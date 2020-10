အာမေနီးယားနဲ့ အဇာဘိုင်ဂျန်တို့ နဂိုနို - ကာရာဘတ် နယ်မြေ အပစ်ရပ်ဆွေးနွေးရေး လက်မခံ

မစ္စတာ မက်ခရွန်းနဲ့ မစ္စတာ ပူတင်တို့ စကားပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကရင်မလင်က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ သူတို့အနေနဲ့ ဥရောပ လုံခြုံရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မင့်စ် အဖွဲ့ (Minsk Group of the Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE) က တစ်ဆင့် ဒီ ပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်သွားကြမယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။