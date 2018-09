အများသုံးအိမ်သာ လျှို့ဝှက်ကင်မရာ တပ်ဆင်ထားမှု ဆိုးလ်မှာစစ်ဆေး

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် AFP Image caption ၀န်ထမ်း၅ဝခန့်ပြီး ရှာဖွေခဲ့ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂နှစ် အတွင်း လျှို့ဝှက်ကင်မရာ တခုတောင် ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှု မရှိခဲ့

တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ အများသုံး အိမ်သာတွေထဲ လျှို့ဝှက် တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကင်မရာတွေ ရှိနေလား ဆိုတာ လိုက်ပြီး စစ်ဆေး ရှာဖွေရာမှာ လူအင်အား တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်မယ် ဆိုပြီး အစိုးရက ပြောပါတယ်။

အမျိုးသမီးတွေ အိမ်သာတက်တာကို ဗီဒီယို ရိုက်ကူးပြီး အင်တာနက်ပေါ် ပြန်တင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် မသမာသူတွေက ကင်မရာတွေ လျှို့ဝှက် တပ်ဆင်ထားကြတဲ့ ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ဖို့ အများသုံး အိမ်သာပေါင်း နှစ်သောင်း ကျော် ရှိနေတဲ့ ဆိုးလ်မြို့တော်မှာ လက်ရှိမှာတော့ လူ အင်အား အယောက် ၅ဝ လောက်သာ အသုံးပြု နေပါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လကဆိုရင် ဒီလို မသမာသူတွေရဲ့ ရန်က ကာကွယ်ပေးဖို့ တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသမီးတွေ သောင်းနဲ့ချီပြီး ဆန္ဒပြ တောင်းဆို ခဲ့ကြပါတယ်။

တောင်ကိုရီးယားက အများသုံး အိမ်သာတွေနဲ့ အဝတ်လဲခန်းတွေမှာ လျှို့ဝှက် ကင်မရာတွေ တပ်ဆင်မှုနဲ့ ပြဿနာလို့ ဆိုးရွားတဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။

လျှို့ဝှက် ကင်မရာက ရရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို "spy cam porn" ဆိုတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ တင်တဲ့ ဖြစ်ရပ် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အတွင်းမှာတင် အမှု ခြောက်ထောင်ကျော် ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီလို အတင်ခံရတဲ့ ဗီဒီယို တွေကို တခါတရံ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ကာယကံရှင် မသိဘဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption အများသုံး အိမ်သာနဲ့ အဝတ်လဲခန်းတွေမှာ လျှို့ဝှက် ကင်မရာတပ်ဆင်ထားမှု ဆန္ဒပြကြပြီ

ဒါကြောင့် "my life is not your porn" ကျမဘ၀ဟာ အပြာမယ်အဖြစ် အသုံးချခံ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ စာတမ်းတွေ ကိုင်ဆောင်ကာ ထောင်သောင်းချီတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အခုနှစ် အစောပိုင်းတုန်းက 'လျှို့ဝှက် ကင်မရာ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြမှု 'လုပ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဆန္ဒပြ အမျိုးသမီးတွေ အပြောအရ သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀တွေ အခုလို အပြာကားတွေ အတွက် ဓါတ်ပုံ အရိုက်ခံရမှာ ၊ ဗီဒီယို အဖြစ် အသုံးချခံရမှာကို တစိုက်မတ်မတ် ကြောက်ရွံ့နေကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

အခုလို လျှို့ဝှက် ကင်မရာတွေကနေ ရိုက်ယူပြီး အပြာကားတွေမှာ အသုံးချခံရတဲ့ အထဲ အမျိုးသမီး တွေက ၈ဝ % လောက် ခံနေ ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

Yonhap သတင်း အေဂျင်စီ ရဲ့ အဆိုအရ ဆိုးလ်မြို့က အများသုံး အိမ်သာတွေကို အခုအခါ လျှို့ဝှက် ကင်မရာ တပ်ဆင်ထားခြင်း ရှိမရှိ တလ တခါ စစ်ဆေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဒါ့အပြင် အများသုံး သန့်စင်ခန်းက ၀န်ထမ်းတွေကိုလည်း လျှို့ဝှက် ကင်မရာ စစ်ဆေးမှုတွေ နေ့စဉ် လုပ်ပေးဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။

ဒီလို လျှို့ဝှက် ကင်မရာ တပ်သူတွေဟာ ချက်ချင်း တပ်ပြီး နောက်၁၅ မိနစ် အတွင်းမှာ လူမသိဘဲ အလွယ်တကူ ပြန်ဖြုတ်နိုင်တာမို့ သူတို့ကို ဖမ်းဆီး နိုင်ဖို့ ခက်ခဲလှတယ်လို့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဆိုင်ရာ အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။

မနှစ်က ဆိုရင် လျှို့ဝှက် ကင်မရာ တပ်ဆင်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူ၅၄၀၀ကျော်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပေမယ့် အဲဒီ အထဲက နှစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုသာ ထောင်ချ အရေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

အစိုးရ အနေနဲ့ ဒီအရေးကို ဖြေရှင်းဖို့ ဝန်ထမ်း ငါးဆယ် ခန့်ထားခဲ့ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်အတွင်း အဲဒီလို လျှို့ဝှက် တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကင်မရာ တခုတောင် ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ဘူးလို့ ယုံဟတ်ပ် အသင်းဌာနက ပြောပါတယ်။