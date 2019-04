ဓာတ်ပုံ မူပိုင် AFP

ဆပ်ဆက် မြို့စားနဲ့ မြို့စားကတော်တို့ လက်ထပ်ပြီး ၁၁ လအကြာမှာ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး ရင်သွေး မွေးဖွားလာတော့မယ့် အချိန် နီးကပ်လာပါပြီ။

အဲဒီတော့ ရောက်လာတော့မယ့် ယူကေ တော်ဝင်မိသားစုဝင်သစ်အကြောင်းကို ဘာတွေများ သိထားပါသလဲ။

ဘယ်တော့မွေးမှာလဲ

ဧပြီလကုန် မေလ အစပိုင်းလောက် ဖြစ်မယ်လို့ မက်ဂန်က ပြောထားပါသတဲ့။

တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ အခုမွေးလာမယ့် ကလေးရဲ့ တစ်ဝမ်းကွဲ အစ်ကို၊အစ်မတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ကိန်းဘရစ်မြို့စားရဲ့ သားသမီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မင်းသားလူဝီ နဲ့ မင်းသမီး ရှားလက်တို့ကလည်း ဧပြီ ၂၃ နဲ့ မေလ ၂ ရက်တို့မှာ မွေးခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် DUCHESS OF CAMBRIDGE Image caption မင်းသား လူဝီ နဲ့ မင်းသမီး ရှားလက်တို့လည်း နွေဦးမှာ မွေးခဲ့ကြသူတွေဖြစ်

ယောကျာ်းလေးလား၊ မိန်းကလေးလား

မသိသေးပါဘူး။

မိဘတွေ သိထားမထားတော့ မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူတွေကိုတော့ အသိပေးမထားသေးပါဘူး။

ဇန်နဝါရီလတုန်းက သွားခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းခရီးစဉ် တစ်ခုမှာတော့ သူလည်း မသိသေးဘူးလို့ မက်ဂန်က ပြောထားပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ တချို့ကတော့ မိန်းကလေး ဖြစ်ရမယ်လို့ လောင်းကြေးထပ်နေကြပါတယ်။

ဘယ်မှာ မွေးမှာလဲ

မင်းသား ဝီလျံနဲ့ ကက်သရင်းတို့ လန်ဒန်မြို့လယ်က စိန့်မေရီ ဆေးရုံက ကလေးလေးနဲ့ ပြန်ထွက်လာကြတာ မှတ်မိဦးမယ် ထင်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် SAMIR HUSSEIN

ဒါပေမဲ့ ဟယ်ရီတို့ကတော့ အဲဒီမှာ မွေးမယ် မထင်ပါဘူး။ အဲဒီဘက်မှာ လူတွေစောင့်ကြည့်ခံရတာ များလို့ အဲဒီကို မရွေးဘူးလို့ မီဒီယာတွေမှာ ပါဖူးပါတယ်။

မက်ဂန်က အိမ်မှာပဲ မီးဖွားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့လည်း ကြားနေရတာတွေရှိပါတယ်။

အဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် သူက ပထမဆုံး ဒီလိုလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရင်မကြီးက သားသမီးလေးယောက်စလုံးကို အိမ်မှာပဲ မီးဖွားခဲ့တာပါ။

အိမ်မှာ မီးဖွားဖြစ်မယ်ဆိုရင် လန်ဒန် အပြင်ဘက်နား ဝင်ဆာက သူတို့ရဲ့ အိမ်အသစ် Frogmore Cottage မှာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။

အဲဒီအိမ်ကို ဒီလထဲမှာပဲ ပေါင်သုံးသန်းနီးပါး အကုန်ခံပြီး ပြန်ပြင်ထားပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် GRAHAM PRENTICE/ALAMY Image caption ဟယ်ရီနဲ့ မက်ဂန်တို့ မင်္ဂလာ ဧည့်ခံပွဲ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Frogmore House မှာရှိတဲ့ Frogmore Cottage

ကလေးနာမည် ဘယ်လိုခေါ်မလဲ

စိတ်ဝင်စားစရာ မေးခွန်းပါ။

တော်ဝင်မိသားစုက ကလေးတွေနာမည် ရွေးဖို့ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရွေးတဲ့အခါကျရင်တော့ အစဉ်အလာအတိုင်း မှည့်တတ်တာမျိုးတွေတော့ ရှိပါတယ်။

မိန်းကလေးသာဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာတွေက မင်းသားဟယ်ရီရဲ့အမေနာမည်ဖြစ်တဲ့ ဒိုင်ယာနာအပြင် ဗစ်တိုးရီးယားနဲ့ အဲလစ်တို့ပါ။

ယောကျာ်းလေးဆိုရင်တော့ အာသာ နဲ့ ဂျိမ်းစ်တို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေက မနှစ်က မွေးခဲ့တဲ့ မင်းသားဝီလျံရဲ့ တတိယကလေးတုန်းကလည်း ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ နာမည်တွေပါ။

မျိုးရိုးနာမည်ကဘာလဲ

မျိုးရိုးနာမည် မလိုလောက်ပါဘူး။ ကလေးကိုသာ တော်ဝင်ဘွဲ့ပေးမယ်ဆိုရင် မျိုးရိုးနာမည် မလိုတော့ပါဘူး။

တစ်ခုရွေးလို့ရတာက မောင့်ဘက်တန်-ဝင်ဆာ ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါက ဘုရင်မကြီးနဲ့ မင်းသားကြီး ဖိလစ်တို့ လက်ထပ်တုန်းက မျိုးရိုးနာမည် နှစ်ခုပေါင်းပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ နာမည်ပါ။

ဒါပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်တာက ဟယ်ရီတို့ ဇနီးမောင်နှံက သူတို့ကို ဘုရင်မကြီး ချီးမြှင့်ထားတဲ့ ဆပ်ဆက်မြို့စားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘွဲ့တွေကို ဆက်သုံးသွားတာမျိုးပါ။

ဝီလျံတို့ကတော့ သူတို့သားသမီးသုံးယောက်လုံးရဲ့ မွေးစာရင်းမှာ ကိန်းဘရစ်လို့ ထည့်ထားပါတယ်။

ကလေးက တော်ဝင်မင်းသား၊ မင်းသမီး ဘွဲ့ရမှာလား

ဘုရင်မကြီးပဲသိပါလိမ့်မယ်။ စည်းမျဉ်းအတိုင်းဆိုရင်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။

၂၀၁၂ နှစ်တုန်းက ဘုရင်မကြီးက ဝီလျံအတွက် စည်းမျဉ်းသစ်တွေ ချပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူ့ကလေးတွေ အကုန်လုံး မင်းသား၊ မင်းသမီးဘွဲ့ခံယူနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။

အဲဒီလိုမဟုတ်ရင် ဝေလမင်းသားရဲ့ အကြီးဆုံးသားရဲ့ အကြီးဆုံးသားပဲ ဘွဲ့ထူးကို ခံယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီစည်းမျဉ်းက ၁၉၁၇ ခုနှစ်မှာ ဂျော့ချ်ဘုရင်က သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။

ဒီတော့ ဘုရင်မကြီး ဘာမှဝင်မဆုံးဖြတ်ပေးဘူးဆိုရင် ဟယ်ရီ့သားသမီးတွေ ဘွဲ့ထူးတွေ မခံယူနိုင်ပါဘူး။

တခြား ဘွဲ့တွေရော ပေးလို့ရလား

ဘုရင်မကြီးက စည်းမျဉ်းတွေ မပြောင်းဘူးဆိုရင်တောင် နည်းနည်းတော့ ရှုပ်နေပါတယ်။

မင်းသား ဟယ်ရီ လက်ထပ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေကို မှတ်မိဦးမှာပါ။ အဲဒီနေ့မနက်မှာပဲ သူဘွဲ့တွေ၊ နာမည်တွေ တော်တော်များများရလိုက်ပါတယ်။

မြို့စား၊နယ်စားနဲ့ သူကောင်းဘွဲ့တွေ ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရခဲ့တာတွေက Duke of Sussex, Earl of Dumbarton and Baron Kilkeel တို့ ဖြစ်ပါတယ်။

စည်းမျဉ်းတွေအရဆိုရင် မြို့စားတစ်ယောက်ရဲ့ အကြီးဆုံးသားဟာ သူ့ဖခင်ဘွဲ့တွေထဲက သူ့ဖခင်ထက် အဆင့်နည်းနည်းနိမ့်တဲ့ ဘွဲ့တစ်ခုကို ရနိုင်ပါတယ်။

ဒီတော့ သားလေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Earl of Dumbarton ဖြစ်လာနိုင်ပါမယ်။

သမီးလေးဆိုရင်တော့ လေဒီ မောင့်ဘက်တန်-ဝင်ဆာ ဖြစ်လာမှာပါ။

ဘွဲ့တွေကို မိဘတွေက ငြင်းပေးလို့ရောရလား

ရပါတယ်။ အရင်တုန်းကလည်း ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Image copyrightMARK CUTHBERT Image caption ပီတာ နဲ့ ဇာရာ ဖီးလစ်တို့ တော်ဝင်ဘွဲ့တွေ မခံယူဘဲ နေထိုင်ခဲ့ကြ

ဘုရင်မကြီးရဲ့ သမီးတော် မင်းသမီး အန်းရဲ့ ကလေးတွေဖြစ်တဲ့ ပီတာနဲ့ ဇာရာတို့အတွက် ဘွဲ့တွေ ချီးမြှင့်ပေးတုန်းက အန်းမင်းသမီးက ငြင်းခဲ့ပါတယ်။

သူ့ကလေးတွေကို သာမန်ဘဝမှာ တတ်နိုင်သလောက် နေစေချင်လို့ပါတဲ့။

တစ်ချိန်ချိန်မှာ ထီးနန်းဆက်ခံတာရော ဖြစ်နိုင်မလား

ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စည်းမျဉ်းတွေအရဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရှေ့မှာ နန်းလျာ ခြောက်ယောက် ရှိနေပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

သူ့ရှေ့က နန်းလျာက သူ့ဖခင် ဟယ်ရီပါ။ ဟယ်ရီ့ရှေ့မှာတော့ ဝီလျံရဲ့ သားသမီးတွေ ဖြစ်တဲ့ ဂျော့ချ်၊ ရှားလက်နဲ့ လူဝီတို့ ရှိပါတယ်။

ကလေးက အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာမှာလား

ဟုတ်ပါတယ်။ မက်ဂန်က အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်နေဆဲမို့ ကလေးက အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဖြစ်လာမှာပါ။

အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ငါးနှစ်နေထိုင်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ သားသမီးတွေဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ရကြပါတယ်။

အမေရိကန် ပြင်ပမှာ မီးဖွားမယ့် မက်ဂန်ကတော့ အမေရိကန်သံရုံးမှာသွားပြီး ကလေးအတွက် စာရင်းသွင်းပေးရမှာပါ။

ဖခင်က ဗြိတိန်ကမို့ ကလေးက အလိုအလျောက် နိုင်ငံသားခံယူခွင့် နှစ်ခုရှိသူ ဖြစ်လာမှာပါ။

မက်ဂန်က ဗြိတိန်မှာ နိုင်ငံသား ခံယူမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပေမဲ့ သူ ယူကေမှာ အနည်းဆုံး ငါးနှစ်နေပြီးမှ လျှောက်လို့ရမှာမို့ အဲဒါက အချိန်ကြာဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မက်ဂန်က ယူကေမှာ နိုင်ငံသား ခံယူပြီးရင် အမေရိကန် နိုင်ငံသား အဖြစ်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကလေးကတော့ အနည်းဆုံး အသက် ၁၆ ထိစောင့်ပြီးမှ ဒါမျိုးလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။