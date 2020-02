အော်စကာ ၂၀၂၀ - တောင်ကိုရီးယားဇာတ်ကား Parasite အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုနဲ့ သမိုင်းတွင်

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Images Image caption ကိုရီးယားစကားပြော ရုပ်ရှင် Parasite အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကား အော်စကာ ဆွတ်ခူး

အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆုကို အော်စကာ ၂၀၂၀ အတွက်ကြေညာတော့ တောင်ကိုရီးယား ရုပ်ရှင် ပါရာဆိုက် Parasite ဆိုတာ သိလိုက်ကြရပါတယ်။

အော်စကာဆု သမိုင်းမှာ ဒါဟာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောမဟုတ်ပဲ တခြားဘာသာစကားနဲ့ အသံထွက်ရိုက်ကူးတဲ့ကားက အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုရသွားတာ ဒါ ပထမဆုံးပါ။

ဒီကားရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဘွန်ဂျွန် ဟို Bong Joon-ho က သူ "တညလုံးသောက်တော့မယ်" လို့ ပျော်ပွဲဖွဲ့ပြောပါတယ်။

အကောင်းဆုံးဇာတ်ကား ဒီနှစ်အတွက် ရွေးဖို့ Parasite အပါအဝင် Ford v Ferrari ၊ The Irishman ၊ Jojo Rabbit ၊ Joker ၊ Little Women ၊ Marriage Story ၊ 1917 ၊ Once Upon A Time in Hollywood စတဲ့ဇာတ်ကားတွေ ဆန်ကာတင် ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။

ပါရာဆိုတ် Parasite ဟာ အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ -

အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆု

အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု

အကောင်းဆုံး မူရင်း ဇာတ်ညွှန်းဆု

အကောင်းဆုံး နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဆုတွေ ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။

ဇာတ်ညွှန်းက ဘွန်ဂျွန် ဟို Bong Joon-ho ရယ်၊ ဟန်ဂျင် ဝန် Han Jin Won ရယ် ပူးတွဲရေးခဲ့ကြတာပါ။

ဆိုးလ်မြို့ရဲ့ လူမှုအလွှာမတူတဲ့နေရာတွေက မိသားစု ၂ စု အကြောင်းကို သူတို့ ဖန်တီးထားတာပါ၊ မိသားစု တစုက မြေအောက်ထပ်က အခန်းလေးမှာ နေရတဲ့ ဆင်းရဲတွင်းထဲကသူတွေ၊ တစု ကတော့ ချမ်းသာပြီး အိမ်ကောင်းကောင်း ကြီးကြီးနဲ့ နေကြသူတွေပါ၊ ခပ်စပ်စပ် သရော်တဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေလည်း အများအပြားပါဝင်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Reuters Image caption ဒါရိုက်တာဆု၊ ဇာတ်ညွှန်းဆုတွေ နဲ့ ဘွန် ဂျွန်ဟို

အော်စကာဆုပေးတဲ့ ၉၂ နှစ်တာ သမိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ် စကားပြောဇာတ်ကားတွေထဲကပဲ အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုတွေ ဆွတ်ခူးနေကြရာမှာ နိုင်ငံတကာက အများနားလည်အောင် အောက်ကစာတန်းထိုးရာမှာ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ထိုးပေမယ့် အင်္ဂလိပ် စကားမဟုတ်ဘဲ တခြားဘာသာစကားပြော ဇာတ်ကားက ၂၀၂၀ အော်စကာပေးပွဲမှာ မှတ်တိုင်စိုက်ထူသွားတာပါ။

ဒါရိုက်တာ ဘွန် က နိုးထလာရင် အိပ်မက်မက်နေတယ်လို့ ထင်နေဦးမှာ လို့ ဆုလက်ခံရင်း ဆိုသွားခဲ့သလို ထုတ်လုပ်သူ မစ္စ ကွပ်စင် အဲ Kwak Sin- ae က "ပြောစရာစကားလုံး ရှာမတွေ့တော့ပါဘူး၊ ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ ကျွန်မတို့ ထင်မထားခဲ့ဘူး" လို့ ပြောသွားပါတယ်။