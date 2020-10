ရှားပါးမျောက်လွှဲကျော်တွေ မျိုးမသုဥ်းရေး ကူညီပေးမဲ့ ကြိုးတံတား

ဓာတ်ပုံ ရင်းမြစ်, Kadoorie Farm and Botanic Garden

ဓာတ်ပုံ ရင်းမြစ်, Kadoorie Farm and Botanic Garden

ဒီ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အစီအစဉ်ကို ဟောင်ကောင်က Kadoorie Farm and Botanic Garden အဖွဲ့က ဦးစီးလုပ်ကိုင်ကာ သူတို့ မျိုးသုဥ်းမရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ ရင်းမြစ်, Kadoorie Farm and Botanic Garden

တရုတ်မှာ လောလောလတ်လတ်အချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲ ဂစ်ဘွန် မျောက်လွှဲကျော်မျိုးစိတ် ၂ စိတ် မျိုးသုဥ်းပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။ ဒီ ဟိုင်နန် ဂစ်ဘွန် မျောက်လွှဲကျော် အပါအဝင် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ တရုတ်က ဂစ်ဘွန် မျောက်လွှဲကျော် မျိုးစိတ်တွေကို နိုင်ငံတကာ သဘာဝတောရိုင်းထိန်းသိမ်းရေး သမဂ္ဂ (International Union for the Conservation of Nature) က မျိုးသုဥ်းပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ သတ္တဝါတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။