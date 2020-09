အိန္ဒိယမှာ ဗလီဖြိုချမှုနဲ့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ တရားသေလွတ်မြောက်

အခု တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကို အယူခံ တင်ပြသွားမယ်လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မွတ်ဆလင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ တရားရေး ဘုတ်အဖွဲ့ (All India Muslim Personal Law Board) က ပြောပါတယ်။

၁၉၉၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့က ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲ

ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လဲ

အိန္ဒိယ ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန (Central Bureau of Investigation - CBI) က မျက်မြင်သက်သေပေါင်း ၈၅၀ ကို မေးမြန်းခဲ့သလို၊ အထောက်အထားပေါင်း ၇၀၀၀ ခန့်၊ သတင်းထောက်တွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ သတင်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယို တိတ်ခွေစတဲ့ အထောက်အထားပေါင်း ၁၀၀ လောက်ကိုလည်း လေ့လာခဲ့ကြတယ်လို့ ရှေ့နေတစ်ယောက်လည်းဖြစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ AG Noorani က သူ့ရဲ့ Destruction of the Babri Masjid: A National Dishonour စာအုပ်မှာ ရေးပါတယ်။