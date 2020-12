ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အမျိုးသမီးတွေထက် အမျိုးသားတွေ ဘာကြောင့်ပိုအသက်ဆုံးရှုံးရတာလဲ

ကိုယ်ခံအား ပိုမိုကောင်းမွန်မှု

ဒေါက်တာ မိုလမ်ရဲ့ ယူဆချက်

မျိုးဗီဇပိုင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပိုမိုအသာရမှုအကြောင်း ရေးသားထားတဲ့ "The Better Half : On the Genetic Superiority of Women " ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ အရောင်းရဆုံးစာအုပ်မှာ ဒေါက်တာ မိုလမ်က အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးကြား အပြုအမူ အနေအထိုင် ကွာခြားတယ်ဆိုပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေဟာ ဇီ၀ဗေဒပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အမျိုးသားတွေထက် ပိုမို အားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။