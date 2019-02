ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Reuters Image caption ဝန်ကြီးချုပ် ဝင်အရွေးခံမယ်လို့ မင်းသမီး အူဘွန်ရတ် ကြေညာ

ပါတီတခုရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဝင်အရွေးခံမယ်လို့ ရုတ်တရက် ကြေညာခဲ့တဲ့ အူဘွန်ရတ် မဟီဒေါဟာ လက်ရှိ ထိုင်းဘုရင်ရဲ့ အစ်မတော် ဖြစ်ပြီး ထိုင်းတော်ဝင် မင်းသမီးဘွဲ့ကို စွန့်ထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။

မင်းသမီး အူဘွန်ရတ်ဟာ၂၀၁၆ ခုနှစ်က နတ်ရွာစံသွားခဲ့တဲ့ ထိုင်းဘုရင်ကြီး ဘူမိဘော အဒူယာဒက် နဲ့ သက်ရှိ ထင်ရှားဆဲ ဖြစ်တဲ့ အသက် ၈၆နှစ်အရွယ် မိဖုရားကြီး သီရိခေတ်တို့ရဲ့ အကြီးဆုံး သမီးတော်ပါ။ သူ့ကို ၁၉၅၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ ရက်မှာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။

အမေရိကန်က ဘွဲ့ရသူ

အမေရိကန်က ထိပ်တန်း နည်းပညာတက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မက်ဆာချူးဆက် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်ကနေ သင်္ချာ၊ ဓာတု၊ ဇီ၀ဗေဒ ဘာသာရပ်တွေနဲ့ သိပ္ပံဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ် ကနေလည်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပညာ မဟာဘွဲ့ကို ရခဲ့ပါတယ်။

လက်ထပ်ဖို့ နန်းတော်ကခွာ

၁၉၇၂ ခုနှစ်မှာ မက်ဆာချူးဆက် တက္ကသိုလ်က ကျောင်းနေဘက် အမေရိကန် နိုင်ငံသား ပီတာဂျန်ဆန်နဲ့ လက်ထပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ မင်းသမီး အူဘွန်ရတ်ဟာ တော်ဝင်ဘွဲ့ အဆောင်အယောင်တွေကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကိုလည်း ဂျူလီ ဂျန်ဆန်လို့ ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ မင်းသမီးနဲ့ သူ့ခင်ပွန်းတို့မှာ သမီးနှစ်ယောက်နဲ့ သားတစ်ယောက် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သမီးအကြီးဆုံးကို ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ မွေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၃ခုနှစ် မှာ ဒုတိယသားကို အော်တစ်ဇင်ကလေး အဖြစ် မွေးလာခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ် ထိုင်းကမ်းခြေမှာ ဂျက်စကီး စီးနေတုန်း ဆူနာမီလှိုင်းဒဏ်နဲ့ ကြုံခဲ့ပြီး အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ တတိယသမီးကိုတော့ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ မွေးခဲ့ပါတယ်။

ထိုင်းနိုင်ငံကို ပြန်ခဲ့ပြီ

၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ ကွာရှင်းလိုက်ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံကို ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။

အဲဒီအချိန်ကစပြီး မင်းသမီး အူဘွန်ရတ်က ထိုင်းပြည်သူတွေကို ကူညီ စောင့်ရှောက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ပြီး မသန်စွမ်းသူတွေ၊ လူငယ်တွေနဲ့ ဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေသူတွေကို ကူညီခဲ့ပါတယ်။ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေထဲမှာ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွေမှာ နိုင်ငံတကာအဆင့်အထိ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။

မင်းသမီးဟာ နိုင်ငံတစ်ဝန်းက ကျောင်းတွေနဲ့ ဒေသခံတွေအကြား မူးယစ်ဆေး ပြဿနာကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်ဖို့ TO BE NUMBER ONE ပရောဂျက်ကို ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption မင်းသမီး အူဘွန်ရတ် ဟာ အနုပညာကိုလည်း စိတ်ဝင်စား

အဲဒီနောက်မှာ ဆယ်ကျော်သက် သူငယ်ချင်းများ စင်တာဆိုတဲ့ ရုံးတစ်ရုံးကိုလည်း ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ လူငယ်တွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မိသားစု ပြဿနာ စတာမျိုးတွေကို ဆွေးနွေး တိုင်ပင် အဖြေရှာပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပြီး မူးယစ်ဆေး ဖြေရှင်းရေး အစီအစဉ်ကို လူငယ်၊ လူကြီး ၃၁ သန်း ပူးပေါင်း ပါဝင်လာကြပါတယ်။

ဒါတွေအပြင် အနုပညာဘက်မှာဆိုရင် မင်းသမီးဟာ တင်ဆက်မှု အနုပညာကိုလည်း စိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်ပြီး ပြဇာတ်နဲ့ ရုပ်ရှင် တင်ဆက် ဖျော်ဖြေတာတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။

TO BE NUMBER ONE ဆိုတဲ့ တီဗီအစီအစဉ်နဲ့ မင်းသမီးရဲ့ဒိုင်ယာရီ စတဲ့ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု အစီအစဉ်တွေ အပါအဝင် တေးသီချင်းတွေပါ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။

ခရစ်စမတ် ရာသီတုန်းကလည်း အင်စတာဂရမ်မှာ မင်းသမီး သီဆိုထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် တင်ခဲ့ပြီး ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ အင်စတာဂရမ်ကနေ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။