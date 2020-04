ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Alexandra Tolstoy & Sergei Pugachev Image caption အင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့ငှားခဲ့တာကစပြီး ရုရှားဘီလျံနာ ဆာဂေးပူဂါချော့နဲ့အလက်ဇ န်းဒါးတော်စတွိုင်းတို့တွေ့ဆုံခဲ့

ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းက ရဲတိုက်လို အိမ်ကြီးမှာ သူတို့နေခဲ့ကြသလို လန်ဒန်နဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့မှာလည်း သူတို့ပိုင်တဲ့ အိမ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအားကျစရာကောင်းတဲ့ဘဝနောက်ကွယ်မှာ ကြေကွဲစရာတွေကလည်း ရှိနေပါတယ်။

မဟာဆန်တဲ့ အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီး အလက်ဇန်းဒါး တော်စ်တွိုင်းဟာ ရုရှားရဲ့အချမ်းသာဆုံး သူဌေးတွေထဲက တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆာဂေး ပူဂါချော့နဲ့ ၂၀၀၈မှာ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ရုရှား ဘီလျံနာတယောက်နဲ့ လက် ထပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေနဲ့အတူ သူ့ဘဝက ပျော်စရာ ကောင်းခဲ့တယ်လို့ လည်းပြောနိုင်မှာပါ။

ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုပျော်စရာကောင်းတာတွေကြုံလာရပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး သူကြုံခဲ့ရတာတွေက အိပ်မက်ဆိုးတခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။

ဒီဇာတ်လမ်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ် အလက်ဇန်းဒါးနဲ့ပူဂါချော့တို့ နှစ်ယောက် သူတို့ကလေးငယ် သုံးယောက်နဲ့ အတူ နေခဲ့ကြတဲ့ လန်ဒန်မြို့ လူချမ်းသာရပ်ကွက် ချဲလ်ဆီးက အိမ်ကနေ စ‌ပြောရမှာပါ။

"ကျွန်မတို့မှာ ကိုယ်ရေးအရာရှိ၊ ကားဒရိုင်ဘာ၂ယောက်၊ အိမ်အကူ၂ယောက်၊ အင်္ဂလိပ် ကလေး ထိန်း၁ယောက်၊ ရုရှားကလေးထိန်း၁ယောက်နဲ့ ကလေးတွေအိမ်စာအတွက် ပြင်သစ်ဆရာ တယောက် ခန့်ထားတယ်" လို့ သူ့အိမ်ထဲကို လိုက်ပြရင်း အလက်ဇန်းဒါးက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။

အလက်ဇန်းဒါးတို့ အဲ့ဒီအိမ်ကိုပြောင်းလာခဲ့တဲ့အချိန်က သူ ပထမ ကလေးရပြီးတုန်းကပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ လည်း ဘေးကအိမ်ကိုပါ သူတို့ ထပ်ဝယ်လိုက်ကြပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Alexandra Tolstoy Image caption လန်ဒန်၊ရုရှားနဲ့ပဲရစ်တို့ကြားက ဆာဂေးပူဂါချော့နဲ့ အလက်ဇန်းဒါးတော်စတွိုင်းတို့ရဲ့ပျော်စရာအချိန်များ

အလက်ဇန်းဒါးတော်စတွိုင်းရဲ့ ကလေးဘဝကလည်း ကျေနပ်ပျော်စရာကောင်းခဲ့ပြီး သူ့အဖေဟာ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာ လီယိုတော်စတွိုင်းနဲ့ ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သူ တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။

ပြီးတော့ မြို့မှာအကျိုးဆောင်အလုပ် သူသွားမလုပ်ခင်က လူချမ်းသာသားသမီးတွေတက်တဲ့ ကျောင်းမှာ ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစားတက်ခဲ့ပါတယ်။

နောက်တော့ အဲ့ဒီအလုပ်ကထွက်ပြီး ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင် စုဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တာ့ခ်မင်နက်စ်တန် ၊ကာဂျစ်စတန်တို့ကိုသွားတဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို စလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ကော့ဆက်မြင်းစီးသမားတယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ငွေကြေးအခက်အခဲ ဖြစ်လာကြရာက သူတို့အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲသွားပါတယ်။

အလက်ဇန်းဒါးနဲ့ ပူဂါချော့တို့ တွေ့ခဲ့ကြတာက ပူဂါချော့က သူ့ကို အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးဖို့ ငှား ခဲ့ တာကနေစခဲ့တာပါ။

စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ အစ

ပူဂါချော့ကို စတွေ့တဲ့အချိန်ကတည်းက သူ စိတ်လှုပ်ရှားပြီး သဘောကျခဲ့တဲ့ အကြောင်း အလက်ဇန်းဒါးက ပြန်ပြောပြပါတယ်။သူတို့အိမ်မှာတွေ့ရတဲ့ ဓာတ်ပုံတပုံထဲမှာလည်း မုတ်ဆိတ်မွေး၊ နှုတ်ခမ်းမွေးတွေ တိညှပ်ထားတဲ့ မျက်လုံးစိမ်းတောက်တောက်နဲ့ ပူဂါချော့ကို အလက်ဇန်းဒါးဘေးမှာ ရပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။

အားလပ်ရက်ခရီးတခုမှာ ရိုက်ထားတဲ့ အဲ့ဒီပုံထဲမှာ သူတို့၂ယောက် ကို သက်သောင့်သက်သာ အေးအေးဆေးဆေး အနေအထားနဲ့ တွေ့ရပါတယ်။ ဘီဘီစီ ချန်နယ်တူးကလည်း သူတို့၂ယောက် အကြောင်းဇတ်လမ်း The Countess and the Russian Billionaire ကို ဒီလဧပြီလ ၈ရက်နေ့ တုန်းက ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ယူကေမှာနေတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ကတော့ ဘီဘီစီ အိုင်ပလေယာကနေ သွားကြည့်လို့ရပါတယ်။

Image caption လန်ဒန်မြို့ ချဲလ်ဆီးမှာနေပြီး မိသားစုလိုက် ကမ္ဘာပတ်ခရီးထွက်ခဲ့ကြ

ကိုယ်ပိုင်ဂျက်နဲ့ဈေးဝယ်ထွက်

အစပိုင်း အချိန်တွေက အလက်ဇန်းဒါးအတွက် အရမ်းပျော်စရာကောင်းခဲ့တဲ့ အချိန်တွေဖြစ်ခဲ့ တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ သူတို့၂ယောက်တွေ့ပြီး တနှစ်အတွင်းမှာပဲ ကလေးရခဲ့ပြီး မော်စကို၊ လန်ဒန်နဲ့ ပဲရစ်မြို့တွေကို သွားလိုက်ပြန်လိုက် ပျော်လိုက်ပါးလိုက်နဲ့ သာယာတဲ့ဘဝတခုကို ရခဲ့ကြတာပါ။

"သူက ကျွန်မကို ခရက်ဒစ်ကတ် ပေးထားတော့ ရှော့ပင်းထွက်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တာဝယ်တာပဲလေ။ ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဥ်ကလည်း ရှိတော့ ခရီးဆောင်အိတ်ဆွဲပြီး ထွက်သွားလိုက်ရုံပဲ " လို့ ပျော်စရာကောင်းခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီတုန်းက အခြေအနေကို အလက်ဇန်းဒါးက ပြန်ပြောပြပါတယ်။

အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်း သူတို့ပိုင်ဆိုင်တာတွေထဲမှာ လန်ဒန် ဘက်တာဆီးက ပေါင် ၁၂သန်းတန် မိသားစုအိမ်အပြင်၊ ဟာ့ဖို့ရှိုင်းယားက ဧက၂၀၀ ခြံဝင်းကြီး ၊ ပြီးတော့ ကာရေဘီယံကျွန်းက ဒေါ်လာသန်း ၄ဝတန် ကမ်းခြေ အပန်းဖြေအိမ်တွေပါရှိနေတာကြောင့် ရာသီအလိုက် တလှည့်ဆီသွားနေခဲ့ပါတယ်။

ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုပျော်စရာကောင်းခဲ့တာတွေက ရုရှားက ပြောင်းလဲလာတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် တဖြည်းတဖြည်း ပျောက်ဆုံးလာခဲ့ပါတယ်။

အဓိကကတော့ တချိန်တုန်းက ပူဂါချော့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေ ကြီး ရုရှားသမ္မတပူတင်က ရုရှားက သြဇာကြီး သူဌေးကြီးတွေ အပေါ်ထားတဲ့ သဘောထားတွေပြောင်းလာပြီး ပူဂါချော့ကိုပါ တိုက်ခိုက်တာတွေ စလုပ်လာတာကြောင့်ပါ။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Sergei Pugachev Image caption ဆာဂေးပူဂါချော့ကို ပူတင်ရဲ့ဘဏ္ဍာတိုက်ကြီးလို့တောင်နာမည်ပြောင်ခေါ်ခဲ့တာရှိ

ပူတင်ရဲ့ ငွေတွင်းကြီး

ဆာဂေး ပူဂါချော့ဟာ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ ကွန်မြူနစ်ခေတ်လွန်ကာလမှာ စီးပွားဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီး သူလုပ်ငန်းတွေရဲ့ တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ ၁၅ဘီလျံလောက်တောင် ရှိလာခဲ့ပါတယ်။

သူပိုင်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာ ကျောက်မီးသွေးတွင်း၊ သင်္ဘောကျင်းတွေ၊ ဒီဇိုင်နာ ပစ္စည်းတွေထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီ၊ ပြီးတော့ ရုရှားနိုင်ငံထဲက အကြီးဆုံး ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တခုလည်းပါခဲ့ပါတယ်။

ရုရှား သမ္မတနဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးပြီး အပန်းဖြေခရီးတွေတောင် အတူတူထွက်ခဲ့တာလို့ ဆာဂေးကပြောပြပါတယ်။ ပြီးတော့ အစိုးရကိုတောင် ငွေထုတ်ချေးခဲ့ဖူးတာကြောင့် သူ့ကို ပူတင်ရဲ့ ငွေတွင်းကြီးလို့တောင် နာမည် ပြောင်တပ်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။

ဒါပေမယ့် အလက်ဇန်းဒါးနဲ့ သူနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတော့ ပူတင်ကသဘောမတူဘူးလို့ ပူဂါချော့က ပြော ပါတယ်။ ရုရှားမှာ လူသန်း၁၄၀လောက်ရှိတာ၊ ဘာလို့အင်္ဂလိပ်မကို သွားယူရတာလဲ။ နားမလည်နိုင်ဘူးလို့ ပူတင်က သူ့ကိုပြောခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်း ပူဂါချော့က ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Sergei Pugachev Image caption သြဇာကြီး သူဌေးကြီးတွေကို နိုင်ငံရေးလောက အပြင်ရောက်အောင် ၂၀၀၃ကစပြီး ပူတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့

သားလက်ညိုးဖြတ်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခံရ

နိုင်ငံရပ်ခြားမှာရှိနေတဲ့ သူ့နိုင်ငံရဲ့ရန်သူတွေကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းခွင့်ပေးတဲ့ ဥပဒေတခုကို ရုရှားက ၂၀၀၆မှာ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း သိမ်မကြာခင်မှာ ရုရှားအစိုးရက ပူဂါချော့ပိုင်တဲ့ ဘီလျံနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေကိုပါ စောင့်ကြည့်တာတွေ လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။

ပူဂါချော့ရဲ့ဘဏ်ဟာ ၂၀၀၈မှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ရုရှားအစိုးရက သူ့ဘဏ်မပြိုလဲရအောင် တစ်ဘီလျံဒေါ်လာချေးငွေ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရက ထောက်ပံ့ ပေးလိုက်ပြီး ၂နှစ်ပဲခံတယ် ဘဏ်လည်းလုံးဝပြိုလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်တွေမတိုင်ခင်က ဘဏ်ကိုပြန်ရောင်းပစ်ခဲ့တယ်လို့ သူက ဖြေရှင်းပေမဲ့ ဒါကို ရုရှားအစိုးရက လက်မခံပါဘူး။

ဘဏ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဆုံးအရှုံးတွေ အတွက် ပူဂါချော့မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ရုရှားတရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ တာ ကြောင့် သူလည်း ရုရှားနိုင်ငံကနေ ၂၀၁၁မှာ ထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။

အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း ပူဂါချော့ဟာ အလက်ဇန်းဒါးတော်စတွိုင်း၊ ကလေး၃ယောက်နဲ့အတူ လန်ဒန်မှာ ပိုပြီး အခြေချ နေထိုင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။

ရုရှားအစိုးရကလည်း ပူဂါချော့ကို ချေးထားတဲ့ငွေတွေ ပြန်ရအောင် နောက်က လိုက်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားအစိုးရပိုင် အာမခံအေဂျင်စီ DIA ကနေတဆင့် ငွေတွေပြန်ဆပ်ဖို့ သူ့ကို ခြိမ်းခြောက်တာ တွေလုပ်ခဲ့ တယ်လို့ ပူဂါချော့ အပြောအရ သိရပါတယ်။

စားသောက်ဆိုင်တဆိုင်မှာ DIA ကသူ့ကိုခေါ်ပြီး ပေးစရာရှိတဲ့ ဒေါ်လာ သန်း ၃၅၀ပေးမလား၊ မင်းနဲ့ မင်းမိသားစုကို သတ်ရမလား၊ ဒါမဟုတ် မင်း သားရဲ့လက်ညိုးကို ဖြတ်ပြီး ပို့ပေးလိုက်ရမလားလို့ ခြိ မ်းခြောက်ခဲ့တယ်လို့ ပူဂါချော့က ပြောပါတယ်။

ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ သူတို့ ခြိမ်းခြောက်တာတွေ မလုပ်ခဲ့ကြောင်း DIAက ငြင်းခဲ့ပေမယ့် သေချာတခုကတော့ အဲဒီငွေတွေ ပြန်မဆပ်နိုင်ဘူးလို့ ပူဂါချော့က ငြင်းခဲ့တာပါ။

အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်း ရုရှားအစိုးရရဲ့ ရန်သူတော်လို့သတ်မှတ်ခံရသူတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သေဆုံးရတာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် AFP Image caption ၁၉၉၀ကျော်နှစ်တွေအတွင်း ရုရှားစီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဘောရစ်နမ်ဆော့ဗ်

ရုရှား ရန်သူတော်တွေ ဆက်တိုက်သေဆုံး

ရုရှားပြည်ပြေး လူချမ်းသာ အလက်ဇန်းဒါး ပါရာပလီချီနီဟာ အင်္ဂလန်တောင်ပိုင်း ဆာရေးက သူ့အိမ်နား မှာ အပြေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေရင်း ၂၀၁၂တုန်းက လဲကျသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။

၂၀၁၃မှာ ရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့ အတိုက်အခံတယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘောရစ်ဘရက်စ်ဇော့စကီး ကို အင်္ဂလန် နိုင်ငံ အက်စ်ကော့က သူ့အိမ်ထဲမှာ သေဆုံးနေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။

၂၀၁၅မှာတော့ ရုရှား အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် နိုင်ငံရေးသမား ဘောရစ်နမ်ဆော့ဗ် တယောက် မော်စကို မှာ သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Sergei Pugachev Image caption ရုရှား ကွန်မြူနစ်ခေတ်လွန်ကာလမှာ ဆာဂေးပူဂါချော့ ပိုင်ဆိုင်တာ ဒေါ်လာ၁၅ဘီလျံလောက်ရှိခဲ့

အပြန်အလှန် တရားစွဲ

ရုရှားအစိုးရက ၂၀၁၅မှာ ဗြိတိသျှတရားရုံးတွေကို အသုံးပြုပြီး သူတို့ချေးထားတဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဒေါ်လာ တဘီလျံကို ပူဂါချော့ဆီက ပြန်ရဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။

သူ ပိုင်တဲ့ဘဏ် ပြိုလဲကျသွားတာနဲ့ ချေးငွေ တွေပြန်ဆပ်ဖို့ က ပူဂါချော့မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ရုရှားအစိုးရက သတ်မှတ်ထားတာပါ။ ပူဂါချော့ရဲ့ဘဏ် မပြိုလဲအောင် အကူအညီပေးဖို့ ဆွစ်ဘဏ်အကောင့်တခုထဲကို ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ငွေတွေ အားလုံးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ ရုရှားအစိုးရက ပြောခဲ့ပါတယ်။

အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း ကမ္ဘာအနှံ့က ပူဂါချော့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ထိန်းချုပ်ခံလိုက်ရပြီး သူ့ရဲ့ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်တွေပါ အသိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။

ပြင်သစ်က အိမ်ကြီးကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ပူဂါချော့ဟာ နောက်ပိုင်းမှာ တုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပျက်စီးအောင်လုပ်မှုနဲ့ နယ်သာ လန်နိုင်ငံ သည်ဟိတ်မြို့က တရားရုံးမှာ ရုရှားအစိုးရကို ၂၀၁၅မှာ တရားပြန်စွဲခဲ့ပါတယ်။

Image caption ဆာဂေးပူဂါချော့ ပြင်သစ်ကိုထွက်ပြေးသွားပြီးနောက် ပိုင်း သူတို့၂ယောက်ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့ အလက်ဇန်းဒါးတော်စတွိုင်းကပြော

ထိတ်လန့်၊ အထီးကျန်

ယောင်နောက် ဆံထုံးပါဆိုသလိုပဲ အလက်ဇန်းဒါးနဲ့ ကလေးတွေလည်း ပူဂါချော့ ပြေးပုန်းတဲ့ နောက်ကိုလိုက် သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ပူဂါချော့ရဲ့ မခံမရပ်နိုင်စရာ ဆိုးရွားတဲ့ ဖိအားပေးမှု တွေကြောင့် ၂၀၁၆မှာ သူတို့လင်မယားတွေ ပြဿနာတက်ကြပါတယ်။

အလက်ဇန်းဒါးနဲ့ကလေး ၃ယောက် ကို သူနဲ့အတူ ပြင်သစ်မှာ အပြီးပြောင်းလာနေဖို့ ပူဂါချော့က တောင်းဆိုခဲ့တာကို အလက်ဇန်းဒါးဘက်က လက်မခံခဲ့ပါဘူး။

ဒါကြောင့် တရက်မှာတော့ ပူဂါချော့ပေါက်ကွဲပြီး သူ့ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုက်နှက်တာတွေ လုပ်ခဲ့ တယ်လို့ အလက်ဇန်းဒါးက ပြောပါတယ်။

Image caption သူနဲ့သူ့ကလေးတွေ ငွေကြေးအထောက်အပံ့မရတော့ဘူးလို့ ဘီဘီစီကိုပြော

ပြီးတော့ ပူဂါချော့က ကလေးတွေကို အခန်းတခုထဲမှာ ပိတ်ထားပြီး သူနဲ့ ခွဲထားသလို သူ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ ကလေးတွေရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုလည်း မီးခံသေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်း ထားလို့ထိတ်လန့်မှု၊မလုံခြုံမှုတွေခံစားခဲ့ရတယ်လို့ အလက်ဇန်းဒါးက သူကြုံခဲ့ရတာကို ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။

နောက်ပိုင်း ၂၀၁၆ နွေဦးမှာတော့ အလက်ဇန်းဒါးနဲ့ သူ့ကလေးတွေ ပူဂါချော့ရှိတဲ့ အိမ်ကြီးကနေ ရုတ်တရက် ထွက်လာခဲ့ကြပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း အဲ့ဒီကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မသွားကြတော့ပါဘူး။

ပူဂါချော့ဆီက ထွက်လာပြီး နောက်ပိုင်း သူနဲ့သူ့ ကလေးတွေ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေ ဆက်မရတော့ကြ သလို သူတို့နေနေတဲ့လန်ဒန်ကအိမ်ကပါ ရုရှားအစိုးက ဖိအားပေး ဖယ်ခိုင်းတာနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။

လက်ထဲမှာ ငွေကများများစားစားမရှိ၊ ကလေးသုံးယောက်နဲ့ နေနေတဲ့နေရာကလည်း ဖယ်ရှားခံခဲ့ရတော့ အတော် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းခဲ့တယ်လို့ သူ့ခံစားမှုကို အလက်ဇန်းဒါးက ပြန်ပြောပြပါ တယ်။

သူတို့မိသားစုနေတဲ့ချဲလ်ဆီးက အိမ်ကိုရုရှားအစိုးရက သိမ်းလိုက်ပြီးနောက် ဈေးကွက်တင်ရောင်းခဲ့ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် BBC/Reuters Image caption ရုရှားထောက်လှမ်းရေးဟောင်း ဆာဂေးစကီးပယ်နဲ့သူ့သမီးတို့ အဆိပ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရ

ဗြိတိန်နဲ့ရုရှားဆက်ဆံရေး အခြေအနေပိုဆိုးလာ

ဗြိတိန်မှာနေနေတဲ့ ရုရှားထောက်လှမ်းရေးဟောင်း ဆာဂေး စကရီပယ်လ် ၂၀၁၈မှာ အဆိပ်နဲ့လုပ်ကြံခံခဲ့ ရတာက ဗြိတိန်နဲ့ရုရှား နှစ်နိုင်ငံကြား ဆက်ဆံရေးကို ပိုဆိုးလာစေခဲ့ပါတယ်။

ပြီးတော့ ရုရှားက ထွက်လာတဲ့သူတွေ နှလုံးရောဂါ၊ ကိုယ့်ကို ကိုယ်သတ်သေတာနဲ့ မတော်တဆမှုတွေနဲ့ ၁၄နှစ်အတွင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံထဲမှာ သေခဲ့ရတာတွေကို ပြန်စစ်‌ဆေးဖို့ ဗြိတိန်ပြည်ထဲရေးကို တောင်းဆို တာတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။

ရုရှားနိုင်ငံက လာတဲ့သူတွေ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်းမှာ သေဆုံးခဲ့ရတာတွေက ရုရှား အစိုးရ လက်ချက်မကင်းဘူးလို့ ယုံကြည်နေကြတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။

အဲ့ဒါတွေကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဗြိတိန်နဲ့ရုရှား အစိုးရကြား အရင်ကထက် အဆက်အဆံ နည်းသွားပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Alexandra Tolstoy Image caption အလက်ဇန်းဒါးတော်စတွိုင်းကို အောက်စဖို့ဒ်ရှိုင်းယားက သူ့ခြံထဲမှာတွေ့ရစဉ်

ပူဂါချော့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုက ဒေါ်လာ သန်း၇၀လောက်ပဲ ရှိတော့

ခုချိန်မှာတော့ ပူဂါချက်ဟာ ပြင်သစ်က သူ့အိမ်မှာတယောက်တည်းပဲရှိနေပြီး သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်း ဒေါ်လာ သန်း၇၀လောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်လို့ သူ့အပြောအရသိရပါတယ်။

ပြဿနာတွေ အားလုံး ဖြေရှင်းပြီးသွားရင်တော့ ကလေးတွေနဲ့အတူတူ အမြန်ပြန်နေနိုင်ဖို့ သူ မျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်း ပူဂါချော့က ပြောပါတယ်။

ဒါပေမယ့် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက် ယူကေတရားရုံးက သူ့ကို ၂၀၁၆တုန်းက ထောင် ၂နှစ်ချထားတာ ရှိနေလို့ ယူကေကို သူပြန်လာရောက်လာရင်လည်း အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်ကို ကျခံရဦးမှာပါ။

တဖက်မှာလည်း ၂၀၁၆ကတည်းက ပူဂါချော့နဲ့ အဆက်ပြတ်သွားတဲ့ အလက်ဇန်းဒါး တော်စတွိုင်းဟာ ကလေးတွေနဲ့ အတူ အောက်စ်ဖို့ဒ်ရှိုင်းယားက သူ့အိမ်လေးမှာပဲ ဆက်နေနေပါတယ်။ "မင်းတို့အဖေမှာ ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေရှိသေးတယ်။ မင်းတို့အသက်ကြီးလာလို့ အဖေကိုတွေ့ချင်ရင်လည်း သွားတွေ့ ကြပေါ့" လို့ သူ့ကလေးတွေကို ပြောမယ့်အကြောင်း အလက်ဇန်းဒါးက ပြောပြပါတယ်။

အခုဆို အလက်ဇန်းဒါး တော်စတွိုင်းဟာ အရင်ကလိုပဲ ကာဂျစ်စတန်မှာ မြင်းစီး လှည့်လည် လည်ပတ်တဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ပုံမှန်ပြန်လုပ်နေပြီး ရုရှားကို ပုံမှန်ခရီးတွေ ပြန်သွားနေပါပြီ။

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Alexandra Tolstoy Image caption ကာဂျစ်စတန် တလျှောက်မြင်းစီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ အလက်ဇန်းဒါးတော်စတွိုင်း

ရုရှားကို သူအရမ်းကြိုက်တယ်။ သူနဲ့ ရုရှားနိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးက ဆာဂေးနဲ့တုန်းက ထက်တောင်ပို ကောင်းတယ်လို့လည်း သူကပြောပါတယ်။

ဆာဂေးနဲ့နေခဲ့ရတုန်းက ကြုံရတဲ့ဟာတွေအားလုံးကို လည် မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။

အခုဆို အနာဂတ်မှာလည်း သူ့အတွက် ဘဝသစ်တခုက စောင့်ကြိုနေလို့ သူလုပ်ချင်တာတွေ လုပ်လို့ရနေပြီလို့လည်း ပြောပါတယ်။

သူရှေ့ဆက်မယ့်ဘဝအကြောင်းကို အလက်ဇန်းဒါးက အခုလို ပြောပါတယ်။

"ဆာဂေးက ကျွန်မ သူ့နောက်ကို လိုက်ခဲ့တာ သူ့ငွေတွေကို မက်လို့ သူ့ငွေတွေကို လိုချင်လို့လို့ အမြဲထင်နေခဲ့ တာ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ အနာဂတ်အတွက် အင်အားတွေရှိနေပါပြီ။"