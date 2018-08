Image caption အသံအားကောင်းသလို သီချင်းကို အင်မတန်လှပအောင် ပုံဖေါ်နိုင်စွမ်းသူ

အမေရိကန်က ဆိုးလ်ဂီတ ဘုရင်မလို့ နာမည်ကျော်သူ အာရီသာ ဖရန်ကလင် အသက် ၇၆ နှစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။

ဂီတလောကမှာ အများစုက လေးစားကြတဲ့ အာရီသာ ဖရန်ကလင်ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ ဂီတဖန်တီးမှုတွေကနေ အနားယူခဲ့ပါတယ်။

နှစ်ပေါင်း ၇၀ နီးပါး သီချင်း ဂီတတွေ ဖန်တီးသွားခဲ့တဲ့ မစ္စဖရန်ကလင်ဟာ အမေရိကန်ဂီတလောကမှာ နံပတ်တစ် ချိတ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းပေါင်း ၂၀ ကျော်ကို သီဆိုခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

(ဆိုးလ်ဂီတ အမျိုးအစား ဆိုတာ အာဖရိကန်-အမေရိကန် အသိုင်းအဝိုင်းကြားထဲ အဓိက ပေါက်ဖွားလာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အင်မတန် စိတ်ခံစားမှု ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ သီကျူး ပုံဖော်ကြတာပါ။ ခရစ်ယာန် ဓမ္မတေးတွေ၊ ဘလူးစ်နဲ့ ဂျပ်ဇ် ဂီတပုံစံတွေ ရောနှော ပေါင်းစပ် ထားတဲ့ ဆိုးလ်ဂီတဟာ လူတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ထိခိုက် ဖမ်းစားနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ )

Image caption သူ့ဂီတဟာ နှလုံးသား၊ စိတ်ဝိဉာဏ်နဲ့ ဘုရားကျောင်းက လာတာပါ

သူနောက်ဆုံး ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ပွဲကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် နိုဝင်ဘာလက နယူးယောက်မြို့မှာ ဆာအယ်လတန်ဂျွန်ရဲ့ အောအိုင်ဒီအက်စ်ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် ရံပုံငွေပွဲဖြစ်ပါတယ်။

အာရီသာကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မင်းဖစ်မြို့မှာ ဘုရားကျောင်းတွေမှာ သီဆိုသူ မိခင်နဲ့ ဘက်ပတစ် ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာ ဖခင်တို့က မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ဓမ္မတေးတွေသီဆိုတဲ့ အလေ့အထနဲ့ ငယ်စဉ်ကလေးကတည်းက ရင်းနှီးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။

သူ သီချင်းတွေ စပြီး ဆိုတုန်းကတော့ ချက်ခြင်းနာမည်ကြီး ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဂီတထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ ကိုလံဘီယာတောင် အစ ပထမမှာ အာရီသာရဲ့ အားကောင်းပြီး လှပတဲ့ သီဆိုသံကို ဘယ်လိုပုံစံ ပွဲထုတ်ရမယ်ဆိုတာ သိပ်မသိခဲ့ပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

Image caption အရီသာရဲ့ ပရိသတ်ထဲ အိုဘားမားတို့ ဇနီးမောင်နှံလည်းပါဝင်

Image caption ရှေ့နေချုပ် အဲရစ်ဟိုလ်ဒါ အရီသာ့အသံ နားထောင်ရင်း မျက်ရည်စို့လာ

Image caption ရော့ကာဖယ်လာ ခရစ္စမတ်စ် သစ်ပင် မီးထွန်းပွဲ ၂ဝဝ၉။

အဆိုတော်ကြီး ဆာအယ်လတန်ဂျွန်က သူ့ရဲ့တွစ်တာမှာ အာရီသာဖရန်ကလင် ကွယ်လွန်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ရေးခဲ့ပါတယ်။ အရီသာဖရန်ကလင်ကို ဆုံးရှုံးရတာတကဲ့ဂီတကို ချစ်မြတ်နိုးသူ အားလုံးအတွက် ဆုံးရှုံးမှုကြီးပါပဲ။ သူ့ဂီတဟာ နှလုံးသား၊ စိတ်ဝိဉာဏ်နဲ့ ဘုရားကျောင်းက လာတာပါ၊ အင်မတန် ထူးခြားတဲ့ အသံပိုင်ရှင်တစ်ယောက်လို့ ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။

အဆိုတော်ကြီး ဆာပေါလ်မက်ကာတနီကလည်း ဆိုးလ်ဂီတဘုရင်မကြီးအတွက် အားလုံးက ကျေးဇူးဂုဏ်ကို အောက်မေ့ကြရအောင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့အတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာလေးစားအားကျခဲ့ရသူတစ်ယောက်၊ ဂီတဘက်မှာရော လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ပါ ထူးခြားလှတဲ့ သူ့ကို ကျွန်တော်တို့ အမြဲလွမ်းဆွတ်တမ်းတ နေကြရတော့မှာပါလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။

အာရီသာ ဖရန်ကလင်ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး သီချင်းတွေ

•Respect - အမေရိကန်မှာ နံပတ်တစ် သီချင်းနဲ့ ၁၉၆၇ ခုနှစ်က ဂရမ်မီနှစ်ထပ်ကွမ်းဆု

•(You Make Me Feel Like) A Natural Woman - ၁၉၆၇ ခုနှစ်က ထိပ်တန်း ၁၀ ပုဒ်စာရင်းဝင်

•Chain of Fools - ၁၉၆၈ ခုနှစ်က အမေရိကန်မှာ နံပတ် ၂ တေးသီချင်း

•Think - ၁၉၆၈ မှာ နောက်ထပ် ထိပ်တန်း သီချင်း စာပုဒ် စာရင်းဝင်

•I Knew You Were Waiting (For Me) - ဂျော့ချ်မိုက်ကယ်နဲ့ ပူးတွဲသီဆိုခဲ့တဲ့ ဒီသီချင်းဟာ ၁၉၈၇ ခုနှစ်က အမေရိကန်ရော ယူကေမှာပါ နံပတ်တစ်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။

၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာတော့ ဖရန်ကလင်ဟာ အတ္တလန်တိတ်ဓာတ်ပြားကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးတွဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ရာက သူ့ကို ဆိုးလ်ဂီတ အဆိုတော်တစ်ဦးအဖြစ် သိသာ ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။

တိုင်းမဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးရှင်လည်း ဖြစ်လာပြီး လူမဲအမျိုးသမီးတွေအကြား ဂုဏ်ယူစရာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်လာပါတယ်။ လူမဲ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် မာတင်လူသာကင်း ကလည်း အာရီသာဖရန်ကလင်ကို ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။

သူ့ရဲ့ ထူးခြားအောင်မြင်တဲ့ အသံကြောင့် ဂီတလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေ အဆင့်ဆင့်ရခဲ့ပါတယ်။

Image caption သမ္မတရဲ့လွတ်လပ်ရေးဆုတံဆိပ်

၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာတော့ သမ္မတ ဂျော့ချ် ဒဗလျူဘုရှ်က သမ္မတရဲ့လွတ်လပ်ရေးဆုတံဆိပ်ချီးမြှင့်ခံရပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ အာရီသာဟာ အမေရိကန်ပြည်သူ သန်းပေါင်းများစွာရဲ့ နှလုံးသားကို ဖမ်းစားနိုင်သူ အဖြစ် ဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်။

အိုဘားမားရဲ့ သမ္မတကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမှာလည်း အာရီသာပဲ ပင်မဂုဏ်ပြု သီချင်းကို သီဆိုဂုဏ်ပြုခဲ့ရပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ကနေဒီစင်တာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ ပွဲတစ်ခုမှာ အာရီသာ ဖရန်ကလင်သီဆိုခဲ့တဲ့ (You Make Me Feel Like) A Natural Woman သီချင်းဟာ ဘာရက်အိုဘားမားကို မျက်ရည်စို့စေခဲ့ပါတယ်။

သီချင်းတွေသီဆိုတဲ့အချိန်မှာ နှလုံးသားနဲ့ ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီဆိုတတ်သူ အာရီသာဖရန်ကလင်ဟာ လူပုဂ္ဂိုလ်အရလည်း စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝကောင်း မွန်သူ တစ်ဦးအဖြစ် သူနဲ့လက်တွဲခဲ့ဖူးသူတွေက အမှတ်တရရှိနေကြပါတယ်။