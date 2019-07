ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption ယူကေနိုင်ငံရဲ့ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်သစ် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်

ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ဟာ ကွန်ဆာဗေးတစ် ပါတီခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ မကြာခင်မှာ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံရတော့မှာပါ။ သူဟာ ယူကေနိုင်ငံမှာ လူသိအများဆုံး နိုင်ငံရေးသမားတွေထဲက တဦး ဖြစ်ပါတယ်။

လွှတ်တော်အမတ်၊ လန်ဒန်မြို့တော်ဝန်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး စတဲ့ ရာထူးတွေ ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ဟာ အငြင်းပွားဖွယ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦး ဖြစ်လာပုံ

Spectator မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အယ်ဒီတာ၊ Have I Got News For You ဆိုတဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ပါဝင်ခဲ့သူ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ကို ကသောင်းကနင်းနိုင်သူအဖြစ် အများက သိခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ Henley-on-Thames မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာ ကွန်ဆာဗေးတစ် အမတ် မိုက်ကယ် ဟက်ဆယ်တိုင်း နေရာမှာ အစားထိုး ရွေးကောက်ခံခဲ့ရပြီး လွှတ်တော်အမတ် တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။

လိင်တူချစ်သူများ အခွင့်အရေး

ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ကို တခြား ကွန်ဆားဗေးတစ် အမတ် အတော်များများထက် ပိုပြီး ပွင့်လင်း လွတ်လပ်တဲ့ အမြင်ရှိသူလို့ ယူဆကြပါတယ်။ လိင်တူဆက်ဆံမှု မြှင့်တင်ရေး တားမြစ်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ဒေသန္တရ အာဏာပိုင်တွေက ဖျက်သိမ်းတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းသမားဘဝတုန်းက မေးခွန်း ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လွှတ်တော်အမတ် ဖြစ်လာတဲ့အခါ သဘောထား ပြောင်းသွားခဲ့ပြီး လူတွေရဲ့ ဘဝကို အစိုးရက ဝင်မစွက်ဖက်သင့်ဘူးလို့ ဆိုလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်မထပ်ဘဲ စုံတွဲအနေနဲ့ တရားဝင် အတူ ပေါင်းသင်းနေထိုင်မှုကိုလည်း သူက ထောက်ခံ မဲပေးခဲ့ပါတယ်။

Image caption ၂၀၀၄ ခုနှစ်တုန်းက Have I Got News For You ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်မှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် ပါခဲ့စဉ်က

ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ဟာ သူ့ရဲ့ အပြောအဆို အပြုအမူတွေကြောင့် အမြဲပဲ လူပြောများစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

၂၀၀၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ကန် ဘစ်ဂ်လီ ဆိုသူ လစ်ဗာပူးမြို့သား အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦး အီရတ်မှာ ပြန်ပေးဆွဲခံရပြီး သေဆုံးခဲ့တာအပေါ် လစ်ဗာပူး မြို့ခံတွေက လွန်လွန်ကျူးကျူး ပူဆွေးပြနေတယ်ဆိုပြီး Spectator မဂ္ဂဇင်းမှာ ဆောင်းပါးရေးခဲ့တဲ့အတွက် အဲဒီအချိန်က ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သူ မိုက်ကယ် ဟားဝါ့ဒ်က သူ့ကို လစ်ဗာပူးမြို့ကို ကိုယ်တိုင်သွား တောင်းပန်ဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့ရပါတယ်။

အဲဒီကိစ္စအပြီး နောက်တစ်လမှာ Spectator မဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါးရေးသူ ပက်ထရိုနယ်လာ ဝိုင်းယက်နဲ့ သူရှုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပါတီခေါင်းဆောင် မစ္စတာ ဟားဝါ့ဒ်ကို အမှန်အတိုင်း မပြောခဲ့ဘူး ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်လာချိန်မှာပဲ အတိုက်အခံ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီရဲ့ အနုပညာ ဝန်ကြီး အဖြစ်ကနေ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် အထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။

နောက်တစ်နှစ်အကြာမှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် ခေါင်းပြန်ထောင်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ Spectator မဂ္ဂဇင်း ကနေ နုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ကို ကွန်ဆာဗေးတစ် ပါတီ ခေါင်းဆောင်သစ် ဒေးဗစ် ကင်မရွန်က အဆင့်မြင့်ပညာရေး ဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ Telegraph သတင်းစာကြီးမှာ သတင်းတွေ ဆက်ရေးနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း သူ့ရဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ ပါပူအာ နယူးဂီနီ နိုင်ငံကို လူသားစားဝါဒ၊ အကြီးအကဲတွေ သတ်ဖြတ်မှု စတာတွေနဲ့ ဆက်နွှယ် ရေးသားခဲ့တဲ့အတွက် ပါပူအာ နယူးဂီနီ နိုင်ငံကို ပြန်တောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။

Henley မြို့ လွှတ်တော်အမတ် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာတော့ ယူကေ နိုင်ငံရေး လောကမှာ ရာထူးအကြီးဆုံး နေရာ တစ်ခုကို ရလာခဲ့ပါတယ်။

လန်ဒန်မြို့တော်ဝန်ဘဝ

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Barcroft Media Image caption လန်ဒန် အိုလံပစ် ပွဲတော်မှာ မြို့တော်ဝန် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် ဇစ်ဝိုင်ယာကြိုး တွယ်စီးပြနေစဉ်

၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ လေဘာပါတီဝင် လန်ဒန်မြို့တော်ဝန် ကင် လစ်ဗင်းစတုန်း ဆီကနေ ရာထူး လွှဲပြောင်း ဆက်ခံခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ လန်ဒန်မြို့တော်ဝန် အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ သူလုပ်ဖူးခဲ့သမျှ အစိုးရ ရာထူးတွေထဲမှာ အချိန်အကြာဆုံး မြဲခဲ့တဲ့ ရာထူး ဖြစ်ပါတယ်။

လန်ဒန်မြို့တော်ဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်အတွင်း ရာဇဝတ်မှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ အိမ်ရာ နေရာချထားရေး၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး စတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ သူ အအောင်မြင်ဆုံး လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။

ရာဇဝတ်မှု

သူမြို့တော်ဝန်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း လန်ဒန်မြို့မှာ လူသတ်မှု၊ လူသေမှု အပါအဝင် လူသတ်ခံရမှုနှုန်းဟာ လူ တစ်သန်းမှာ ၂၂ ယောက်ကနေ ၁၂ ယောက်နှုန်းကို လျော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်မြို့တော်ဝန်ရဲ့ ဒုတိယ သက်တမ်းမှာကတည်းက ဒီနှုန်းက ကျဆင်းလာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် လန်ဒန်မြို့တော်ဝန် ဖြစ်လာခဲ့အပြီး ပထမ နှစ်ပိုင်း အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ဓားထိုးမှု ရာဇဝတ်နှုန်းဟာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။

အကြမ်းဖက် ရာဇဝတ်မှုတွေကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် ရဲတွေ လမ်းမှာ ရပ်တန့် ရှာဖွေခွင့်ကို ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဗဟိုအစိုးရရဲ့ ဘတ်ဂျတ် ဖြတ်တောက်မှုတွေ ရှိနေပေမဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတွေ တိုးမြှင့် ခန့်ထားမယ်လို့ သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။

အိမ်ရာ နေရာချထားရေး

၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လကုန်မတိုင်ခင်မှာ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာ အရေအတွက်ဟာ တစ်သိန်းကျော် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အရင် မြို့တော်ဝန် သက်တမ်း နှစ်ခု ကနဲ့ စာရင် ပိုများလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။

လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး

လန်ဒန်မြို့တော်ဟာ နှစ်စီးတွဲ ဘတ်စ်ကားတွေ ပြေးဆွဲဖို့ လမ်းတွေ ကျဉ်းတယ် ဆိုပြီး အဲဒီ ဘတ်စ်ကားတွေကို ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအစား ဘတ်စ်ကားသစ်တမျိုး ကို အစားထိုး ပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အသေပိတ်ထားတဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေ၊ အင်ဂျင် ပြဿနာတွေကြောင့် မကျေနပ်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဘတ်စ်ကားသစ်တွေဟာ သာမန် ဘတ်စ်ကားတွေ ထက်လည်း ကုန်ကျစရိတ် ပိုများတာ ဖြစ်ပါတယ်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့ရဲ့ နာမည်ကြီး လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ "ဘောရစ်စ် စက်ဘီး" လို့ လူသိများတဲ့ စက်ဘီးငှား စီမံကိန်းကို လန်ဒန်မြို့မှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လက စလို့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။

သူကိုယ်တိုင် စက်ဘီး စီးပြပြီး လန်ဒန်မြို့တွင်း စက်ဘီးနဲ့ သွားလာဖို့ အမြဲလိုလို ကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ မြို့တော်ဝန် သက်တမ်း နောက်ဆုံးနှစ်အတွင်း လန်ဒန်မြို့တွင်း စက်ဘီးငှားစီးသူ အရေအတွက်ဟာ ၁၀ သန်းကျော်ခဲ့ပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ ဒီစက်ဘီးတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ကုန်ကျစရိတ်က တစ်နှစ်ကို ၁၁ သန်းလောက် ရှိတယ်လို့ ဝေဖန်သူတွေက ထောက်ပြကြပါတယ်။ တချို့ကလည်း ဒီစက်ဘီးငှား စီမံကိန်းဟာ မစ္စတာ လစ်ဗင်းစတုန်း မြို့တော်ဝန် ဖြစ်နေတုန်းမှာ ထုတ်ဖော် ကြေညာခဲ့တဲ့ စီမံကိန်း ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး ထောက်ပြ ခဲ့ကြပါတယ်။

Image caption ဥယျာဉ်တံတား ကုန်ကျစရိတ်

အိုလံပစ်ပွဲတော်

လန်ဒန်မြို့တော်ဝန်အဖြစ် တာ၀န် ထမ်းဆောင်စဉ်မှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ဟာ လန်ဒန်မြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ၂၀၁၂ အိုလံပစ် ပွဲတော်အတွက် ကြီးကြပ် စီစဉ်မှုတွေ မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။

လူတွေ အမှတ်အရဆုံး တစ်ခုက ယူကေနိုင်ငံ ပထမဆုံး အိုလံပစ် ရွှေတံဆိပ် ဆွတ်ခူးတာကို အောင်ပွဲခံဖို့ ကောင်းကင်ကြိုးတန်း ဇစ်ဝိုင်ယာမှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် တွဲခို စီးပြစဉ်မှာ တွဲလောင်းကြီး ဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အိုလံပစ်ပွဲတော်ကတော့ အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ အများက ယူဆခဲ့ကြပြီး ယူကေနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ အိုလံပစ် ပွဲတော်အပြီးမှာ အိုလံပစ် အားကစားကွင်းကြီးကို ဘောလုံးကွင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲ ဆောက်လုပ်ခဲ့တာ အပါအဝင် အိုလံပစ်ပွဲတော်နောက်ပိုင်း သူ့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအပေါ် မေးခွန်းထုတ်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပြန်တဲ့ သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ အစီရင်ခံစာအရ အဲဒီလို ပြောင်းလဲ ဆောက်လုပ်တာဟာ ပေါင် ၃၂၃ သန်း ကုန်ကျခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပေါင် သန်း ၁၉၀ လောက် ကျမယ်လို့ နဂိုက ခန့်မှန်းခဲ့တာပါ။

ဥယျာဉ်တံတား စီမံကိန်း

မြို့တော်ဝန် သက်တမ်း နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ဒိုင်ယာနာ မင်းသမီးကို အောက်မေ့တဲ့ အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ သိမ်းမြစ်ပေါ်မှာ ဥယျာဉ်တံတားတစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။

သစ်ပင် ပန်းမန်တွေ စိုက်ထားပြီး ခြေလျင်သာ လျှောက်ခွင့် ပြုမယ့် အဲဒီ တံတား တည်ဆောက်ဖို့ကို ဗြိတိသျှ မင်းသမီး ဂျိုအဲန်နာ လမ်မ်လီ က ၁၉၉၈ ခုနှစ်က အကြံပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂလိကနဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေနဲ့ တည်ဆောက်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာပါ။

ဒါပေမဲ့ သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ ဒီစီမံကိန်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပေါင် ၅၃ သန်းလောက် သုံးထားပြီး ဖြစ်ပြီး ၄၃ သန်းဟာ လူထုရဲ့ ငွေတွေ ဖြစ်ပါတယ်။

နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဘဝ

လန်ဒန်မြို့တော်ဝန်အဖြစ် ရာထူးသက်တမ်း မကုန်ခင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် ပါလီမန်ထဲ ပြန်လာဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ Uxbridge နဲ့ South Ruislip မဲဆန္ဒနယ်မှာ အမတ်နေရာအဖြစ် အရွေးခံခဲ့ရပါတယ်။

လွှတ်တော်အမတ် ပြန်ဖြစ်လာအပြီးမှာ သူ့မဲဆန္ဒနယ်မြေအနီးမှာ ရှိတဲ့ ဟိသရိုး လေဆိပ်ကို တိုးချဲ့ဖို့ အစီအစဉ်ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပြီး လေဆိပ် တိုးချဲ့မယ့် မြေတူးစက်တွေရှေ့မှာ သူလဲလျောင်းပြမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ ဟိသရိုး လေဆိပ် တိုးချဲ့ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ လွှတ်တော်အမတ်တွေ မဲခွဲဆုံးဖြတ်တုန်းက ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်တစ်ယောက် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဆီ တရားဝင် ခရီးထွက်နေလို့ ဝင်မဲမပေးခဲ့ပါဘူး။

၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ ဝန်ကြီးချုပ်သစ် ထရီစာ မေက သူ့ကို နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေစဉ်မှာ အီးယူထဲကနေ ယူကေ ထွက်နိုင်ဖို့ စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ထိပ်ဆုံးကနေ ပါခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီနှစ်မှာ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အတွက် ဝင်ပြိုင်ဖို့ လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ မိုက်ကယ် ဂို့ဗ် က ရုတ်တရက် ဝင်ပြိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့နောက်မှာ သူ ဝင်မပြိုင်တော့ဘဲ နောက်ဆုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။

ဥရောပ သမဂ္ဂ ကနေ ယူကေနိုင်ငံ ထွက်ဖို့ စည်းရုံးပြောဆိုမှုတွေမှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အနေနဲ့ ဦးဆောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။

ရုရှား ဆန့်ကျင်မှု

ရုရှားအပေါ် တင်းမာတဲ့ ယူကေအစိုးရရဲ့ သဘောထားတရပ်ကို ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး တစ်ဦးအနေနဲ့ ထောက်ခံပြခဲ့ပါတယ်။ ယူကေနိုင်ငံထဲမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ရုရှားသူလျှိုဟောင်း ဆာဂေး ဆခရီပါလ် နဲ့ သူ့သမီး အာရုံကြော ထိခိုက်စေတဲ့ အဆိပ် ခတ်ခံခဲ့ရအပြီးမှာ ရုရှား သံတမန်တွေကို နိုင်ငံထဲကနေ နှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။

အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျနဲ့ အီးယူအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေကလည်း ယူကေနဲ့ ပေါင်းပြီး သူတို့နိုင်ငံတွေထဲက ရုရှားသံတမန် ၁၄၀ ကျော်လောက်ကို နှင်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption နာဇာနင် ဇဂါရီ ရက်ကလစ်ဖ် ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက အီရန်မှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရပါတယ်။

အီရန်

ဒါပေမဲ့ အီရန်မှာ အကျဉ်းကျနေတဲ့ ဗြိတိသျှ နိုင်ငံသား အီရန်အမျိုးသမီး နာဇာနင် ဇဂါရီ ရက်ကလစ်ဖ် နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် တစ်ယောက် ပါလီမန်မှာ ပြန်တောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။

နာဇာနင် ဇဂါရီ ရက်ကလစ်ဖ်က အီရန်နိုင်ငံကို အလည်ရောက်နေတာလို့ သူ့ကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်မှာ ထွက်ဆိုခဲ့ပေမယ့် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ကတော့ မစ္စစ် ဇဂါရီ ရက်ကလစ်ဖ် ဟာ အီရန်မှာ သတင်းထောက်တွေကို စာသင်ပေးနေတာဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။

နောက်ပိုင်းမှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က မစ္စစ် ဇဂါရီ ရက်ကလစ်ဖ် ဟာ တကယ့် တကယ် အီရန်နိုင်ငံမှာ အလည်ရောက်နေတာပါလို့ ပြန်ပြင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မစ္စစ် ဇဂါရီ ရက်ကလစ်ဖ်ရဲ့ ပြဿနာမှာ သူ့ပြောဆိုချက်က ရိုက်ခတ်မှု မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ မစ္စစ် ဇဂါရီ ရက်ကလစ်ဖ် ရဲ့ မိသားစုကတော့ ဒါကို လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။

ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် ပြောအပြီး ရက်အနည်းငယ် အကြာမှာပဲ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဝါဒဖြန့်မှုတွေ လုပ်ခဲ့မှု စွဲချက်တွေနဲ့ မစ္စစ် ဇဂါရီ ရက်ကလစ်ဖ် ကို အီရန် တရားသူကြီးရှေ့ ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။

ဆော်ဒီအာရေဗျ

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘဝမှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် ဟာ ယူကေရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ မဟာမိတ် ဆော်ဒီ အာရေဗျ နိုင်ငံကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသက ကြားခံစစ်ပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့မှုနဲ့ စွပ်စွဲထားတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေ ပေါက်ကြား ပေါ်ထွက်လာခဲ့အပြီးမှာ ယူကေအစိုးရရဲ့ ခေါ်ယူ ကြိမ်းမောင်းမှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။

ဒါပေမဲ့လည်း ယီမင်နိုင်ငံရဲ့ အငြင်းပွားစရာ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင် ပတ်သက်နေတဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျကို ယူကေက လက်နက် ရောင်းချဖို့ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က ဆက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က မျက်စိလေးပဲ ဖော်ပြီး တကိုယ်လုံး ဘူရ်ကာ ခေါင်းမြီးခြုံထားတဲ့ မွတ်ဆလင် အမျိုးသမီးတွေဟာ အိမ်တံခါးတွေမှာ စာထည့်ဖို့ ထားတဲ့ စာတိုက်ပုံးတွေနဲ့ တူတယ် ဆိုပြီး Daily Telegraph သတင်းစာမှာ မှတ်ချက်ပေး ရေးခဲ့တဲ့အတွက် ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသေးတယ်။

အဲဒီအချိန်မှာတော့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ဟာ ဝန်ကြီးချုပ် ထရီစာ မေရဲ့ အီးယူထဲကနေ ဗြိတိန် နုတ်ထွက်ရေး အစီအစဉ်ကို ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ထဲကနေ ထွက်သွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။

အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂထဲကနေ ဗြိတိန်နုတ်ထွက်ရေး ကြိုးပမ်းလှုံ့ဆော်သူ

အီးယူကနေ ဗြိတိန် နုတ်ထွက်သင့်မသင့်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲအတွင်း ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က နုတ်ထွက်ရေးမဲ ပေးကြဖို့ ထိပ်ဆုံးကနေ ဦးဆောင်ခဲ့သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။

သူဟာ အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂကို ဝေဖန် ပြောဆိုလေ့ ရှိပြီး အီးယူထဲက ဗြိတိန် ထွက်ခြင်းအားဖြင့် ရလာနိုင်မယ့် အကျိုးအမြတ်တွေကို ချပြ ပြောဆိုလေ့ ရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption ဥရောပသမဂ္ဂထဲကနေ ဗြိတိန် နုတ်ထွက်ဖို့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် ဦးဆောင်စည်းရုံးခဲ့

ဒါပေမဲ့ ဘယ်ဘက်ကို သူထောက်ခံသလဲ ဆိုတာ သိပ်မကွဲပြားလှပါဘူး။

လန်ဒန်မြို့တော်ဝန်ဘဝမှာတုန်းက ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က ဥရောပ ဘုံစျေးကွက်မှာ ယူကေနိုင်ငံ ပါဝင်တဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို ထုတ်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။

၂၀၁၃ ခုနှစ် Daily Telegraph သတင်းစာထဲမှာ ရေးတဲ့ အခါကျတော့ အီးယူထဲမှာ ရှိနေမှုရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြရင်း အီးယူထဲက ထွက်ခြင်းအားဖြင့် ယူကေရဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကောက်ချက်ချ ရေးထားပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ အီးယူ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ရေး မဖြစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗြိတိသျှ ပြည်သူတွေကို ဆုံးဖြတ်ခိုင်းဖို့ အစီအစဉ်ကို သူ ထောက်ခံတယ် ဆိုတာကိုတော့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောခဲ့ပါတယ်။

အီးယူကနေ ဗြိတိန် နုတ်ထွက်ရေး မဲဆွယ် စည်းရုံးစဉ်ကာလအတွင်းမှာ အီးယူထဲ ဆက်နေချင်သူတွေဆီက ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကို သူ အကြီးအကျယ် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။

သူကတော့ အီးယူနဲ့ ဘာညှိနှိုင်းမှုမျိုးမှ မလုပ်ဘဲ ဗြိတိန် နုတ်ထွက်ဖို့ကိုပဲ ဆက်စည်းရုံးပြောဆိုနေခဲ့ပြီး အီးယူနဲ့ ညှိနှိုင်း လိုက်လျောဖို့ ဝန်ကြီးချုပ် ထရီစာမေရဲ့ အစီအစဉ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။

အီးယူနဲ့ သဘောတူညှိနှိုင်းမှု ရသည်ဖြစ်စေ၊ မရသည်ဖြစ်စေ ဗြိတိန်နိုင်ငံဟာ လာမယ့် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ကျရင် အီးယူထဲကနေ ထွက်နိုင်တယ်၊ ထွက်သင့်တယ်လို့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က အခိုင်အမာ ဆက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။