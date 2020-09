၂၀၂၀ အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲ သိသင့်တဲ့အချက်တွေ

ဓာတ်ပုံ ပုံစာ,

အမေရိကန် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကို မဲဆန္ဒနယ် ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော် (the House of Representatives) နဲ့ ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြု အမတ်များ လွှတ်တော် ဆီးနိတ် (the Senates) ဆိုပြီး လွှတ်တော် နှစ်ရပ် ခွဲထား