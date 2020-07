နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ခြင်းအားဖြင့် လူတွေရဲ့ ဆက်ဆံပြောဆိုမှုတွေမှာ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်သလား။

ခေါင်းမြီးခြုံပုဝါက ပေးတဲ့သင်ခန်းစာ

ဒီအကြောင်းကို ချားလ်စ် ဒါဝင်က သူ့ရဲ့ ၁၈၇၂ ခုနှစ်ထုတ် "လူတွေနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှု အမူအရာအကြောင်း" "The Expression of the Emotions in Man and Animals" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။