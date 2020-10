ကိုဗစ်ကို အောင်နိုင်ပြီး စိန်ခေါ်သူနဲ့ ရွှေခါးပတ် ကာကွယ်မယ့် အောင်လအန်ဆန်

စင်္ကာပူ အခြေစိုက် ONE Championship သိုင်းပေါင်းစုံ ပြိုင်ပွဲ ဟာ ကိုဗစ်ကပ် ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲ အဖြစ် အောက်တိုဘာ ၃၀ ကျရင် စင်္ကာပူ မှာ ONE: Inside The Matrix အမည်နဲ့ Mixed Martial Arts သိုင်းပေါင်းစုံ ပြိုင်ပွဲ ကို ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။