ဆိုပြီး ကိုအောင်လက ပွဲအပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြောထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ပွဲထိုးတုန်းက အစပိုင်းမှာ ကိုအောင်လ ခြေချော် ယိမ်းယိုင်ပြီး လဲကျခဲ့တဲ့ အနေအထားတွေ ကြုံခဲ့တယ်။ တကယ် ကြိုးဝိုင်းထဲရောက်ချိန်မှာ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အတိုင်းဖြစ်အောင် ဘယ်လို ပွဲကို စီမံခဲ့ရလဲ။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ခြေချော်တာပေါ့နော်။ တခါတလေကျ ကန်တဲ့ အချိန်မှာ သူက ကျွန်တော် မီနိုင်တဲ့ Range (အကွာအဝေး) အပြင်ကို ရောက်နေရင် ခြေချော် သွားတာ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက စိုးရိမ်ဖို့တော့ မရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Ground Game မှာလည်း ကစားတတ်တယ် ဆိုတော့ အဲ့လောက်ကြီးတော့ ကြောက်စရာ မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်တော့် စိတ်မှာ အဲဒီလို ရှိတယ်။ ပထမ အချီမှာ သူက ဘယ်လို မျိုးနည်းနဲ့ ကစားမလဲ ဆိုတာ သူ့ကို ကျွန်တော် နည်းနည်း လေ့လာတယ်။

ဘီဘီစီ။ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ကြည့်တဲ့ အချိန်မှာ Damage (ထိခိုက်ဒဏ်ရာ) ကလည်း ကိုအောင်လ စ ရခဲ့တယ်ပေါ့လေ။ ဒီလို အနေအထားမှာ ပြန်ပြီးတော့ နောက်ဆုံးပိတ် ပြိုင်ဘက်က လဲသွားတဲ့ အထိ ဖြစ်အောင်၊ အသာစီး ပြန်ယူနိုင်အောင် ဘယ်လိုအနေအထားက ပွဲရဲ့ Turning Point (အလှည့်အပြောင်း) ဖြစ်သွားလဲဗျာ။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ပထမ လက်သီးနဲ့ ထိုးတယ်၊ ဒါပေမယ့် လက်သီး Range ထက် ပိုနီးတာက တံတောင် ပေါ့၊ Elbow။ ပြီးတော့ သူက တခါတလေ သူရဲ့ Stand ပြောင်းတယ်။ အဲဒီလို ပြောင်းတဲ့ အချိန်မှာ တံတောင် ကို ပြောင်းသုံးလို့ရတယ်။ Calculation (တွက်ချက်မှု) လုပ်ရတာပေါ့နော်။ ကစားနေရင်း Calculation လုပ်ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Technique (နည်းစနစ်) ကို အမြဲ လေ့ကျင့်ထားတာ ဆိုတော့ တခါတလေကျ ကစားနေရင်းနဲ့ ချက်ချင်း Calculate လုပ် ရတာပေါ့နော်။ လူက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် Alert (အသင့်အနေအထား သတိရှိရှိ နိုးကြားမှု) ဖြစ်ပြီး Focus (အာရုံစူးစိုက်မှု) ဖြစ်ရင် အဲဒီလိုမျိုး ကစားလို့ရတယ်။

ဘီဘီစီ။ ။ နဖူးချုပ်ရတာ ဒဏ်ရာ အခြေအနေက ဘယ်လို ရှိလဲ။ တခြား ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက် အနာတရ ဖြစ်သွားတာ ရှိလား။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ သိပ်တော့ မရှိပါဘူးနော်။ လက်မနားမှာ နည်းနည်းနာတယ်။ ဒီမှာ (နဖူး) ၆ ချက် ချုပ်ထားရတယ်။ အဲ့ဒါပြီးရင် ခြေထောက်နည်းနည်း နာတယ်။ အဲ့လောက်ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ကျိုးတာတွေ ဘာတွေ ဘာမှ မရှိပါဘူး။

သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။ အောင်လရဲ့ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး တိုက်ကွက် ၄ ကွက်

ဘရန်ဒန်ဆီက ဘယ်လို တိုက်ကွက်တွေကို မျှော်လင့်ခဲ့လဲ

ဘီဘီစီ။ ။ ဒီပွဲမှာ ထူးခြားချက် တစ်ခုက ပြိုင်ဘက်က ဒူးတွေ တံတောင်တွေ အများကြီး သုံးခဲ့တာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အရင် က ပရိသတ်တွေ မြင်ရခဲတဲ့ တံတောင် နဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ နည်းကိုလည်း ကိုအောင်လ သုံးခဲ့တာ တွေ့ရတယ်။ ဒါက ကြိုတင် လေ့ကျင့် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Game Plan ထဲမှာပါလား။ ပွဲ အပေါ်မူတည်ပြီး ဒီ နည်းကို ထုတ်သုံးခဲ့တာလား။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ဒီလိုမျိုး၊ MMA (Mixed Martial Arts - ကိုယ်ခံပညာပေါင်းစုံ) မှာက Techniques (နည်းစနစ်) တွေ ပေါင်းစုံ သုံးရတယ်၊ လေ့ကျင့်နေရတယ်နော်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အားသာချက်က လက်သီးတွေ၊ ကန်ချက်တွေ။ ဒါပေမယ့် တခါတလေကျတော့ တံတောင်ဆစ်တွေ၊ ဒူးတွေ သုံးတယ်။ အကယ်၍ လက်သီးက ကောင်းကောင်းမဝင်ဘူး ဆိုရင် တံတောင်ဆစ် သုံးရတယ်။ အကယ်၍ တခါတလေကျ ကန်ချက်တွေ ကောင်းကောင်း မဝင်ဘူးဆိုရင် ဒူးတွေ သုံးရတယ်။ လူက ပြောင်းလဲပြီး အမြဲတမ်း အဆင်သင့် ဖြစ်နေရတာပေါ့နော်။ တံတောင်ဆစ်သုံးဖူးလား ဆိုတော့ အရင်ပွဲမှာ မတွေ့ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ Training (လေ့ကျင်ချိန်) မှာ အမြဲတမ်း သုံးတယ်။

ဘီဘီစီ။ ။ ပြိုင်ဘက်ကလည်း ဒူးတွေ သုံးခဲ့တယ်။ ပြိုင်ဘက်က ဒီလူ ဒူးတွေ သုံးမှာမျိုးကို ကိုအောင်လ မျှော်လင့်ထားလား။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်မှာက သူက ဒူးရော သုံးတတ်တယ်၊ တံတောင်ဆစ်ရော သုံးတတ်တယ်။ အဲ့ဒါ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ချုပ်တာတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ဒီပွဲမှာ အဲဒီထိတော့ မရောက်ဘူး။ သူ့မှာ ချုပ်ကွက် ၂ ကွက်၊ ၃ ကွက် ကောင်းတာ ရှိတယ်။ သူ့ရဲ့ မွေထိုင်း ကလင့်ချ် (Muay Thai Clinch - လူချင်းပူးသတ်တဲ့ နည်း) ကောင်းတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ဒူးတွေ သုံးတတ်တယ်။ အဲ့ဒါတွေ ကျွန်တော်တို့ သိထားတာပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပွဲမှာတော့ သူ မသုံးခဲ့ဘူး။ သုံးခဲ့ဖို့ အချိန် သူ မရခဲ့ဘူး။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် DuxCarvajal Image caption အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ လက်သီး တစ်ချက်

ရိုးရာ လက်ဝှေ့ကို ပို အသုံးချလား

ဘီဘီစီ။ ။ ဒီလို Stand up fighting လက်သီး အသေအကျေ ထိုးတာမျိုးကို ကပ်လျက် ခန်ဟစဲ့ဂါဝါ နဲ့ ၂ ပွဲလုံးမှာလည်း မြင်ခဲ့ရတယ်၊ အခု ပွဲမှာလည်း တံတောင်ပါ သုံးတိုက်ခိုက်တာတွေ မြင်လာရတာက ကိုအောင်လ အနေနဲ့ မြန်မာ့ ရိုးရာ လက်ဝှေ့နည်းစနစ်တွေကို MMA မှာ ပို အသုံးချလာတာလို့ ဆိုနိုင်သလား။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ မြန်မာလက်ဝှေ့ တို့၊ မွေထိုင်း လက်ဝှေ့ တို့ကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ သွေးထဲမှာ ပါတာပေါ့နော်။ အဲဒီလိုမျိုး လက်သီးတွေထိုးတာတွေ၊ ကန်တာတွေ၊ ဒူးတွေ၊ တံတောင်ဆစ်တွေ သုံးတာတွေ အားလုံးက ကျွန်တော့်ရဲ့ သွေးထဲမှာ ပါလာတယ်။ အဲ့ဒါကို ကျွန်တော် တကယ် ယုံကြည်တယ်။ ဒါ့အပြင် လေ့ကျင့်မှုနဲ့ အရမ်းဆိုင်တယ်။ အကယ်၍ လူတစ်ယောက်က လက်ဝှေ့ လေ့ကျင့်မယ် ဆိုရင်၊ လက်ဝှေ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကစားတတ်မယ်ဆိုရင် သူတို့က MMA လိုင်းထဲ ဝင်မယ် ဆိုရင် အရမ်းလွယ်တယ်။ နပန်းလုံးတာ Ground Game နည်းနည်း တတ် မယ် ဆိုရင် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်၊ သူတို့ MMA ထဲကို ဝင်ဖို့ အရမ်းလွယ်ကူမယ်။ အကယ်၍ ကျွန်တော်ကလည်း MMA မကစားဘဲ လက်ဝှေ့ပဲ ကစားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လည်း လက်ဝှေ့ကစားလို့ရတယ်။ လက်ဝှေ့ဆိုတာက ကျွန်တော့်ရဲ့ သွေးထဲမှာ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်က လူတွေရဲ့ သွေးထဲမှာပါတယ်။ အဲ့တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာကတော့ နော် ကစားမယ်ဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုချင်တဲ့ ကစားပွဲ ကျွန်တော် လုပ်ပေးချင်တာပေါ့နော်။ ပရိသတ်တွေ Exciting (စိတ်လှုပ်ရှားမှု) ဖြစ်နိုင်အောင် Stand up (မတ်တပ်ရပ်လျက် အထိုး အကြိတ် အကန် အကျောက်) နဲ့ ပို ကစားချင်တာပေါ့နော်။

ပွဲချီ မများခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ

ဘီဘီစီ။ ဘရန်ဒန်နဲ့ ပွဲကိုပဲ ပြန်သွားရင်၊ အရင် ONE မှာ သူ ကစားတဲ့ ဟဲဗီးဝိတ် ပွဲတိုင်း ပထမအချီမှာတင် ပြိုင်ဘက်ကို အလဲထိုး ခဲ့တယ်။ အခု ကိုအောင်လနဲ့ ပွဲမှာ ဒုတိယ အချီ အထိ ရောက်ခဲ့ပြီး အလဲထိုးခံခဲ့ရတယ်။ ဒါက သူရဲ့ သက်လုံနဲ့ ဆိုင်မလား။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ သူ့ရဲ့ သက်လုံက ကောင်းပါတယ်။ ဒီပွဲအတွက် ဆိုပြီး သူ အရမ်းကြိုးစားထားတာပဲနော်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က မတူတာက ဘာလဲဆိုတော့ Training မှာလည်း အဲဒီလိုပဲ၊ ဘယ်တော့မှ မလျှော့ပေးဘူးနော်၊ အမြဲတမ်း Steady Pressure Pace (အမြဲ အင်အားသုံး အလျင်အမြန် တိုက်ခိုက်) ထားတယ်။ အဲဒီ Pace ကို လူတိုင်းက မခံနိုင်ဘူး။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်က ဘရန်ဒန်ဗဲရာ ကို ပထမ အချီ ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော် သူ့ကို မတ်တပ်ရပ်လျက် ကြည့်လိုက်တယ်။ သူက ထိုင်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ရဲ့ Pace ကို ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီးတော့ အဲဒီမှာ ယုံကြည်မှု ရှိတယ်။

ဘီဘီစီ။ ။ အဲ့တော့ ပထမအချီ အပြီးမှာ ပြိုင်ဘက်က စပြီး ပြိုလာပြီ ဆိုတာ သုံးသပ်မိလိုက်လို့ အမြန် လက်ဦးမှု ယူလိုက်တဲ့ သဘောပေါ့။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ဟုတ်ကဲ့။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် DuxCarvajal Image caption ပြိုင်ဘက်ကို အလဲထိုး အပြီး ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ အောင်ပွဲခံနေတဲ့ မြန်မာ့စပါးအုံး

ဘာကြောင့် အလဲထိုး နိုင်ခဲ့လဲ

ဘီဘီစီ။ ။ နောက်တခု ဘရန်ဒန် နောက်ဆုံး လဲကျ သွားတဲ့ အနေအထား ကို ပရိသတ်တချို့က ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိလိုက်ရဘူး။ သူ ဘာကြောင့် လဲကျ သွားရတာလဲ။ တချို့က ထောက်ပြကြတယ် ဘရန်ဒန်ဗဲရာ သာ နည်းနည်း ပို ခံနိုင်ရည် ရှိရင် ဒီလောက် ပွဲ မမြန်လောက်ဘူး ဆိုကြတယ်။ ဒီအပေါ် ကိုအောင်လ ဘယ်လို မှတ်ချက် ပြုချင်ပါသလဲ။ အဲဒီ ဒုတိယ အချိန် အဆုံးပိုင်း ကြိုးဝိုင်းထဲက အနေအထားကို ပြန် ပြောပြပါ။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်က တံတောင်ဆစ်နဲ့ ကျွေးတဲ့ အချိန်မှာ သူက ကျွန်တော့်ကို တံတောင်ဆစ်နဲ့ ပြန် ကျွေးတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်က ရှောင်လိုက်တယ်။ ရှောင်လိုက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်က လေ့ကျင့်ထားတဲ့ Right Hook (ညာဝိုက်လက်သီး) ညာဘက်လက်နဲ့ ကျွန်တော်က ထိုးလိုက်တာ သူက လဲသွားတယ်။ လဲသွားတော့ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်က ဒူးနဲ့ တိုက်လိုက်တယ်။ ဒူးတိုက်ပြီးတော့ လက်သီး ထိုးတယ်။ ထိုးတဲ့ အချိန်မှာ သူက မခံနိုင်တော့ဘူးနော်။ ကာတော့ ကာထားတယ်။ ကာထားတော့ ကျွန်တော်က လုံးဝ မရပ်ဘဲနဲ့ ဆက်ထိုးတာ။ အကယ်၍ ကောင်းကောင်း Defend (ကာကွယ်တာ) မလုပ်ဘူးဆိုရင် Referee (ဒိုင်လူကြီး) က ရပ်လိုက်သင့်ပြီနော်။ သူက မူးနေတဲ့ အချိန်မှာ လက်တော့ ကာတော့ ကာထားတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူ ဘာမှ လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ သက်လုံက ပိုကောင်းရင်လည်း လူက အဲဒီလို ထိတဲ့အချိန်မှာ ဦးနှောက်က Shut down ဖြစ်သွားတာ။

အခက်အခဲဆုံးပွဲလား၊ အကောင်းဆုံးပွဲလား

ဘီဘီစီ။ ။ဟုတ်ကဲ့၊ အခု ဘရန်ဒန်နဲ့ ပွဲကို ပြန်သုံးသပ်ရင် ကိုအောင်လအတွက် အခက်အခဲဆုံး ပွဲလို့ ပြောလို့ရမလား။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ ပွဲ မတိုင်မီ Training တွေမှာ ကျွန်တော် အရမ်း အခက်အခဲ ရှိတာပေါ့။ ကျွန်တော့ ထက် အရမ်း ပိုကြီးတဲ့ သူတွေနဲ့ လေ့ကျင့်တယ်၊ တချို့နေ့တွေမှာ ကျွန်တော် Train နေရင်းနဲ့ ငိုတောင် ငိုတာပေါ့နော်။ အရမ်းပြင်းထန်ပြီးတော့ အရမ်းနာလို့ ကျွန်တော် အဲဒီလိုမျိုး မျက်ရည်တောင် ထွက်တာပေါ့နော်။ ဒီပွဲ အတွက် ပြင်ဆင်မှုမှာ တော်တော်တော့ ခံရတယ်။

ဘီဘီစီ။ ။ အဲဒီလိုမျိုး အနာခံပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့လို့လည်း ခုလို ရလဒ်မျိုး ရတယ်လို့ ပြောလို့ရလားဗျာ။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ပြင်ဆင်မှုက အရေးကြီးတယ်နော်။ ဘာမဆိုပေါ့နော်။ ဘယ်လောက်ပဲ အခက်အခဲ ရှိပေမယ့် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြင်ဆင်ရင်တော့ အောင်မြင်နိုင်တာပေါ့။

ဘီဘီစီ။ ။ ဒီပွဲက အကောင်းဆုံးပွဲလို့ရော ပြောလို့ရလားဗျာ။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ အင်း.. ကျွန်တော်က အဲ့ဒါက မသိသေးဘူးနော်။ နောက်ပွဲတွေလည်း ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ နော်။ နောက်ပွဲတွေမှာ ပိုကောင်းပြီးတော့ ကစားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားတယ် ဆိုတော့။

ဘီဘီစီ။ ။ အခု ကိုအောင်လအနေနဲ့ ONE ချန်ပီယံရှစ်မှာ၊ နောက်တခုက အာရှ သိုင်းပေါင်းစုံ လောကမှာ ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ ကစားသမား တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီလို့ ပြောလို့ ရလားဗျာ။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ပြောလို့ မရသေးဘူးနော်။ အများကြီး ရှိသေးတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဆိုရင် မစ်ဒယ်ဝိတ်တွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်။ ဥရောပတိုက်မှာ ရှိတဲ့ ချန်ပီယံတွေရော ရှိသေးတယ်။ အဲဒါပြီးတော့ အမေရိကားမှာ ရှိတဲ့ အားကစားသမားတွေ၊ အရမ်းကောင်းတဲ့ အားကစားသမားတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီလိုမျိုးတော့ ကျွန်တော်က စိတ်မရှိဘူး။ အခု ဆက်ပြီးတော့ အရမ်း ကြိုးစားရဦးမယ်။ အဲ့တော့ သိုင်းပေါင်းစုံမှာ အားသာချက်နေရာတွေ ရှိတယ်၊ အားနည်းချက် နေရာတွေ ရှိတယ်၊ အားနည်းချက် နေရာမှာ သိပ်မရှိအောင် ဆိုပြီး ကျွန်တော် ကြိုးစားမယ်။ ပညာပိုယူဦးမယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် DUX CARVAJAL Image caption UFC ကစားသမားဟောင်းကို အလဲထိုးအပြီး အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ ရှေ့ခြေလှမ်းတွေကို ပရိသတ်က စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေ

နောက်ထပ် စိန်ခေါ်နိုင်မယ့်သူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ

ဘီဘီစီ။ ။ ပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကိုအောင်လ ပြောခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းမှာ စိန်ခေါ်ချင်တဲ့ လူ အသစ် တွေ ရှိတယ်။ အရင်ကတည်းကလည်း ကိုအောင်လ အနေနဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းက အဓိက အနေနဲ့ ထိုးမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ထားတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ရသလောက် ကိုအောင်လကို စိန်ခေါ်နိုင်မယ့် အဆင့် ရောက်လာမယ့်သူ ONE မှာ ဆိုရင် တကယ် ရှိပါ့မလားဗျာ။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ရှိပါတယ်။ Vitaly Bigdash နဲ့ Leandro Ataides တို့က နောက်ထပ် တစ်ပွဲ သူတို့ ထိုးဖို့ ရှိတယ်။ (မှတ်ချက် - အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်၊ ဂျကာတာ မှာ ကစားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။) အဲဒီပွဲမှာ နိုင်တဲ့ သူ တစ်ယောက် က Contender (စိန်ခေါ်သူ) ရနိုင်တယ်။ အဲ့ဒါပြီးတော့ Reinier de Ridder ဆိုတာ ဟော်လန် (နယ်သာလန်) က ၁၃ ပွဲ နိုင်၊ ရှုံးပွဲ မရှိထားတဲ့လူ တစ်ယောက်လည်း ရှိတယ်။ ONE ချန်ပီယံ ရှစ်က တခြား Organization (အဖွဲ့အစည်း) က ချန်ပီယံ တွေကိုလည်း ခေါ်လို့ ရသေးတယ်။

တခြား ပြိုင်ပွဲတွေမှာ သွားထိုးမလား

ဘီဘီစီ။ ။ ပရိသတ်ကလည်း စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုက တခြား ချန်ပီယံရှစ် တွေ၊ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ တစ်ပွဲချင်း စိန်ခေါ်မှုနဲ့ သွားထိုးတာမျိုး ONE က စီစဉ်လာနိုင်လား။ ကိုအောင်လကရော ဒါမျိုးဆိုရင် ဘယ်လို သဘောထား ရှိလဲဗျာ။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ အခု Bellator (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်၊ ဆန်တာ မိုနီကာ အခြေစိုက် သိုင်းပေါင်းစုံ ချန်ပီယံရှစ်) အဲဒီလိုမျိုး လုပ်တာပေါ့နော်။ Bellator က သူတို့ရဲ့ ချန်ပီယံနဲ့ Rizin (ဂျပန် အခြေစိုက် သိုင်းပေါင်းစုံ ချန်ပီယံရှစ်) က ချန်ပီယံ နဲ့ ထိုးခိုင်းတယ်။ အဲ့တော့ ONE ချန်ပီယံရှစ်လည်း အဲဒီလိုမျိုး နောက်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။ အဲဒီလို ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ ဘယ်သူနဲ့ မဆို ကျွန်တော်က ထိုးရဲတာပေါ့နော်။

ရှေ့မှာ ဘယ်လို ပွဲတွေ မြင်ရဖို့ ရှိလဲ

ဘီဘီစီ။ ။ ONE မှာ ပြိုင်ဘက် ရှားလာမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ပွဲတွေ ခြားသွားမယ် ဆိုရင် ကိုအောင်လရဲ့ လေ့ကျင့်မှုနဲ့ တိုက်ရည်ခိုက်ရည်တွေ ကျသွားနိုင်မလား ဆိုတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေလည်း ရှိကြတယ်။ အဲဒါမျိုး ဖြစ်လာနိုင်လားဗျာ။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ အဲဒါ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့၊ ONE ချန်ပီယံရှစ်က ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ကြီးပြီးတော့၊ ပွဲ အရေအတွက် ပိုများလာမှာ။ ကျွန်တော့်ကို သူတို့က ကစားဖို့ ဆိုပြီး သူတို့က Event တွေ လုပ်ပေးမှာ။ နောက်နှစ်ဆိုရင် (ONE က) အမေရိကလည်း သွားဦးမယ်ဆိုတော့ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို ကစားဖို့ ဆိုပြီး လိုမှာ။ ကျွန်တော်က နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင် ကျွန်တော်က Training ပြန်ဆင်းမှာ။

ဘီဘီစီ။ ။ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းမှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ဆက်ပြီး ရှေ့မှာ ဘယ်လို ခြေလှမ်းတွေ ဆက်လှမ်းဖို့ လိုလဲဗျာ။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ဆက်ပြီးတော့ ပွဲတွေ ထပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံး မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ချန်ပီယံ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ကိုယ်က ကြိုးစားမှု ရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်။ လူက နှိမ့်ချမှု ဆိုတာ ရှိရတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ဆရာကြီး လို့ ထင်လို့ မရဘူးနော်။ နှိမ့်ချပြီး ကြိုးစားချင်တဲ့ စိတ်က အမြဲ ရှိနေရမယ်။

အောင်လအန်ဆန်က မြန်မာပြည်အတွက် ညီညွတ်ရေး ပြယုဂ်လား

ဘီဘီစီ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ နိဂုံးပိုင်း ရောက်ပါပြီ။ ကိုအောင်လက အရင် ပွဲအပြီး အောင်ပွဲခံ ရင် မြန်မာ နိုင်ငံမှာ မြန်မာ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားအားလုံး စည်းလုံး ညီညွတ်ကြဖို့ ညီညွတ်ရင် ဘာမဆို အောင်နိုင်တယ်လို့ ပြောလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီညီညွတ်ရေး သတင်းစကားကို အကျယ် ရှင်းပြနိုင်မလား။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ကျွန်တော်တို့ အချင်းချင်း အကောင်းမြင်ဖို့ အရေးကြီးတာပေါ့နော်။ အချင်းချင်း မကောင်းခဲ့တာတွေပဲ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အနာဂတ်က ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး။ အချင်းချင်း အကောင်းမြင် ကြည့်ရှုဖို့ အဲ့ဒါ အရေးကြီးတယ်။ "To see the good each other, you know, instead of seeing the bad from our past" အဲ့ဒါ အရမ်း အရေးကြီးတယ်ပေါ့။ မြန်မာလို ဘယ်လိုပြောမလဲ၊ ဘယ်လို ရှင်းမလဲ။

ဘီဘီစီ။ ။ "အတိတ်က အနာတွေကို ပြန်တူးဖော်လို့ အနာဂတ်ကောင်းကောင်းကို မရနိုင်ဘူး" ကိုအောင်လို အဲဒီလို ပြောချင်တယ်လို့ နားလည်ရမလား။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဟုတ်ကဲ့။

ဘီဘီစီ။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ အတိတ်က အနာတွေ သမိုင်းတွေမှာ ဆိုရင်လည်း လူမျိုးတွေ အချင်းချင်း မုန်းတီးမှုတို့၊ စစ်ပွဲတွေ ဒါမျိုးတွေက ဒီတိုင်းပြည်မှာလည်း ဆက်ရှိနေတဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေတာပေါ့လေ။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ အခု စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်..၊ အခု ဂျပန်မှာ ရောက်နေတယ်ပေါ့နော်။ ဂျပန်မှာ ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့က ဂျပန်ကို အရင်တုန်းက ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မှာ ကျွန်တော်တို့ကို သိမ်းခဲ့တာ အတွက် သူတို့ကို အမြဲတမ်း မုန်းတီးလို့ မရဘူးပေါ့နော်။ သူတို့ကိုတောင်မှ အပြစ်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ အချင်းချင်း အပြစ်လွတ်ပေးဖို့ ဆိုတာ အရမ်း အရေးကြီးတာပေါ့နော်။ အဲ့ဒါပြီးတော့ ကမ္ဘာကလည်း ဂျပန်ကို အပြစ်လွတ်ထားတယ်၊ အပြစ်လွတ်ပြီးတော့ သူတို့က အခုဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ ဆို အဆင့်အမြင့်ဆုံး တိုင်းပြည် အဲ့လို ရောက်နေတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လည်း အဆင့်အမြင့်ဆုံး တိုင်းပြည် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အချင်းချင်း ခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ အချင်းချင်း အကောင်းမြင်ဖို့ ဆိုတာ အရမ်း အရေးကြီးတယ်လို့ အဲဒီလိုမျိုး ပြောချင်ပါတယ်။

ဘီဘီစီ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ဗျာ၊ ကိုအောင်လ ပွဲဆိုရင် အားလုံးသိကြတယ်၊ ကိုအောင်လ ကိုယ်တိုင်လည်း ခံစားမိမယ်ပေါ့နော်၊ တစ်ပြည်လုံး လူမျိုး၊ ဘာသာ ဘာမှ မကွဲဘူးပေါ့နော်။ ကျေးလက်နေ၊ မြို့နေ အားလုံးက တညီတညွတ်တည်း အားပေးကြတယ်၊ နိုင်စေချင်ကြတယ်။ အဲ့တော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဆိုတဲ့ ပုံရိပ် Icon ဟာ အောင်လအန်ဆန် ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ပုံရိပ်ကို အသုံးချပြီးတော့ အနာဂတ်ကောင်းဖို့ အတွက် ဘာတွေ ဆက်ကြိုးစားဖို့ ရှိလဲဗျာ။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ အခုလောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့ဒီလို မျိုး စိတ်တော့ မထား ထားသေးဘူးနော်။ ကျွန်တော် ရဲ့ အခု Mission က ကမ္ဘာမှာ အကျွမ်းကျင်ဆုံး မစ်ဒယ်ဝိတ် ချန်ပီယံ ဖြစ်ဖို့ ဆိုပြီး ကြိုးစားနေတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Focus က အဲဒီထဲမှာပဲ ရှိပါတယ်။ တခါတလေကျ ကျွန်တော့်ရဲ့ Platform ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Facebook Platform တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်က ပြောချင်တဲ့၊ သူများတွေကို အားပေးချင်တဲ့၊ တိုက်တွန်းချင်တဲ့ အရာတွေ ရှိတာပေါ့နော်။ တခြား Political Stance (နိုင်ငံရေး အရ ရည်တည် ပြီး ဘက်လိုက်မှုမျိုး) တွေ ဘာတွေတော့ မရှိပါဘူး။

ဘီဘီစီ။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ အားလုံးပြန်ခြုံပြီး ပြောရင် ကိုအောင်လအနေနဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က လူတွေကို ဘယ်လို သတင်းစကားမျိုး ပေးချင်လဲ။

အောင်လအန်ဆန်။ ။ အပိတ်မှာတော့ … ကျွန်တော့် ကို အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကျွန်တော် အရမ်း ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော် ဒီလောက် ကစားနိုင်ခဲ့တာ၊ ဒီလောက် အား ရတယ် ဆိုတာ ပရိသတ်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ Training အချိန်မှာ အားလျော့နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပရိသတ်တွေကို ပြန် စဉ်းစားကြည့်ရင် ကျွန်တော် အားပြန် ပြည့်လာတယ်။ အဲ့တော့ ပရိသတ်တွေကို အရမ်း ကျေးဇူးတင်တယ်။ နောင်မှာလည်း ကျွန်တော် ပရိသတ်တွေ ပျော်ရွှင်နိုင်အောင် ဆိုပြီး ကျွန်တော် ကြိုးစားပေးမယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်တယ်၊ အားလုံးကိုလည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်။