ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးတွေကို အလုပ်နေရာခန့်ထားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံတာ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေသူတဦး

နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ကို နှစ်စဉ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပကြပါတယ်။

နှစ်စဉ်နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့မှာ အမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ရှားတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ အသင်းအဖွဲ့တွေက ဦးတည်ချက် တခုသတ်မှတ်လှုပ်ရှားလေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီဦးတည်ချက်ဟာ နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ဖြစ်တဲ့ မတ်လ ၈ ရက် တရက်တည်းအတွက် မဟုတ်ဘဲ တနှစ်လုံးအတွက် လှုပ်ရှားမှုဦးတည်ချက်အဖြစ်မှတ်ယူကြပါတယ်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှု ဦးတည်ချက် ဒါမှမဟုတ် ကြွေးကြော်သံက ညီမျှခြင်းမှ ကောင်းမွန်ခြင်း Balance for Better ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်ကတော့ သူတို့ကိုယ်ပိုင် သီးခြား ဦးတည်ချက် တရပ် ချမှတ်ကြေညာပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဦးတည်ချက်က ညီမျှအောင် တွေးခေါ်၊ ထူးချွန်အောင် ပျိုးထောင်၊ ပြောင်းလဲဖို့ ဆန်းသစ်တီထွင် Think equal, build smart, innovate for change ဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption ၂၀၁၉ ခုဇန်နဝါရီလ ဖီလာဒဲဖီးယားမှာ အမျိုးသမီးအရေးအတွက် ဆန္ဒပြနေသူတဦး

အမျိုးသမီးနေ့သမိုင်း

၁၉၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ အမေရိကဆိုရှယ်လစ်ပါတီက ဦးဆောင်ပြီး အမေရိကန်အမျိုးသမီးများနေ့ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။

၁၉၁၀ ခုနှစ်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာ ဆိုရှယ်လစ် အမျိုးသမီးများ ညီလာခံကို ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ကိုပင်ဟေဂင်မှာ ပြုလုပ်ပါတယ်။ အဲဒီညီလာခံမှာ လူသိများထင်ရှားတဲ့ ကွန်မြူနစ်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သူ ကလာရာဇက်ခင်က အမျိုးသမီးများနေ့ကို နိုင်ငံတကာ အတိုင်းအတာနဲ့ နှစ်စဉ်ကျင်းပဖို့ အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အကြံပြုချက်ကို ညီလာခံက သဘောတူ အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ ကျင်းပမယ့်ရက်ကိုတော့ သတ်သတ် မှတ်မှတ် မပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါဘူး။

Image caption နာမည်ကြီး အမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ရှားသူခေါင်းဆောင်၊ ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင် တယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသလို အိုးမဲ့အိမ်မဲ့လည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ ကလာရာဇက်ခင်

၁၉၁၇ ခုနှစ်မတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာတော့ ရုရှားနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အုံကြွလှုပ်ရှားမှု ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပေါက်ကွဲပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီရုရှားအမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှု ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက် အရွယ်ရောက်သူ အမျိုးသမီးတိုင်း မဲပေးခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကို ရုရှားမှာ အမျိုးသမီးများနေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ်လည်း ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် နိုင်ငံတော်တော်များများက မတ်လ ၈ ရက်ကို နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု သတ်မှတ် ကျင်းပ လာကြပါတယ်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ မတ်လ ၈ ရက်ကို နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ် ကုလသမဂ္ဂက ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကမ္ဘာတဝန်းလုံး တညီတညာတည်း သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။

ဒီနေ့ခေတ်မှာ နှစ်စဉ်မတ်လ ၈ ရက်ကို နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ အဖြစ် သဘောတူလက်ခံကြပေမယ့် ရုံးပိတ်ရက် အဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့ နိုင်ငံကတော့ တဒါဇင်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption ခရမ်းရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ အဖြူရောင်တွေကို အမျိုးသမီးများနေ့ ဆန္ဒပြအရောင်တွေ အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။

၁၉၁၇ ခုမတ်လ ၈ ရက် အမျိုးသမီးအုံကြွမှု

ရုရှားပြက္ခဒိန်အရ ၁၉၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်၊ နိုင်ငံတကာ ပြက္ခဒိန်အရ မတ်လ ၈ ရက်နေ့ မွန်းတည့်အချိန် မြို့တော် ပက်ထရိုဂရက်မြို့မှာ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ လမ်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ "ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု ဆန့်ကျင်ရေး"၊ "စစ်ဆန့်ကျင်ရေး"၊ "ဇာဘုရင် ဆန့်ကျင်ရေး" ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ "စစ်သားတွေရဲ့ သားသမီးတွေကို အစာကျွေး"၊ "စစ်သားတွေကို ရာရှင်တိုးပေး"၊ "စစ်ပွဲကိုချက်ချင်းရပ်"ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ နဲ့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ လယ်သမားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကျောင်းသူတွေက အများဆုံးဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ အလွှာအသီးသီးက အမျိုးသမီးတွေလည်း စုပေါင်းပါဝင်ကြပါတယ်။ မွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့ အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမား အမျိုးသမီးတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်လာပြီး "ပေါင်မုန့်ပေး"၊ "ဇာဘုရင် ကျဆုံးပါစေ" ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေ ပါဝင်လာသလို ဆန္ဒပြပွဲကလည်း အရှိန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အလုပ်သမား တသိန်းကျော် ထပ်မံပူးပေါင်းပါဝင်လာပါတယ်။

Image caption ၁၉၁၇ မတ်လ ၈ ရက် ရုရှားအမျိုးသမီးတွေ ဦးဆောင်တဲ့ ပေါင်မုန့်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှု

ရဲက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတော့ ဆန္ဒပြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အမျိုးသားတွေ လူစုကွဲသွားပြီး ထောင်ဂဏန်းတော်တော်များများ အရေအတွက်ရှိတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေဟာ ရေတွေခဲနေတဲ့ နီးဗားမြစ်ပေါ်ဖြတ်ကူးလာခဲ့ကြပါတယ်။ အနုတ် ၅ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ရှိတဲ့ နီးဗားမြစ်ကို လူထောင်နဲ့ချီပြီး ဖြတ်ကူးချီတက်တာဟာ အလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ စွန့်စားမှုတခုပါ။ အဲသလို နီးဗားမြစ်ကို ဖြတ်ကူးပြီးနောက်မှာ ဆန္ဒပြအမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားတွေဟာ ဒေါသူပုန်ထပြီး တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးမှုတွေ၊ လုယက်မှုတွေ လုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ကော့ဆက်မြင်းစီးပုလိပ်တွေနဲ့ နင်းပြီး ချေမှုန်းခဲ့ပေမယ့် ဆန္ဒပြပွဲဟာ ပြိုကွဲမသွားဘဲ နောက်တနေ့ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။

ရုရှားဖေဖော်ဝါရီတော်လှန်ရေးကို အလုပ်သမားတွေက စည်းရုံးဦးဆောင်ခဲ့ပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေက စတင်ခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းဆရာတွေက မှတ်တမ်းတင်ကြပါတယ်။ အဲဒီဆန္ဒပြပွဲကိုလည်း "ပေါင်မုန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး" ဆန္ဒပြပွဲလို့ ခေါ်ဝေါ် ကြပါတယ်။

ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက် ၇ ရက်အကြာမှာ အဲဒီတုန်းက ဇာဘုရင် ဒုတိယ နီကိုလပ်က အရွယ်ရောက်သူအမျိုးသမီးတိုင်း မဲပေးခွင့်ကို လက်ခံခွင့်ပြုခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေနဲ့ စတင်တဲ့တော်လှန်ရေးဟာ ဇာဘုရင် ပြုတ်ကျတဲ့အထိ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးနေ့ ဒိုမီနီကန် သမ္မတနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီရေးလှုပ်ရှားသူတွေ ဆန္ဒပြ။

အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး

နှစ်ပေါင်းတရာကျော် သက်တမ်းရင့်မာလာပြီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုတွေထဲကနေ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး တောင်းဆိုချက်တွေ တော်တော်များများ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး တောင်းဆိုချက် တွေကတော့ အမျိုးသမီးတွေအပေါ် လိင်မှုဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုမှ ကင်းဝေးရေး၊ အမျိုးသမီးတိုင်း မဲပေးခွင့်ရရှိရေး၊ အစိုးရတာဝန်တွေကို အမျိုးသားတွေနည်းတူ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရေး၊ ဥပဒေအရ တန်းတူညီမျှရေး၊ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို မိမိသဘောကျ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရေး၊ ဥပဒေအရ တန်းတူညီမျှရေး၊ ကျားမလစာတန်းတူညီမျှရေး၊ လိင်ဆက်ဆံရေး လွတ်လပ်ခွင့်၊ သားသမီးရယူခြင်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ဥစ္စာပစ္စည်း တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ပညာသင်ယူခွင့် စတဲ့ အခွင့်အရေး တွေ ပါဝင်ကြပြီး ကမ္ဘာပေါ်က နေရာအနှံ့အပြားမှာ ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့နေရာတွေ အများအပြားရှိနေဆဲပါ။

အမျိုးသမီးအရေး လှုပ်ရှားသူတွေ အများအပြားရှိကြသလို အမျိုးသမီးအရေးဆောင်ရွက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း အသင်းအပင်းတွေလည်း အများအပြားရှိနေပါတယ်။ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးတွေအတွက်လည်း ရုန်းကန်လှုပ်ရှား တိုက်ပွဲဝင် နေတာတွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။