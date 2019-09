ဓာတ်ပုံ မူပိုင် BBC Three/ David Weller Image caption ကွဲနေတဲ့ အသည်းကို အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့ ကြည့်

သာမန် အသည်းကွဲတာထက်တော့ နည်းနည်း ပိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ အသည်းကွဲခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်တိတိ အချိန်လောက်ကပါ။ တစ်သက်လုံးအတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး ရုတ်တရက် ဆုံးခန်းတိုင် သွားခဲ့တုန်းကပေါ့။

ချစ်သူနဲ့ အတူနေဖို့ အိမ်ပြောင်းခါနီးမှာ ချစ်သူဘက်က စိတ်ပြောင်းသွားခဲ့တာပါ။ လမ်းခွဲတော့မယ်လို့ သူပြောလိုက်ချိန်မှာ အကြီးအကျယ် တုန်လှုပ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ဘယ်တော့မှ ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ခံစားမိပါတယ်။

လမ်းခွဲခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ

ရည်းစားတွေနဲ့ ခဏခဏ လမ်းခွဲခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီအခါတိုင်း လုပ်နေကျက အပြင်လျှောက်လည်၊ မူးအောင်သောက်၊ ပြီးရင် လောကကြီးကို မေ့ထားလိုက်တာပါပဲ။ အဲဒီလို အကြိမ်ကြိမ် လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ ဒါက မထိရောက်တဲ့ နည်းဆိုတာ သိလာရပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ မေ့မရလို့ပါပဲ။ တကယ်ပါ။

ဒီတော့ မနှစ်တုန်းက တခြားနည်းနဲ့ စမ်းကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၃၂ နှစ်မှာ လန်ဒန်မြို့ကနေ ခွာခဲ့ပါတယ်။ ၂၇ နှစ်လုံးလုံး နေလာခဲ့တဲ့ လန်ဒန်မြို့ကနေ နယ်မြို့တစ်မြို့ကို ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။

အားလုံးကို မေ့ပစ်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ အချစ်ဟောင်းနဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်၊ လမ်းပေါ်၊ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိပ်တိုက်တိုးမိမှာကို လုံးဝ ရင်မဆိုင် ရဲခဲ့ပါဘူး။

ဒီတော့ အတိတ်က ခြေရာဟောင်းတွေကို ရှောင်နိုင်အောင် နေရာသစ်မှာ ဘဝသစ် စရင်ဖြင့် သက်သာရာ ရလိမ့်မယ်လို့ တွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘဏ်ထဲမှာ စုထားတဲ့ ရာဂဏန်းလောက် ငွေလေးနဲ့ပဲ ခြိုးခြိုးခြံခြံနဲ့ စီမံကိန်းချပြီး ချစ်သူဟောင်းရှိရာ လန်ဒန်မြို့ကနေ စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် BBC Three/David Weller Image caption ဝေဒနာ သက်သာလိုငြား ချစ်သူဟောင်းနဲ့ ဝေးရာ ကျေးလက် နယ်ဘက်ကို ပြေးထွက်ခဲ့ရ

အသည်းကွဲတာကို ကုစားဖို့အတွက် နောက် ၈ လလောက် ကိုယ့်ဘဝထဲ နှစ်မြှုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ မိုင်နဲ့ချီ လမ်းလျှောက်တယ်။ ပင်လယ်ထဲမှာ ရေသွားကူးတယ်။ ချုံးပွဲချ ငိုတယ်။ ပြီးတော့ အရင်ကထက် အလုပ်ကို ပိုကြိုးကြိုးစားစား လုပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေကို မကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။

တစ်သက်လုံး မြို့ကြီးပြကြီးမှာ နေလာသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျေးလက် နယ်ဘက်မှာ နေရတာဟာ သိပ်ကို အထီးကျန် ဆန်လွန်းတယ် ဆိုတာကို သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။

မိသားစုရဲ့ ဖေးမမှုတွေ ရှိလို့ ကံကောင်းပေမဲ့ အနားမှာ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိဖို့လည်း လိုတယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ နယ်ဘက်ကို ပြောင်းလာတာ နည်းနည်းကြာတော့ သူငယ်ချင်း အများစုက ဖုန်းခေါ် စကားပြောတာတွေ မလုပ်ကြတော့ပါဘူး။ သူတို့လည်း သူတို့ဘဝနဲ့ သူတို့ ရှိတာပဲလေ။ လူကိုယ်တိုင် လာတွေ့ပါ့မယ် ဆိုတဲ့ ကတိစကားတွေက တကယ်တမ်း အကောင်အထည် ပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး။ တစ်ခါမှ ဒီလောက် အထီးကျန် မဆန်ခဲ့ဖူးပါဘူး။

ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးခွန်းထုတ်မိပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ လမ်းခွဲခြင်းဆိုတာမျိုး ရှိသလား၊ အသည်းကွဲတာကို အပြုသဘော ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ နည်းတစ်ခုရော တကယ်ပဲ ရှိသလား ဆိုတာကိုပါ။

အဲဒီအချိန်တုန်းက ကိုယ့်ကို လမ်းပြပေးမဲ့သူ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အခု တစ်နှစ်အကြာမှာတော့ ဒီမေးခွန်းတွေကို အဖြေရှာဖို့ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးနေတာပါ။

အသည်းကွဲတယ် ဆိုတာ ဘာလဲ

"အမှန်ကတော့ အသည်းကွဲတယ် ဆိုတာ ဆုံးရှုံးသွားမှုအတွက် ယူကြုံးမရဖြစ်မိတဲ့ ခံစားချက် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်" လို့ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ စိတ်ပညာရှင်လည်းဖြစ်၊ အချစ်ရေး နည်းပြလည်း ဖြစ်တဲ့ ဂျို ဟမ်မင်းစ် က ရှင်းပြပါတယ်။

လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စိတ်ခံစားချက်ချင်း မတူကြပေမဲ့ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲစိတ်၊ နာကျင်မှုဝေဒနာကို ဘယ်တော့မှ မဖျောက်နိုင်တဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ခံစားချက်တွေကတော့ လူအများမှာ ရှိတတ်ကြပါတယ်။

ဦးနှောက်ပိုင်းကိုကြည့်မယ် ဆိုရင် ဝမ်းနည်းစိတ်ဒဏ် ခံစားရတဲ့အချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်း နာကျင်မှုဒဏ် ခံရသလိုပဲ ဦးနှောက်က အလားတူ တုံ့ပြန်တာ တွေ့ရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် မူးယစ်ဆေး စွဲသူတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာမျိုးတွေလည်း အသည်းကွဲသူတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် လို့ သူက ပြောပြပါတယ်။

စာရေးသူအတွက်ကတော့ အသည်းကွဲ ဝေဒနာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အထဲမှာ လုံးဝ လောင်မြိုက်နေသလို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ အသည်း

ဒီလို လက္ခဏာမျိုးတွေရဲ့ ဒဏ်ကို ခံနိုင်ဖို့က တကယ့်ကို ရုန်းကန်ကြိုးစားရမှာပါ။ အချစ်ဟောင်းကို ပြန်ပေါင်းထုပ်ဖို့ နောက်ထပ် ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ ဖုန်းဆက်ချင်တာ၊ တောင်းပန် ခယချင်တာ၊ အရင်က အမှတ်တရ အကြောင်းတွေ ပြန်ပြောပြချင်တာတွေက တဖွားဖွားပေါ်နေမှာ ဖြစ်ပြီး မလုပ်ပဲ နေဖို့က သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။

"စိတ်ခံစားမှုအပိုင်းကို ကြည့်ရင် ချစ်သူနဲ့ ခါးခါးသီးသီး လမ်းခွဲခဲ့ရတဲ့အခါမျိုးမှာ ခံစားမှုဖြစ်စဉ် အဆင့် ၅ ဆင့်ကို ကျော်ဖြတ်ရပါတယ်။ ချစ်သူရဲ့ အပယ်ခံရမှု၊ ဒေါသထွက်မှု၊ ပြန်ပေါင်းဖို့ ညှိမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေနဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဖြစ်သမျှကို လက်ခံလိုက်ရမှု စတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတလေ ဒီအဆင့်တွေဟာ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ပြန်ဖြစ်တတ်လေ့ ရှိပါတယ်" လို့ ဂျို ဟမ်မင်းစ် က ပြောပါတယ်။

အသည်းကွဲတာကို ဘယ်လို ကျော်လွှားမလဲ

စာရေးသူကတော့ အသည်းကွဲတာကို ကျော်လွှားတာဟာ အနုပညာ တစ်ရပ်လို့ မြင်ပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ အနုပညာလို့ ပြောလိုက်တဲ့အတွက် သိပ္ပံနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ အသည်းကွဲသူတွေ တကယ်တန်း ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့သလဲ။ ဘယ်လို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်သလဲ ဆိုတာကို သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာချက် အတော်များများနဲ့ လေ့လာသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။

ဥပမာအားဖြင့် မကြာသေးခင်က Experimental Psychology သိပ္ပံဂျာနယ်မှာ အသည်းကွဲ ဝေဒနာကို ထိထိရောက်ရောက် ကုစားနိုင်မယ့် နည်းဗျူဟာ ၃ ခုအကြောင်း အစီရင်ခံစာတစ်ခုကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အချစ်ဟောင်းရဲ့ မကောင်းကြောင်းတွေကို စဉ်းစားတာ၊ အချစ်ဟောင်းအပေါ် စွဲလမ်း တမ်းတနေဆဲ ဆိုတာကို လက်ခံလိုက်တာ၊ အချစ်ဟောင်းနဲ့ လုံးဝမပတ်သက်တဲ့ တခြား ပျော်စရာအကြောင်းတွေကို စဉ်းစားပြီး အာရုံလွှဲတာ စတဲ့ နည်းဗျူဟာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။

လောကမှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လူဆိုတာ မရှိတာမို့ ဒီနည်းဗျူဟာ ၃ ခု စလုံးကို သုံးလို့ မရရင်တောင် နည်းနည်းစီ ရောပြီး စစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။

စာရေးသူနဲ့ လိုက်ပြောကြည့်ပါလား - "အချစ်ဟောင်းရဲ့ ပါးစပ်က သိပ်နံတာပဲ။ အန်တောင် အန်ချင်တယ်"

ပြီးရင် - "လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိတာ ဘာဖြစ်သလဲ။ အဲဒီလူက ရွံစရာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်နေရင်တောင် သူ့ကို ချစ်တယ် ဆို ကောင်းတာပေါ့"

နောက်ဆုံးမှာတော့ - "ဒီကနေ့ ရာသီဥတုလေးက သာယာလိုက်တာနော်" လို့ပြောကြည့်လိုက်ပါ။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption ကွဲအက်နေတဲ့ အသည်းကို ပလတ်စတာနဲ့ ဆက်ထားမယ်

အချစ်ရေး ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဒီး ဟုမ်းစ် ကလည်း အသည်းကွဲဝေဒနာ ကုစားနိုင်မဲ့ နောက်အချက် တစ်ခုကို အကြံပြုထားပါတယ်။ "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အချိန်ပေးပြီး ပျော်အောင်နေပါ။ ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲရလို့ ဝမ်းနည်း တုန်လှုပ်နေတယ် ဆိုရင် အလုပ်ကနေ တစ်ရက် ခွင့်ယူလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ" လို့ ဆိုပါတယ်။

"သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောပါ။ ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကို ဒိုင်ယာရီမှာ ချရေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စက ကိုယ့်ဘဝကို လွှမ်းမိုးမသွားပါစေနဲ့။ ပြီးတော့ အလျင်စလို ဆုံးဖြတ်ချက် မချပါနဲ့။ အချစ်ဟောင်းနဲ့ အတူနေခဲ့တဲ့ အိမ်မှာ ဆက်နေနိုင်စွမ်း ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ကောင်းထင်မိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ပစ္စည်းတွေ လျှောက်ရွှေ့ပစ်တာမျိုး၊ နံရံ ဆေးအရောင်ပြောင်းသုတ်တာမျိုးတွေ လုပ်ပြီးရင် အဲဒီအိမ်မှာ ဆက်နေနိုင်တယ်လို့ ခံစားလာမိမှာပါ" လို့ သူက ပြောပါတယ်။

ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ အချစ်ဟောင်းအကြောင်းတွေ လိုက်မဖတ်ဖို့ကိုလည်း ဂျို က အကြံပြုပါတယ်။

"အတိတ်က အမှတ်ရစရာတွေ ပေါ်လာစေမယ့် ဓာတ်ပုံတို့၊ မက်ဆေ့ဂျ် တို့ကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။ ဒီလို လုပ်တာဟာ ရက်စက်ရာ ကျတယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ အသည်းကွဲ ဝေဒနာ ကုစားရာမှာ တကယ့်ကို အထောက်အကူ ပြုပါတယ်"

"ဖုန်းခေါ်တာ၊ မက်ဆေ့ဂျ် ပို့တာတွေ မလုပ်ပါနဲ့၊ အထူးသဖြင့် ညဘက်တွေမှာပေါ့။ မနေနိုင်ရင်တော့ မက်ဆေ့ချ်ကို အကြမ်းရေးပြီး ပြန်ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သီးသန့် အကြမ်းချရေးပါ။ အချစ်ဟောင်းနောက် တကောက်ကောက် လိုက်ချောင်းတာမျိုးတွေ မလုပ်ပါနဲ့" လို့ ဆိုပါတယ်။

ယူကျုံးမရဖြစ်မှု၊ ဒေါသထွက်မှုတွေကလည်း အရေးပါပါတယ်။ ပြောရရင် အဲဒီအချိန်တုန်းက ကိုယ့်ကို ထားပစ်ရက်လေခြင်း ဆိုပြီး ဒေါသအမျက် ချောင်းချောင်း ထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို ဒေါသထွက်တာကလည်း တစ်မျိုးကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ကိုယ်လုံးဝ မကြည့်ချင်လောက်အောင် ခါးခါးသီးသီး မုန်းနေမိတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို အမှတ်ရ တမ်းတနေတာက အတော်လေး မလွယ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်တချို့ကတော့ ဒီလိုမလုပ်မိဖို့ အကြံပြုပါတယ်။

"လူတစ်ယောက်ကို မေ့ပစ်ဖို့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ" ဆိုတဲ့ ဗီဒီယို တစ်ခုထဲမှာ အချစ်ဟောင်းကို တစ်ခါမှ မကြိုက်ခဲ့ဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး ဝင်လာအောင် လုပ်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ သူ့ကို ဘာ့ကြောင့် ချစ်ကြိုက်ခဲ့တာလဲ ဆိုတာကို ပြန်ပြောင်း သုံးသပ်ဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

အဲဒီ့နောက် "အဲဒီ အချစ်ဟောင်းမှာ ရှိတဲ့ အရည်အသွေးတွေကို အချစ်သစ်မှာ တွေ့နိုင်မလား ဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးကြည့်ပါ"

ဒီတော့ ကိုယ့်အချစ်ဟောင်းကို ဘာ့ကြောင့် ချစ်တာလဲ။ သူက ကြင်နာတတ်သူ ဆိုပါတော့။ ဒါဆိုရင် သူ့လိုပဲ တခြား ကြင်နာတတ်သူတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိနေမှာပါ။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption ဦးနှောက်နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ နှလုံးသား

စာရေးသူအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ အချစ်ရေးအကြောင်း ဒီလိုနည်းနဲ့ ဆွေးနွေးပြောဆိုတာက အထောက်အကူ ပြုတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။

လမ်းခွဲပြီးပြီးချင်း အစပိုင်းမှာတော့ နောက်ထပ် ရွေးစရာ ချစ်သူတွေ အများကြီး ရှိတာပဲ ဆိုတဲ့ အယူအဆကို သိပ်လက်ခံကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေ ကိုယ့်ကို လာနှစ်သိမ့်စကားပြောရင် သူတို့က ကိုယ်ခံစားနေရတာကို နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးပဲ တွေးမိပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အချစ်ဟောင်းက အရာရာ ပြည့်စုံကောင်းမွန်နေတဲ့သူ မဟုတ်ဘူး၊ သူ့ကို ကြိုက်မိတဲ့ အချက်တွေက တခြားသူတွေ ဆီမှာလည်း ရှိနေတယ် ဆိုတာကို လက်ခံလာရင်တော့ အရေးပါတဲ့ မှတ်တိုင်တစ်ခုကို ရောက်လာပါပြီ။

ဒီအချက်တွေကို ပေါင်းလိုက်ပြီး အစီအစဉ်တစ်ခု ဆွဲလိုက်ပါ။ ကိုယ်ဘယ်လို ခံစားရသလဲ ဆိုတာကို လက်ခံလိုက်ပါ၊ ဝမ်းနည်းချင်ရင် ဝမ်းနည်းလိုက်ပါ၊ မိသားစု သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောပါ၊ လိုအပ်ရင် စိတ်ပညာရှင် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောကြည့်ပါ။

ဒိုင်ယာရီတစ်ခု ရေးပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ် တက်မကြည့်ပါနဲ့။ နာကျင်စရာတွေ အတိတ်ဟောင်းတွေကို ဖျက်ပစ်ပါ။ အလျင်စလို ဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့။ အချစ်ဟောင်းနဲ့ အဆက်အသွယ် မလုပ်ပါနဲ့။ သူ့ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အချက်တွေကိုပဲ စဉ်းစားပါ။ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်တွေကို ပြန်တွေးကြည့်ပါ။ အဲဒီအချက်တွေကို တခြားလူတွေဆီမှာလည်း တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ကြည့်ပါ။

ဖြေသိမ့်နိုင်ဖို့က အချိန် ဘယ်လောက်ယူသလဲ

The Supremes အဖွဲ့ ဆိုထားတဲ့ 'You Can't Hurry Love' "အချစ်ဆိုတာ လောလို့ မရပါ" ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ အလားတူပဲ မုန်းမေ့ပစ်ဖို့ကလည်း အချိန်ယူရပါတယ်။

ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို အပြုသဘောမြင်လာနိုင်ဖို့က အနည်းဆုံး သီတင်း ၁၁ ပတ်လောက် အချိန်ကြာတယ်လို့ လေ့လာချက်တစ်ခုက ဆိုပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images

စာရေးသူ ခုနပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ အသည်းကွဲတယ် ဆိုတာ သိပ္ပံပညာတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။

ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရ ဆိုရင် အတိတ်ကို မေ့နိုင်ဖို့ အချိန် ၆ လလောက် ယူခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်လောက်မှာတော့ တကယ်ပဲ ပုံမှန် အနေအထား ရောက်နေပါပြီ။

မယုံနိုင်စရာ ကောင်းတာက ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲ လက်တွဲဖော် အသစ်တွေ့ခဲ့ပြီး အချစ်စစ် အချစ်မှန် ဆိုတာကို သိလာရပါတယ်။ အခုဆို အချစ်ဟောင်းအတွက် မျက်ရည်တစ်ပေါက်တောင် မကျတော့ပါဘူး။

ဒီအတွေ့အကြုံကို အခြေခံပြီး စာရေးသူအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် သီအိုရီတစ်ခု ကောက်ချက်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အသည်းကွဲဝေဒနာကို ကုစားဖို့ ဆိုတာ ဝိရောဓိ ဆန်တဲ့ စိန်ခေါ်မှု တစ်ခု ဖြစ်တယ်။ ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့အတွက် ကုစားဖို့ ခက်လွန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။

အနှစ်ချုပ်ရရင် ကိုယ်ဟာ အချစ်စစ် အချစ်မှန်နဲ့ ထိုက်တန်သူ တစ်ဦး ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို အမြဲ အမှတ်ရပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ အသည်းကွဲဝေဒနာကို အချိန်မီ ကုစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။