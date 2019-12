ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ရဲ့ ဘဝအကြောင်း တစေ့တစောင်း

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption အီးယူကနေ ယူကေနုတ်ထွက်ရေးအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်အသစ် ရသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်

၂၀၁၉ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ မဲရလဒ်တွေ ထွက်လာအပြီးမှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဒေါင်းနင်းလမ်းကို ပြန်ရောက်လာပါပြီ။

ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ထရီဆာမေရဲ့ နေရာမှာ အစားထိုး ရွေးချယ်ခံခဲ့ရ အပြီး နံပါတ် ၁၀ ဒေါင်းနင်းလမ်းက ဝန်ကြီးချုပ် နေအိမ်ကို ဇူလိုင်လက ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် ပထမဆုံး ပြောင်းလာခဲ့တုန်းက ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် သူ့ပါတီဝင် တစ်သိန်း ခြောက်သောင်း လောက်ကပဲ သူ့ကို ရွေးခဲ့တာဆိုပြီး ဝေဖန်သူတွေက ထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။

အခုတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက် ကြာသပတေးနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေက သူ့ကို မဲပေး ရွေးချယ်လိုက်ကြပါပြီ။

ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ဟာ သတင်းသမားဘဝကနေ အစပြုပြီး နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အထိ သူ့ရဲ့ အလုပ်သက်တမ်း တလျှောက်လုံးမှာ သဘောထား ကွဲလွဲစေမှုတွေ၊ အချေအတင် အငြင်းပွားစရာတွေ ဖန်တီးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။

ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အနိုင်ရခဲ့ပြီးချိန်မှာ သူဟာ ဒီရာထူးမှာ ဆက်နေရလောက်အောင် အရည်အချင်း ပြည့်စုံ လုံလောက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဝေဖန်သူ အတော်များများက ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ အဲဒီလူတွေ အတွက်မှားသွားပြီ ဆိုတာကို ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က သက်သေပြလိုက်ပါပြီ။ ဒီလိုနေရာကို သူဘယ်လို ရောက်လာနိုင်တာလဲ ဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်ပါ။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Reuters Image caption ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအတွင်း အရက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ လူတွေနဲ့ အတူ ဘီယာသောက်နေတဲ့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်

တူရကီ ဘိုးဘေးမျိုးရိုးကနေ ပေါက်ဖွားလာပြီး ဘရပ်ဆဲလ်စ်မြို့မှာ နေခဲ့တဲ့ ဘဝ

ဥရောပနဲ့ ပူးပေါင်းတာကို မကြိုက်တဲ့ ဝေဖန်သူတစ်ဦးအဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က ညွှန်းဆိုလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူနဲ့မှ မပေါင်းလိုတဲ့ အထီးကျန်ဝါဒီတစ်ဦး အဖြစ်တော့ သူ့ကို သတ်မှတ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။

တူရကီလူမျိုး သတင်းထောက်တစ်ဦးရဲ့ မြစ်တော်စပ်သူ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ကို နယူးယောက်မြို့မှာ မွေးခဲ့တာပါ။ သံတမန် ဖခင်၊ အနုပညာသည် မိခင်နဲ့အတူ သူတို့မိသားစု ယူကေကို ပြန်အခြေမချခင် အမေရိကန်၊ ယူကေနဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်စ်မြို့တွေမှာ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။

ကြေးရတတ် ဘော်ဒါကျောင်းကြီး ဖြစ်တဲ့ Eton ကျောင်းမှာ သူ့ကို ထားခဲ့ရာမှာ ဂွတီးဂွကျ အူကြောင်ကြောင် အမူအကျင့်တွေ စတတ်လာခဲ့ပါတယ်။

နောက်ပိုင်းမှာ အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှာ ဂန္တဝင်စာပေတွေ လေ့လာ သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ အချေအတင် စကားအနိုင်လု ပြောဆိုကြတဲ့ အောက်စဖို့ဒ် သမဂ္ဂကို ဦးစီးဦးဆောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Reuters Image caption ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် နုပျိုစဉ်ကာလ ၁၉၈၆ ခုနှစ် ဇွန်လက ပုံ

လူတွေ အချေအတင် အငြင်းပွားအောင် လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ဟာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် သတင်းသမား ဘဝကတည်းက ဆိုတာ သိသာခဲ့ ပါတယ်။ သူသတင်းသမားဘဝမှာ အထောက်အထား တစ်ခုကို လုပ်ကြံ ကိုးကားခဲ့တဲ့အတွက် The Times သတင်းစာတိုက်က သူ့ကို အလုပ်က ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီနောက်မှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ဟာ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီဘက် ယိမ်းတဲ့ The Daily Telegraph သတင်းစာတိုက်အတွက် ဘရပ်ဆဲလ်စ်မြို့ အခြေစိုက် သတင်းထောက်အဖြစ် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီကတည်းကိုက ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ရေးတဲ့ ခေါင်းကြီးပိုင်း သတင်းတွေထဲမှာ ဥရောပသမဂ္ဂကို ဝေဖန် တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကို တွေ့ရမှာပါ။

စိတ်ခံစားမှု ပြင်းထန်တဲ့ ဆောင်းပါးရှင်

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption The Times သတင်းစာတိုက်ကနေ အထုတ်ခံခဲ့ရပေမဲ့ The Daily Telegraph နဲ့ The Spectator the Times သတင်းစာတိုက်မှာ အောင်မြင်တဲ့ သတင်းသမား ဖြစ်လာခဲ့

ယူကေကို ပြန်လာတဲ့အခါ The Telegraph သတင်းစာမှာ ဆောင်းပါးရှင် အဖြစ် ဝင်လုပ်ခဲ့ပြီး အဲဒီနောက်မှာ လက်ယာဝါဒီ The Spectator မဂ္ဂဇင်းမှာ အယ်ဒီတာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။

ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ဟာ အာဖရိကန်လူမျိုးတွေကို ဖော်ညွှန်းရာမှာ ဝေဖန်မှု ဖော်ပြတဲ့ စကားလုံးတွေ သုံးခဲ့သလို single mother ကြင်ဖော်မဲ့ မိခင်တွေရဲ့ ကလေးတွေဟာ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမတွေ၊ နလပိန်းတုံးတွေ၊ တရားမဝင် ရထားတဲ့ကလေးတွေ ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး ခေါ်ဝေါ် ရေးသားခဲ့တာကြောင့် စာဖတ်သူတချို့ကို စော်ကားသလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ သူ့ကြောင့် The Spectator သတင်းစာ လည်ပတ်မှုအား ကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းတွေအကြောင်း ဟာသနှော ဆွေးနွေးဝေဖန်တဲ့ "Have I Got News For You?" ဆိုတဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ ဘီဘီစီ အစီအစဉ် တစ်ခုမှာ ပုံမှန် ပါခဲ့အပြီးမှာ မီဒီယာလောကမှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် ပိုထင်ပေါ် ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။

သူ့ရဲ့ စကားလုံးတွေ၊ သဘောထားအမြင်တွေကြောင့် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ဟာ လူတွေရဲ့ ဝေဖန်ပြောဆိုတာ ခံခဲ့ရသလို တချိန်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံရေးလောကမှာ လူသိများ ကျော်ကြားတဲ့ ဆယ်လီ တစ်ဦးအဖြစ် ရောက်ခဲ့တယ်လို့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရေး အထုပ္ပတ္တိစာအုပ် ရေးတဲ့ Sonia Purnell အပါအဝင် အတော်များများက သုံးသပ်ကြပါတယ်။

အဲဒီကနေတဆင့် နိုင်ငံရေးလောကထဲ ခြေလှမ်းစခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ ဆယ်လီ ရောမွှေထားတဲ့ ဘောရစ်

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption ၂၀၁၂ ခုနှစ် လန်ဒန် အိုလံပစ်ပွဲတော်တုန်းက ဇစ်ဝိုင်ယာကြိုးပေါ်က ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်

၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် တစ်ယောက် အောက်စဖို့ဒ်မြို့နားက ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီဘက် ယိမ်းတဲ့ Henley-on-Thames မြို့နယ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပါလီမန်အမတ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။

၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ လန်ဒန်မြို့တော်ဝန် အဖြစ် အရွေးခံခဲ့ရတဲ့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် နိုင်ငံတကာစင်မြင့်ပေါ် ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။

၂၀၁၂ ခုနှစ် အိုလံပစ်ပွဲတော်ကို လက်ခံ ကျင်းပတဲ့ လန်ဒန်မြို့ကို ကမ္ဘာက အာရုံစိုက်နေကြချိန်မှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ကလည်း အိုလံပစ်ပွဲတော်ရဲ့ သံတမန်တဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အိုလံပစ်ပွဲတော်ကို လန်ဒန်မြို့က ဦးစီး စီစဉ်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။

သူ့ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အစီအစဉ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ "Boris Bike" ဘောရစ် စက်ဘီး လို့ လူသိများတဲ့ လန်ဒန်မြို့တွင်း အငှားစက်ဘီး စီမံကိန်းကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။

ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ဟာ အငှားစက်ဘီးကို ကိုယ်တိုင်စီးပြပြီး သူ့ရဲ့ စီမံကိန်းကို အများသိအောင် မပြတ်လုပ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဟောလိဝုဒ် မင်းသားကြီး အာနိုးနဲ့တောင် အတူတွဲပြီး စက်ဘီး စီးပြခဲ့ပါသေးတယ်။ သူ့ကို ဝေဖန်သူတွေကတော့ ဒီအငှားစက်ဘီး စီမံကိန်းဟာ သူ့ရဲ့အကြံ မဟုတ်ဘူး၊ အရင် မြို့တော်ဝန် လက်ထက်ကတည်းက ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပြီးသား ဖြစ်တယ်လို့ ထောက်ပြကြပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လက ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်နဲ့ ဟောလိဝုဒ် မင်းသား အာနိုးတို့ လန်ဒန်မြို့မှာ အငှားစက်ဘီး အတူတွဲ စီးနေကြပုံ

ဒါပေမဲ့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်မှာ ဝေဖန်စရာတွေ စီမံကိန်းတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။

ဒိုင်ယာနာ မင်းသမီးကို အောက်မေ့တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သိမ်းမြစ်ပေါ်မှာ ပန်းခြံတံတား ဆောက်မယ့် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ကြီးလှတဲ့ စီမံကိန်းကို ဒေါ်လာ သန်း ၇၀ နီးပါး သုံးထားခဲ့ပြီးပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ရာထူးကို ဆက်ခံတဲ့ မြို့တော်ဝန်သစ် ဆာဒစ် ခန်းက ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။

ဘရက်ဇစ် ချန်ပီယံ ဘောရစ်

ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲဆန္ဒနယ်မြေတစ်ခု အနိုင်ရပြီး ပါလီမန်ထဲ ပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။

၂၀၁၆ ခုနှစ် အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂ ထဲကနေ ယူကေ နုတ်ထွက်ဖို့ ဘရက်ဇစ် လူထု သဘောထား ကောက်ခံပွဲ မတိုင်ခင်မှာတော့ ဒီကိစ္စအပေါ် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ရဲ့ သဘောထားအမြင်က သိပ်မသဲကွဲလှပါဘူး။ အီးယူထဲကနေ ယူကေ နုတ်ထွက်သင့်တယ်လို့ ဖော်ပြထားတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို သတင်းစာတစ်စောင်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ နောက်တပုဒ်မှာတော့ အီးယူထဲမှာ နေသင့်တယ် လို့ ရေးခဲ့ပြန်တာ တွေ့ရပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ အဲဒီနောက်မှာတော့ အီးယူကနေ နုတ်ထွက်တာကို ထောက်ခံဖို့ ယတိပြတ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အဲဒီအချိန်က ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဒေးဗစ် ကင်မရွန်ကို ဆန့်ကျင်လိုက်တာပါ။

အီးယူကနေ ယူကေ နုတ်ထွက်သင့် မသင့် ပါတီတွင်းမှာ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အခါ နုတ်ထွက်သင့်တဲ့ ဘက်က အနိုင်ရခဲ့အပြီးမှာ ဒေးဗစ် ကင်မရွန် ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကွန်ဆာဗေးတစ် ပါတီ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် သူ့နေရာကို ဆက်ခံဖို့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။

ပါတီ ခေါင်းဆောင်ရွေးဖို့ မဲမခွဲခင်မှာ ပြိုင်မယ့်သူတွေ အားလုံး နောက်ဆုတ်သွားခဲ့ပြီး ထရီစာ မေ အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘရက်ဇစ် ချန်ပီယံ အဖြစ် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် အသိအမှတ်ပြု ခံခဲ့ရပြီး နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ် ခံခဲ့ရပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် PA Media Image caption ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလ ဘရက်ဇစ် မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့ အချိန်က ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်

အီးယူထဲကနေ ယူကေ နုတ်ထွက်ရင် အစိုးရ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းအတွက် တပတ်ကို ဒေါ်လာ သန်း ၄၆၀ လောက် အပိုထွက်လာမယ် ဆိုပြီး လူထု သဘောထား ခံယူပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ်အတွင်း မဟုတ်မမှန် သတင်းလွှင့်တဲ့အထဲမှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပါသေးတယ်။

ဒါပေမဲ့ အဲဒီအတွက် ဘရက်ဇ် ထောက်ခံသူတွေ အကြားမှာ သူ့ပုံရိပ်ကို မထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က ထရီစာ မေအနေနဲ့ အီးယူ အကြီးအကဲတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းတဲ့အခါ ပိုသတ္တိပြဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောပြီး ထရီစာ မေရဲ့ ကက်ဘိနက် ဝန်ကြီးအဖွဲ့ထဲကနေ နုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။

ပါတီခေါင်းဆောင် အဖြစ် အရွေးခံခဲ့ရတဲ့အတွက် ဝန်ကြီးချုပ်လည်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ညှိနှိုင်းသဘောတူချက် တစုံတရာ မရဘဲ အီးယူထဲကနေ နုတ်ထွက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က ဘယ်တော့မှ မပြောခဲ့ပါဘူး။

တကယ်လို့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီက အမတ်နေရာ အများစုကို ရခဲ့မယ် ဆိုရင် ယူကေဟာ အီးယူကနေ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ထွက်မယ်လို့ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က ပြောထားပါတယ်။

အီးယူကနေ နုတ်ထွက်တော့မယ့် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ပြင်းထန်တဲ့ သဘောထားအမြင်တွေ၊ လူအများအာရုံကို ဆွဲဆောင်တတ်တဲ့ အတတ်ပညာက မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ နှလုံးသားကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်တာ တွေ့ရမှာပါ။ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ဟာ ဒီအရည်အချင်း နှစ်ခုစလုံးကို သူမတူအောင် ထူးထူးကဲကဲ တတ်ကျွမ်းတယ်ဆိုတာကို သူ့ရဲ့ ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ သက်သေပြသွားခဲ့ပါပြီ။